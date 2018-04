Když chcete někoho přesvědčit, nemusíte ho hned ukamenovat argumenty

Zatímco umění někoho přesvědčit je chvályhodná dovednost, manipulace s druhými proti jejich vůli je nebezpečná. Jestliže máte šéfa, partnera, kamarádku, ale třeba i dítě, s nimiž při jednání máte pocit viny, strachu a lítosti, pravděpodobně máte tu čest s manipulátorem.

PŘEKRUCOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Manipulátor bez mrknutí oka dovede druhého vmanévrovat do pozice neschopného. Cestou z práce se vám vnutí do auta s odůvodněním začínající chřipky – tak necitlivý, že ho nevezmete, přece nejste, ne? Když si v autě kvůli svojí roztržitosti nechá mobil, je to vaše vina, protože to vy jste trval na tom, že ho odvezete! A hned vám také sdělí, že jestli v sobě máte alespoň trochu slušnosti, tak mu telefon okamžitě přivezete. Z každé situace vytěží body pro sebe a v druhých vyvolá pocit viny, pokud není po jeho.

PAST NA SEBEVĚDOMÍ Výška jeho sebevědomí roste přímo úměrně s tím, jak ji druhým dokáže snižovat. Chová se jako parazit, který chce stále víc a víc. Ať uděláte cokoliv, vždycky na všem najde nějakou mouchu, která je důvodem k obrovské kritice a zpochybňování schopností (ale také i vzhledu) druhého. Manipulátor tak člověka dovede šikovně dostrkat do pozice, že druhý jedná ne tak, jak by chtěl on sám, ale podle toho, co si dotyčný přeje, aby se mu zavděčil a měl od něj klid. V tu chvíli může manipulátor oslavovat. Aniž si to uvědomujete, jste loutkou, kterou řídí on.

ÚSPĚCH JE JEHO DÍLO, NEÚSPĚCH VAŠE Manipulátor je zdatným lhářem. Pro neúspěchy má vždy vysvětlení – mohou za ně druzí. "Vždyť jsem ti přece říkal, že tomu klientovi máš zavolat, ale tys to neudělal!" lživě vás obviní před nadřízeným, přitom to byl on, kdo vám vzkaz zapomněl vyřídit. I nepodstatný problém dokáže zveličit do ohromných rozměrů. Pro nápravu nic neudělá, tu přehrává na druhé. Libuje si v připomínání chyb druhých i dlouho poté, co jsou vyřešeny. Neúspěch je vinou ostatních, úspěch je jeho zásluha.

POUŽITÍ TRPNÉHO RODU Mělo by se uklidit, uvařit, vyprat, zařídit, poslat, dojet tam a tam. Ty to uděláš líp než já, když jsi to zvládl naposledy, tak už v tom máš praxi a můžeš to udělat znovu. To jsou metody, jak úspěšně přehrát svou práci na druhé. Účinnou obranou před manipulátorem je jasně řečený názor: Tohle chci a tohle nechci. Nenechte se chytit do pasti, nejde mu o dohodu, ale o vítězství.