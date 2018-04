Žena se narodila bez vaginy, teď by si přála dítě

Devan se narodila se vzácnou vývojovou vadou, která postihne podle serveru Barcrofttv jednu z pěti tisíc žen. „V podstatě jsem se narodila bez vaginy a děložního čípku. Moje děloha nebyla funkční a nedokončil se její vývoj,“ sdělila žena.

Když bylo Devan dvanáct let, začali její rodiče zjišťovat u lékařů, jak by mohli její problém řešit. „Už ve třinácti letech jsem prodělala hysterektomii, po které následovala rekonstrukční chirurgie. Museli mi vytvořit celý vaginální tunel, abych vůbec někdy mohla mít pohlavní styk. Když jsem pak dospěla a mělo s mými partnery dojít na sex, nemohli se s tím vyrovnat a většina mých vztahů tak brzy skončila. Kluci se toho lekli,“ pokračovala.

Devan není jedinou ženou, která má takový problém. Stejně je na tom i její kamarádka Megan, která v minulosti řešila stejné trable. Ale největší oporou je jí manžel Trent, kterého si vzala před pěti lety.

„Moje žena je nádherná. Když jsem ji poprvé uviděl, byl jsem ohromený. Devan je ohromně milující člověk. Je úžasná ve všech směrech,“ sdělil.

„Manžel je na mě strašně hodný. Je to velmi milující člověk. Jsem mu vděčná za to, jaký je, jakou v němu mám oporu. Mám za sebou velmi těžké období a kdysi jsem si myslela, že nikdy nepotkám člověka, který by byl ochotný se mnou žít, když nebudu moci sama počít a porodit dítě,“ prozradila.

Její přátelé pomalu začali zakládat rodiny a sociální sítě zaplavily snímky miminek a šťastných rodičů a Devan začala po vlastním dítěti toužit také. „Když vidím svého manžela, jak drží v náruči děti našich kamarádů a jak mu to sluší a jak moc je šťastný, bolí mě to. Je mi to strašně líto,“ pokračovala.

Ale nyní se blýská na lepší časy. Devan si totiž nechá odebrat svá vajíčka, která se oplodní ve zkumavce spermiemi jejího manžela a embrya pak zavedou do dělohy náhradní matky. Pokud vše dobře dopadne, od nosí jejich dítě a Devan s manželem se konečně stanou rodiči.