Chcete dokonale uklizený šatník? Zkuste metodu KonMari, radí stylistka

1. Udělejte “bordel“

Opravdu. Základní poučka metody KonMari totiž zní: ukliďte si jen jednou, zato pořádně. Na úklid si proto vyhraďte dostatek času i prostoru.

„Vykliďte skříně a všechno oblečení dejte na jednu hromadu. Moc se s tím nepárejte,“ radí stylistka značky ZOOT. Máte tak perfektní startovní pozici pro domácí revoluci.



2. Řiďte se srdcem

Nejen šatní skříň Podle Marie Kondo si můžete uklidit celý byt. Více se dozvíte tady.

To je jeden z hlavních pilířů teorie, kterou Marie Kondo oslňuje svět. Každý kousek vezměte do ruky a položte si jednoduchou otázku: „Dělá mi to radost?“

Buďte vnímaví ke své intuici a nesnažte se sami sebe cenzurovat s tím, že tenhle kousek byl přece tak drahý, další vypadá na ramínku pěkně a do třetího určitě zhubnete. „To, v čem se necítíte dobře, prostě nenoste,“ říká Gábina Koutská.

3. Oblečení uložte vertikálně

Většina lidí má ve zvyku ho ukládat vodorovně a kupit na sebe, ale Marie Kondo radí všechno pěkně nastojato poskládat vedle sebe. Ideálně seskupené podle barev či vzorů. Po velkém vyřazování se nemusíte bát, že se vám do skříně všechno oblečení nevejde; navíc ho takhle budete mít vždy na očích a budete mít dokonalý přehled. „Pomůže vám přitom, když do šuplíků nebo přihrádek rozložíte ještě menší krabičky,“ dodává stylistka.

