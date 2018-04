Udělejte za koncem školního roku sladkou tečku

Piškoty se zmrzlinou

Na 12-16 kusů, dle velikosti

Příprava: 45 minut

* 3 vejce, žloutky a bílky zvlášť

* 100 g hrubé mouky

* 100 g cukru moučka

* trochu tuku na vymazání pečicího papíru

* 3 druhy zmrzliny, celkem asi 500 ml

* rozmanitá směs bonbonů a želé na ozdobu

* ovocná omáčka nebo pyré k podávání, hotový výrobek

1. Žloutky utřeme s polovinou cukru do pěny. Z bílků ušleháme sníh a zapracujeme do něj skoro celý zbytek cukru, trochu cukru, asi 2 lžíce, si necháme na poprášení piškotů. Obě hmoty zlehka smícháme, poprášíme prosátou moukou a opatrně zapracujeme do směsi. Nemícháme.

2. Plech vyložíme pomaštěným pečicím papírem. Těsto vložíme do zdobicího sáčku s hladkou širokou trubičkou a na pečicí papír nastříkáme bochánky o průměru asi 3-5 cm a těstem obkroužíme okraje, aby byly o něco vyšší. Piškoty poprášíme zbylým cukrem, necháme chvíli zaschnout a pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních dozlatova. Upečené piškoty stáhneme i s papírem z plechu a necháme vychladnout.

3. Na upečené studené piškoty posadíme po kopečku zmrzliny, ozdobíme bonbony a podáváme s trochou ovocné omáčky nebo ovocného pyré.

Rychlá oslava * Dort s klidným svědomím můžete koupit i v cukrárně. V létě vybírejte lehčí, s ovocem, bezmáslového krému. Zkuste třeba www.lemoncafe.cz, dorty tu vypadají a chutnají trochu jinak, než jsme zvyklí.

* Děti zaručeně potěší kombinace čokolády a čerstvého ovoce. Roztopte nad vodní lázní dobrou mléčnou čokoládu a nakrájejte sezonní ovoce. Čokoládu přelijte do hlubší misky, aby nevychladla, a pozvěte děti s vidličkami ke stolu. Samy si ovoce namočí v nejlepší omáčce na světě.

* K pití připravte domácí limonádu. Na dno skleniček nalijte červený sirup, zalijte pomerančovým džusem a dolijte sodovkou. Na kraj skleničky posaďte jahodu.

Jogurtový dort s vaflemi a želé

Na formu o průměru 22-26 cm

Příprava: 20 minut + doba na uležení

* 250-300 g ovocných vaflí

* 250 ml šlehačky

* 2 lžíce cukru moučky

* 400 g řeckého jogurtu nebo zakysané smetany

* 270-300 g barevných želé bonbonů

* 200 g jahod na ozdobu

* pár lístků meduňky

1. Dortovou otvírací formu vyložíme alobalem nebo fólií. Ve šlehači ušleháme smetanu s cukrem, vmícháme jogurt nebo zakysanou smetanu a zlehka vytvoříme hladký krém. Do krému zapracujeme pokrájené želé.

2. Dno formy a stěny vyložíme vaflemi a formu naplníme krémem s želé a povrch krému uhladíme. Formu přikryjeme fólií a necháme uležet v lednici nejméně 4 hodiny, nejlépe do druhého dne. Před podáváním dort vyjmeme z formy.

3. Povrch dortu ozdobíme lístky meduňky nebo máty, čerstvými jahodami, krájíme na jednotlivé řezy a podáváme.

Tip

Povrch dortu můžete ozdobit hoblinkami čokolády, mandlovými lupínky či mletými ořechy. Pokud použijete obyčejný jogurt, vmíchejte do něj 10-20 g práškové želatiny, připravené podle návodu na obalu

Piškotová bomba s třešněmi

Pro 6-8 osob

Příprava: 45 minut

* 4 vejce

* 100 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 100 g hladké mouky

* máslo na potření

* 80 g malinové marmelády

* 500 ml smetany, 33%

* cukr moučka dle chuti

* 2 ztužovače šlehačky

* 200 g třešní

1. Na těsto v míse ušleháme žloutky s cukrem do pěny. Z bílků s vanilkovým cukrem vyšleháme tuhý sníh, poprášíme prosátou moukou a opatrně a zlehka zapracujeme do žloutkové hmoty. Těsto rozetřeme na plech vyložený pomaštěným pečicím papírem a pečeme v rozpálené troubě asi 8-10 minut.

2. Povrch těsta poprášíme hladkou moukou, otočíme na čistou utěrku, stáhneme pečicí papír a necháme ho položený na těstě, dokud nevychladne. Plát potřeme marmeládou, stočíme do rolády, necháme v chladu ztuhnout a nakrájíme na plátky silné asi 1,5 cm. Formu nebo kulatou hlubokou mísu vyložíme potravinářskou fólií a potom po celé ploše plátky rolády. Část si jich necháme na uzavření formy. Smetanu ušleháme se ztužovačem a trochou cukru.

3. Třešně omyjeme, osušíme a vypeckujeme. Na plátky rolády rozetřeme část smetany, poklademe ji několika třešněmi a formu doplníme smetanou a zbylým ovocem. Bombu uzavřeme plátky rolády, přetáhneme fólií a necháme ztuhnout.

Dort se žloutkovým krémem

Na formu o průměru 26 cm

Příprava: 15 minut/pečení 45-50 minut

* 6 vajec

* 160 g cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1 lž. citronové kůry

* 180 g hrubé mouky

* 500 ml šlehačky

* 1 ztužovač šlehačky

* 50 g marcipánu

Na krém:

* 300 ml mléka

* 1 pudink

* 1 vanilkový cukr

* 1 lžíce cukru

* 100 g másla

* 4-5 jahod

1. Žloutky s polovinou cukru, vanilkovým cukrem a citronovou kůrou utřeme do pěny. Z bílků ušleháme tuhý sníh a vmícháme zbylý cukr. Obě hmoty spojíme s prosátou moukou a těsto ihned nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy. Pečeme v předehřáté troubě při 170-180 stupních asi 45-50 minut.

2. Po úplném vychladnutí sejmeme formu a korpus nadvakrát vodorovně prokrojíme. Na krém si uvaříme z mléka hustý pudink, osladíme vanilkovým cukrem a necháme vychladnout. Pudink promícháme s cukrem a postupně přidáváme změklé máslo a vyšleháme na hladký krém. Polovinu krému dáme stranou a do zbytku zamícháme rozmačkané jahody. Spodní plát potřeme jahodovým krémem, prostřední vanilkovým a přikryjeme posledním plátem těsta.

3. Celý povrch dortu potřeme ušlehanou smetanou se ztužovačem a dáme vychladit. Z marcipánu vyválíme na cukrem poprášené ploše tenký plát a vykrájíme z něj 16 srdíček. Jahodu nakrájíme na tenké dílky jako těla motýlků a ze stopek jahod vyrobíme tykadla. Sestavíme motýlky a podáváme.

Čokoládový dort

Příprava: 30 minut/pečení 45-55 minut

* 6 vajec

* 160 g cukru

* 160 g másla

* 160 g tmavé čokolády

* 100 g lískových oříšků

* 160 g hrubé mouky

* 200 g čokoládové polevy

* směs bonbonů a marcipánových ozdob

* 50 ml šlehačky

1. Změklé máslo, cukr a žloutky vyšleháme do pěny. Vmícháme rozpuštěnou zchladlou čokoládu a ještě chvíli mícháme. Přidáme prosátou mouku, posekané ořechy a ušlehaný tuhý sníh z bílků. Velmi zlehka spojíme a promícháme.

2. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy a pečeme při 170-180 stupních asi 45-55 minut. Vyjmeme z trouby a necháme i ve formě vychladnout na mřížce. Zchladlý korpus překlopíme na pečicí papír, sejmeme formu a necháme vystydnout. Těsto rozkrojíme na dvě stejné poloviny do tvaru ledvinky, položíme na mřížku a obě části potřeme čokoládovou polevou. Navrch přitiskneme marcipánové ozdoby a dáme ztuhnout.

3. Do jedné části dortu zapíchneme ze shora plastové kolíčky, posadíme na ně druhou část dortu jako víko a lehce zatlačíme, aby zbyl mezi oběma dorty volný prostor, který naplníme bonbony. Povrch dozdobíme šlehačkou