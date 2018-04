Udělejte konečně letos něco pro sebe. Poradíme jak na to

Odborníci vám poradí, co všechno by to mělo být. Je toho docela dost, ale nemusíte stihnout všechno. Záleží jen na vás, co si vyberete. Některé věci byste rozhodně už déle odkládat neměla. Třeba prohlídku na gynekologii nebo vyšetření prsou na mamografu. Včasné odhalení nemoci vám může zachránit život. Lektor time managementu vám zase poradí, jak si najít čas na opravdu důležité věci.

Dělejte jen jednu věc

TOMÁŠ LIBERT, lektor time managementu

Z mých zkušeností vyplývá, že vy ženy míváte tendenci dělat více věcí najednou, což je vlastnost nepostradatelná v domácnosti, kde si ovšem většinou vše řídíte samy, v zaměstnání však působí tato vlastnost rozporuplně. Při jednodušších, rutinních činnostech může být vhodná, při složitějších spíše nežádoucí. Také se více hodí pro činnosti, při kterých nespolupracujeme či nekomunikujeme s kolegy nebo klienty.

Nepleťme si práci s hemžením! V takových případech mnohdy výkon celého týmu výrazně klesá – vysílení prací vzrůstá a zůstává jen pocit efektivity. Většinou méně plánujete a řídíte se spíše zvykem a intuicí. Mnohé z vás navíc míváte snahu vše, a pokud možno perfektně, zvládnout, pak vám nezbývá čas na některé zásadnější věci.

Obecně bych vám doporučil najít si častěji chvilku na zklidnění a koncepční myšlení. Vypněte všechno, co odpoutává pozornost, zrelaxujte se a promyslete si, co všechno opravdu musíte stihnout a proč. Věci, které nejsou tak důležité, odložte!

Často mrkejte

MICHAL JANEK, vedoucí lékař Centra mikrochirurgie oka OFTA

Při sebemenších potížích se zrakem neodkládejte návštěvu lékaře. Problémy nemusí znamenat, že budete potřebovat brýle, ale mohou odhalit i jinou nemoc.

Ženy od čtyřiceti let výše by měly jednou za rok navštívit lékaře a nechat si změřit oční tlak. V případě, že potíže jsou způsobeny zjištěnou dioptrickou vadou, doporučuji používat brýle bez zábran. To platí dvojnásob u všech nad čtyřicet let, kdy začínají problémy s viděním na blízko.

Nebraňme se brýlím, odlehčují očím námahu. Všem ostatním, které pracují u počítače nebo se hodně dívají na televizi, doporučuji často mrkat. Zní to sice banálně, ale často na to zapomínáme. Když se na něco soustředíme, přestáváme mrkat. Výsledkem jsou suché oči, které nás pálí.

Pojistěte sama sebe

VLAĎKA PLACATKOVÁ, pojišťovací agent

Ženy by měly začít myslet na sebe, a ne pouze na děti, manžela a ostatní. Měly by se zabezpečit na nenadálé situace. Kvůli tomu, že myslí jen na ty okolo nebo pro požadavky ostatních už na ně nezbývá, se mohou dostat do nepříjemných životních situací. Tomuto se dá z části předejít uzavřením osobního pojištění, kde je v jedné smlouvě obsaženo životní, úrazové, nemocenské a pojištění dávek při pobytu v nemocnici.

Jděte na mamograf

ZDENĚK ROKYTA, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky

Jděte na preventivní gynekologickou prohlídku. Letos se rozběhne celostátní screeningový program. Ženy ve věku 25 až 60 let, které nebyly poslední dva roky na vyšetření, pojišťovna vyzve k návštěvě gynekologa. Stejně důležitá je mamografická prohlídka. Na ni by měly jít každé dva roky ženy od 45 do 69 let. Ostatní si musí vyšetření zaplatit, pokud nemají doporučení od lékaře. Dívky by se měly nechat očkovat proti rakovině děložního čípku. Ideální je před zahájením pohlavního styku, později je to také možné, ale spolehlivost klesá.

TIP REDAKCE Na mamografické vyšetření jděte jen na pracoviště, které má k tomu akreditaci. Je jich asi padesát. Seznam najdete na www.mamo.cz. Vyšetření bez doporučení lékaře stojí zhruba 500 až 650 korun.

Cvičte v partě

JAN ŠPALEK, trenér

Z práce vás mohou vyhodit, partner opustit, ale tělo vám zůstane. Proto mu letos věnujte více času. Dámy s větší nadváhou, kvůli níž se stydí přijít do nějakého fitcentra, by si měly najít takovou skupinu lidí, ve které na tyhle problémy zapomenou. Kurzů zaměřených na redukční hubnutí je všude celá řada. Hubnutí v takové skupině inspiruje, pomáhá a vede ke zdravé soutěživosti. A rozhodně se nestyďte. Já sám, když jsem začal cvičit, jsem byl jen devadesátikilová hora tuku.

TIP REDAKCE 12 lekcí stojí zhruba 1 700 korun.

Nohy k odborníkovi

MIROSLAV HAVRDA, podiatr a neurolog

Pokud máte problémy s nohama, nechte si udělat podiatrické vyšetření. Každý otlak či kuří oko vypovídá o tom, že někde děláme chybu. Podiatr určí jakou. Právě pro otlaky a mozoly je tady nová podiatrická metoda – medicinální přístrojová pedikúra. Jde o suchou pedikúru. Je to fyziologicky přirozený způsob ošetření nohou, neboť nedochází k porušení integrity kůže. Pracuje na principu broušení suché zrohovatělé kůže vysokoobrátkovými frézičkami s účinným odsáváním. Pedikúra je maximálně šetrná, nekrvavá. Přehled odborníků, kteří nabízejí podiatrickou péči, je na www.podiatrie.cz.

K rozvodu poradnu

KAREL BRÖCKL, psycholog

Podle statistik se rozvádí polovina manželství. I přesto je rozvod jednou ze situací, které přinášejí mimořádnou psychickou zátěž. Najít řešení, které by co nejméně ublížilo všem, jichž se dotýká, je obtížné. Rozhodně se nedá očekávat v situaci, kdy zúčastěné strany vyšlou "do boje" právní zástupce.

Alternativu, která může vést k přijatelnému řešení, nabízí manželské poradenství poskytované psychology. I když jejich pomoc většinou vyhledá jeden z partnerů, kterým je obvykle žena, většinou se daří získat ke spolupráci i manžela. Ať už je výsledkem poradenského působení obnovení manželského soužití, či rozchod, je naděje na to, že se bude jednat o šetrný a kultivovaný proces, který nepovede k traumatizaci partnerů a dětí.

Jídlo pětkrát denně

ALENA RAUOVÁ, odbornice na výživu

Najděte si na sebe čas a přemýšlejte o tom, jak se stravujete. Nejdůležitější je jíst pravidelně a minimálně pětkrát denně. K tomu samozřejmě hodně pijte. Když víte, že nebudete mít druhý den v práci čas, připravte si jídlo dopředu. Pokud se rodina staví k vašemu zdravému stravování negativně, nenechte se odradit a jděte vlastním příkladem. Ze zkušenosti vím, že když si žena trvá na svém a je vidět, že jí to dělá dobře, tak i rodina "podlehne".

Kupte si slovník

TOMÁŠ PEŠEK, učitel angličtiny

Nejlepší recept, jak se pořádně naučit jazyk, je pořídit si přítele – rodilého mluvčího. Pro ty zadané bych doporučil koupit si menší kapesní slovník, studovat a číst si slovíčka, kdykoliv je to možné. Rozhodně dobré jsou zahraniční kurzy. Ale není to pro úplného začátečníka, spíš pro pokročilého. Čím delší dobu žena v zahraničí může být, tím lépe. Minimum jsou tři týdny. Těm, které nechtějí vycestovat nebo z nějakého důvodu nemohou, bych radil dát dohromady partu kamarádek, najít si rodilou mluvčí a s ní se scházet nejméně dvakrát týdně.

Pořiďte si korektor

ANDREA SLANCOVÁ, kosmetička

Letos bude trendy něžné a romantické líčení spolu s pastelovými barvami, jako je starorůžová a lila barva. Přibudou k nim pudrové tóny a také tělová béžová jako základ. Především budou převládat tóny hnědé, od čokoládové až po okrově hnědou. Hodně se bude klást důraz na řasy, ale líčení bude celkově jemnější. Důležitý je make-up. Tvrzení, že ucpává póry, je mýtus. Každá žena by ve své výbavě měla mít určitě korektor. Nejenže ubere pár let, ale především projasní oční partie. Také pomůže zakrýt stopy únavy.

Odjeďte do lázní

TOMIO OKAMURA, mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Vyražte na Slovensko do lázní. Je to velký trend. Po celé zemi je spousta středisek, ve kterých jsou zrekonstruované hotely, vnitřní i venkovní bazény, vybudované nové mimoúrovňové bazény. Pobyt se dá pořídit za velmi dobrou cenu, nemusíte řešit jazykovou bariéru. Děti se tam neskutečně vyřádí, ženy všech věkových kategorií využijí vířivky, masáže a wellnes areály.

TIP REDAKCE Ve slovenském Popradě navštivte středisko Aquacity. Komplex bazénů dostal za svůj přístup k životnímu prostředí cenu nejekologičtějšího střediska cestovního ruchu na světě. Více na www.aquacity.sk

Podívejte se na pihy

KAREL PIZINGER, přednosta kožní kliniky

Ženy, které měly v rodině rakovinu kůže, nebo ty, které mají velké množství pigmentových mateřských znamének, by měly přijít jednou za rok na prohlídku k dermatologovi. U ostatních záleží na aktuálním stavu. Kožního lékaře nebo dermatologa by měly vyhledat v případě, že u nějakého znaménka zjistí změnu. Buď se zvětšuje nebo mění barvu, případně když se jim v dospělosti objeví nové znaménko, které roste nebo se nějak mění. Rozhodně je lepší raději přijít k lékaři, který může potvrdit, že se o nic nejedná, než přijít pozdě.

Zesvětlete vlasy

ROMANA TINGLOVÁ, master kadeřnice studií Bomton

V letošním roce budou módní barvy světlejší až blond. Jemné melíry – tón v tónu. Délka vlasů nerozhoduje, nosí se všechny. Záležet bude na střihu. Trendem budou vlasy prostříhané, lehké, vzdušné. A samozřejmě vlasy zdravé a silné s krásným leskem. Aby je ženy měly právě takové, měly by dát na doporučení kadeřnice poté, co provede jejich diagnózu.

Oslovte poradce

TOMÁŠ KUČERA, finanční poradce

Uložte své peníze tak, aby neztrácely na hodnotě. Pro ty, které se až tolik nezajímají o finanční produkty a nerozumí jim, doporučuji podílové fondy. Výnos se tam v dlouhodobém měřítku pohybuje od pěti do deseti procent, přitom neplatíte daň z výnosu. Sjednat si je můžete v bance nebo zajděte do investiční společnosti.

Jak investovat peníze přesně na míru, vám pak poradí finanční poradce. Dobrý se pozná tak, že se bude upřímně zajímat o to, co chcete, a nebude vám hned nabízet nějaký produkt. Bude se ptát, na jak dlouho chcete peníze uložit, jak byste reagovala na pokles hodnoty investice, a zpracuje s vámi analýzu požadavků. Důležité je, aby ho zajímaly i již uzavřené produkty. Pokud si vaše smlouvy letmo prohlédne a navrhne, abyste je zrušila, hledejte nového poradce.

Oblečte si barvy

LENKA POLÁČKOVÁ, módní redaktorka ONA DNES

Než se pustíte do nákupů nového oblečení, ukliďte si skříň nebo šatnu. Zbavte se starých a obnošených věcí, které už dávno nenosíte a jen vám doma zbytečně zabírají místo. Pak vyražte do obchodů a kupte si barevné doplňky jako první vlaštovku do tmavého zimního šatníku. Letos jsou hitem osmdesátá léta. Budou se nosit hodně volné věci. Módní budou neonové barvy, oranžová, zelená.

Zvládněte smyk

VÁCLAV IRCING, Besip

Rozhodně bych všem doporučil absolvovat školu bezpečné jízdy. Naučíte se tam, jak předcházet smykům, ze kterých mají ženy strach.

Instruktoři vám ukážou, jak takové situaci předcházet, a pokud se do ní dostanete, jak se chovat. Existují jednodenní kurzy, ale samozřejmě lepší je několikadenní, při kterém si naučené věci zafixujete.

TIP REDAKCE Na školení bezpečné jízdy se můžete přihlásit v každém větším městě poblíž svého bydliště. Zadejte do internetového vyhledávače "škola bezpečné jízdy". Cena se podle délky kurzu pohybuje od 3 000 korun. Pokud nechcete jezdit ve vlastním autě, škola vám půjčí své. Cena je však vyšší.

Zahoďte cigarety

LUBOŠ KUSENDA, Centrum léčby závislosti na tabáku

Přestaňte kouřit. Pokud se o to opakovaně bez úspěchu snažíte, je jasné, že to nezvládnete. Proto jděte k odborníkovi. Na trhu je lék, který obsahuje látku vareniklin, jenž úspěšnost léčby závislosti na tabáku výrazně zvyšuje. Při jeho užívání klesá pocit uspokojení z kouření. Na konci druhého týdne léčby odstraňuje abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu (například nervozitu, nesoustředěnost, chuť na cigaretu, jídlo). Kouření vám nechutná. Zjišťujete, že si cigaretu berete jen kvůli naučenému chování, třeba ke kávě.

Síť Center léčby závislosti na tabáku je po celé republice. Kontakty poradí na lince 844 600 500 nebo www.dokurte.cz. Lék předepíše také váš lékař.

Anketa: Jste úspěšná v plnění novoročních předsevzetí?

JANA ŠEMNICKÁ, na rodičovské dovolené, 34 let

Jsou to dva roky, kdy jsem si řekla, že se v nadcházejícím roce konečně vdám. Měla jsem totiž pocit nedokončené práce a dluhu k rodině. A taky si partner občas neodpustil poznámku, že si ho nechci vzít. Moje novoroční představa se splnila 2. prosince. Svatba se nakonec povedla.

EVA DOBIÁŠOVÁ. úřednice, 48 let

Před pěti lety ve věku 43 let jsem si dala předsevzetí, že přestanu být pohodlná a začnu studovat. Děti v té době byly již velké a já jsem přemýšlela, jak vyplnit čas, a navíc jsem řešila rodinnou krizi. Přes počáteční problémy s učením, přece jenom po 20 letech od školy šlo ztuha, jsem dostudovala a byla na sebe náležitě pyšná.

SYLVA NEMEŠOVÁ

Novoroční předsevzetí si nedávám, když chci něco začít, neodkládám to ani na pondělí. A tak když jsem se předloni v dubnu rozhodla začít cvičit, abych si zpevnila celou postavu, již druhý den jsem měla budík na půl šesté ráno a začala jsem každý pracovní den cvičit půl hodiny. První týdny jsem se musela nutit, teď už by mi cvičení chybělo.

JANA KNESPLOVÁ, business development manager, 28 let

Člověk má už tolik starostí, že dávat si spoustu předsevzetí je nejlepší cestou ke stresu. Loni jsem si proto dala jen jedno (zdánlivě) lehce splnitelné předsevzetí: méně se stresovat, méně se úkolovat, zkrátka si víc užívat. To mi vydrželo zhruba do doby, než jsem začala v nové práci... Takže letos mám jen jediné předsevzetí: nedávat si žádná.