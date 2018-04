Uběhnout dvě kolečka bylo šílené, říká Laděna

Vyhrajte poukázku do Bomton studia



Když se Laděna rozhodla pro radikální proměnu, vážila devadesát kilo. Nyní má o dvacet méně. Pří výšce metr šedesát by chtěla shodit ještě pět kilo.

Třikrát týdně v neoprénu

"Začátky byly dost strašný. Člověk si nemyslí, že je tak neohebný, nebo že tak málo vydrží," svěřuje se Laděna se svými pocity z první hodiny. "Zaběhnout dvě kolečka, to bylo pro mě šílené." Laděna již cvičí dva měsíce a je velmi spokojená. "Teď vidím, jak určité věcí zvládám a nedělají mi takové problémy."

Před každým tréninkem užívá L-Carnitin, po němž se víc potí a tělo rychleji spaluje tuky. V jejím případě bylo nutné rozhýbat kompletně celé tělo, od hlavy dolů. Vše měla zatuhlé a svaly nefungovaly jak měly. Nebyla schopná udělat klik, nedokázala se ohnout ke špičkám. Byla úplně vyřízená. Například na rotopedu vydržela šlapat jen deset minut.

S trenérem Ivo Zubatým z Kickbox klubu Kosagym v Praze se zaměřili na kliky, cvičení nohou a na obratnost. Pro Laděnu bylo nejdůležitější posílit kardiovaskulární systém. Trenér dohlíží na to, aby správně dýchala a zvyšuje zátěž. Některé cviky však zatím dělat nemohla kvůli operacím. Nesměla posilovat na lavici břicho ani cvičit se zátěží. Kvůli bolesti musela vynechat i protahování zad. Nyní se už ale cítí dobře.

Laděna běhá, skáče přes švihadlo, jezdí na kole. A to všechno v teplákách, neoprénovém pásu, dvou tričkách a mikině. Nabalená je proto, aby se tuky lépe spalovaly. "Je to nepříjemné, protože se koupe ve vlastní šťávě, ale zase cítí, že to z ní jde ven," dodává Zubatý, který je přesvědčen, že veškerý trénink a hubnutí je v hlavě. "Je nutné si říkat, že něco dělám pro své tělo, a pak to začne vše fungovat," říká a ujišťuje, že cvičení kromě redukce váhy urychluje také hojení pooperačních ran.

U Laděny půjde váha dolů pomaleji

Nad nikým se nemá lámat hůl, ale je fakt, že ne všechno lze na těle zformovat tréninkem a stravou. "Vím to ze svých zkušeností," říká Zubatý, který byl hodně tlustý oplácaný klučina. "Rok a půl mi na tréninku říkali, že to nemá cenu. Kousnul jsem se a šlo to," prozrazuje. S každým člověkem se dá něco udělat. Ale když má někdo krátké kosti, tak z něho nikdy nebude ramenáč. "Bude mít zpevněné svaly, ale nikdy nebude vypadat tak, jak si přál," vysvětluje některá úskalí, která jsou daná geneticky a také věkem. Například u Laděny, která již není dvacetiletá slečna, půjde shazování kilogramů pomaleji.

Trenér pro Laděnu navíc připravil program na doma zaměřený na její problematické partie. To aby v mezičase nezahálela. Hlavně má šlapat na rotopedu, který je pro ni prý ideální. Laděna má cvičit do prosince, ale z vlastní vůle by ráda pokračovala i v příštím roce.

Dieta musí být příjemná

U lidí, kteří nebyli vůbec zvyklí cvičit, je nutné začít rozhýbáním těla, protažením svalů, uvolněním kloubů, základním posilování. "Nejdůležitější je ale najet na zdravý životní styl, protože to je sedmdesát procent úspěchu," říká její trenér Ivo Zubatý. Dodává, že strava hraje jednu z nejdůležitějších rolí při schazování tuku a nabírání svalové hmoty. Dieta by však neměla být drastická, ale naopak příjemná.

Je nutné se vyvarovat bílého pečiva a cukrů a naopak jíst hodně zeleniny. Důležité jsou rovněž základní vitamíny A, B, C, E a minerály. Aby jich bylo dost, pomohou i ty z lékárny.

Ke snídani si Laděna může dopřát dětské piškoty, ve kterých je sice hodně cukrů, ale jsou tzv. jednoduché. To znamená, že se během dne rychle spálí. K tomu třeba dia džem nebo bílý nízkotučný jogurt. K pití čaj, voda, džus.

Důležité je jíst pravidelně každé dvě až tři hodiny, pět jídel denně. Důležité je, aby se nedostavil pocit hladu. K svačině stačí zeleninový salát, vařené kuřecí maso, ovoce. Nejlepší je ananas, protože startuje pálení tuků. K obědu brambory, vařené maso, kuře nebo rybu a jako přílohu velké množství zeleniny. Také je vhodná rýže a těstoviny. Samozřejmě je nutné se vyvarovat knedlíků, kroket, hranolků. "Jen projít, přivonět a nechat," doporučuje Zubatý. Jako zákusek si může Laděna dopřát jablko či kousek banánu. Po poledni opět jogurt nebo zelenina.

A k večeři si Laděna může připravit na vodě vařená kuřecí prsa, které lze dochutit kořením. Ovšem bez přílohy. Pouze s malým množstvím zeleniny, například s okurkou nebo paprikou. "Ale již ne rajčata, protože obsahují hodně cukru. Ani ovoce není na večer vhodné," pokračuje trenér ve vhodném jídelníčku. Po páté odpoledne už by podle něj Laděna jíst neměla. A když, tak maximálně bílý jogurt, rýžový chlebíček, nebo suchar. Podstatné jsou také tekutiny. Denně by měla vypít dva až tři litry čisté vody, kterou si lze vylepšit citronem, případně nepatrným množstvím džusu. Samozřejmě žádný alkohol. Při takovém režimu půjdou dolů další kila, ujišťuje Zubatý.

Pohyb se stal pro Laděnu doslova drogou. Přesto se už velmi těšila na kosmetičku a kadeřnici.

Pohyb se stal pro Laděnu doslova drogou. Přesto se už velmi těšila na kosmetičku a kadeřnici.