Týrání Ondry trvalo delší dobu, soudí zřizovatelka Klokánku

14:00 , aktualizováno 14:20

Otázky pro zřizovatelku Klokánku Marii Vodičkovou se točily kolem týrání Ondry a zmizení Aničky. O týrání Ondřeje nepochybuje. "Videozáznam je ještě mnohem drastičtější, než jak to popisuje on. Spíše se přikláním k verzi, že to byl dlouhodobější stav," řekla čtenářům iDNES.cz.