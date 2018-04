Tyra Banksová chtěla velkou rodinu, nedaří se jí ale počít

„Unavují mě ty neustálé otázky na sociálních sítích: proč nemáš děti? Vůbec netušíte, čím jsem si prošla. Nemáte ani ponětí,“ řekla Banksová s pláčem v pořadu FABLife.

Většina lidí si myslí, že nechtěla mít děti kvůli postavě. Banksová ovšem toužila po velké rodině, jenže početí potomka moc dlouho odkládala kvůli práci. Teď toho lituje.

„Zpočátku to byla legrace. Bylo mi 23 let a říkala jsem si, že tak za tři roky budu mít děti. Potom mi bylo 24 a řekla jsem si, že za tři roky budu mít děti. Každý rok jsem si to říkala, a když jsem po čase dospěla do stádia: teď chci děti, zjistila jsem, že to není tak jednoduché,“ řekla Banksová.

Slavná modelka žije dva roky s norským fotografem Erikem Aslou (50) a společně by rádi měli dítě. Vyzkoušeli i umělé oplodnění, ale nevyšlo to. Pro Banksovou to bylo velmi traumatizující. Neustálé komentáře na její přibývající váhu, která byla zřejmě důsledkem hormonální léčby, a taky otázky týkající se dětí, jí hodně ubližují.

V pořadu FABLife se Banksová setkala s kolegyní modelkou Chrissy Teigenovou (29), která prozradila, že má také problémy s početím, ačkoli je začala řešit včas. Nebýt toho, měli by prý s manželem Johnem Legendem děti už před šesti lety.

Chrissy Teigenová se svým manželem Johnem Legendem

„Je to hrozný proces. Chodíme po doktorech a zjišťujeme, kolik lidí v našem okolí má tyhle problémy a stydí se za ně,“ popsala Teigenová a všem vzkazuje, aby si dávali pozor, když se bezdětných žen ptají na děti.

„Kdykoli se mě někdo ptá, jestli budu mít děti, tak říkám: jednou se na to zeptáš nesprávné holky, která s tím hodně bojuje a bude to opravdu bolestivé. Nesnáším tyhle otázky. Přestaňte se na to ptát.“