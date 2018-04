Na ulici je poznáte stěží, 7 typů singles: od mamánků po samožery

Čerstvě rozvedená Martina (48) by si ráda našla partnera. V první řadě ji zajímají muži, kteří nemají snubní prstýnek ani vyžehlenou košili. „Nesmí smrdět jako bezdomovec, ale je-li to chlap v pomačkané košili, znamená to, že je sám, anebo mu to s manželkou neklape, a to je moje šance,“ rozvíjí sofistikovanou konstrukci o tom, že každá rozumná žena dbá na zevnějšek svého muže proto, aby na první pohled nevypadal jako „volný“ a nechtěla jí ho jiná přebrat.

Partnerská psycholožka Jitka Douchová však nemá pocit, že bychom single muže dokázali identifikovat na ulici. „I když je muž single, neznamená to, že by se o svůj zevnějšek nedokázal postarat. „Horší to je spíš s vnitřkem,“ říká.

Zanedbaný zevnějšek je podle Douchové spíš symptomem podivínů a opravdových samotářů, lidí uzavřených před světem, kteří jako důležitější vnímají zcela jiné věci, než je vzhled. Jestli už podle ošuntělého oblečení někoho škatulkovat, pak by taková charakteristika odpovídala spíš vdovcům a rozvedeným mužům ve vyšším věku, kteří byli zvyklí na péči od své partnerky. „U mužů ve věku do cca 45 let se s tím nesetkávám, a to mám ve své poradně single mužů v této věkové kategorii dost,“ uvádí Jitka Douchová.

Sice nezadané na první pohled nepoznáme, ale po ulici jich chodí dost. Někteří jsou singles z přesvědčení, je to jejich vlastní volba, ostatní spíš kapitulovali. Těm z první skupiny vyhovuje nezávazný způsob života, ti druzí se stydí s někým seznámit, mají problémy se sebedůvěrou, nebo mají na partnerku naopak velmi náročná kritéria a nemají šanci potkat se s tou, která by je splňovala.

1. Dobrodruzi

Karel (39) je typický romantický drsňák - modré oči, tmavé zvlněné vlasy, sportovní postava, vtipný, dobrodružná přátelská povaha. Svět mu až doteď ležel u nohou. A holky? Na jeho náročných cestách by ho jen zdržovaly a v jeho posteli se střídají. Co víc by si mohl přát?

Je pravda, že osamělost může být nějakou dobu výhodou. Patří k ní svoboda - muž se nemusí nikomu přizpůsobovat, zpovídat, kde byl a s kým. Na to, aby nebyl pořád sám, má dost zájmů a přátel kolem sebe.

„Ale po určité době přeci jen začínají kotvit i původně zapřísáhlí singles,“ vysvětluje psycholožka a dodává, že tím pádem se svobodní pětatřicátníci mohou dostávat do stále zřetelnější sociální izolace. Až v téhle fázi jsou dobrodruzi jako Karel snadnou „kořistí“. Jedna ze ctitelek nakonec uspěje. Pojistí si dobrodruha potomkem a bude mu nejspíš v dětství tátu ukazovat hlavně na fotkách.



2. Manažeři

Pavel (41) je v práci od rána do večera. Když nastupoval do mezinárodní korporátní firmy, předsevzal si, že úspěchu obětuje svůj život. Myslel si, že dočasně, než se vyšplhá na zajímavě placené místo a až zajistí své budoucí rodině existenci, pak se poohlédne po partnerce. Kariéra se vydařila, ale Pavel teď z rozjetého vlaku nemůže vystoupit. S funkcí přibyla i zodpovědnost a cílevědomý Pavel nedokáže polevit. Dvakrát do měsíce tráví týdny v zahraničí, mezitím se nakupí problémy doma, a tak je pořád v jednom kole.

„Tyhle lidi kariéra tak pohlcuje, že na partnerský vztah nemají čas, a tak se na nás obracejí o pomoc,“ popisuje manažery Jana Kupková, osobní konzultantka v oblasti seznamování a osobního rozvoje seznamovací agentury Náhoda. „Pavlové“ delegují svůj problém na seznamovací odborníky, domluví cenu, podmínky a termíny. Jednají tak, jak jsou zvyklí ve svých manažerských postech.

3. Samožeři

Když byla fyzicky dokonalá, tak zas nerozuměla situaci na Blízkém východě, a ta, která uměla vařit i sledovala dění ve světě, měla zas moc malá prsa... Tomáš (43) ale touží po servisu zvaném „vše v jednom“. Seznámit by se vážně moc chtěl, potvrzuje Jana Kupková, která se s těmito singles setkává ve své práci pro seznamovací agenturu, ale žádná nabídka, žádná žena pro ně není dost krásná, mladá, chytrá, úspěšná...

Samožeři všechny šance k seznámení předem zredukují jen na překážky a zavrhnout jako nedostatečné. Žádná žena pro ně není dost dokonalá. Jedině taková by k nim totiž pasovala, protože oni dokonalí jsou. Ve skutečnosti spíš než dokonalost je jejich diagnózou narcismus a samožerství. „Jsou tak nároční, že prostě nemají šanci se seznámit,“ shrnuje Jana Kupková.



4. Sobci

Marek (55) potřeboval ženu a děti vlastně jen kvůli tomu, že „tak žijí všichni“. Jediné, na čem mu vlastně v životě záleželo byl on sám a své ego si utužoval v manažerské pozici a mezi kamarády. Manželce dlouho trvalo, než si uvědomila, že je i s dětmi jen součástí jeho „portfolia“, které sice naštěstí zodpovědný Marek zabezpečí - i proto, aby morálně obstál před kamarády, ale citově se neangažuje. Po rozvodu už zůstal sám a život už si prý žádnou ženou znovu komplikovat nehodlá.

Ať už se v životě zklamali či poučili, možná jsou latentní gayové, anebo jsou jen obyčejně lakomí, jsou si tihle nezadaní bytostně jisti, že ženu vůbec nepotřebují. Pokud někteří z nich nějakou mají (lovci), pak jen účelově, pro uspokojení svých potřeb a ega. Single sobci totiž vědí, že vše zvládnou sami a nakonec... i ten sex se „dá vždy nějak pořešit.“



5. Mamánci

Lukáš (36) bydlí pořád s mámou, která po rozvodu s jeho tátou zůstala sama. Starají se navzájem jeden o druhého, Lukáš má doma veškerý servis a pohodlí. Když se seznámil s Karolínou, chtěla, aby si pořídili společné bydlení a na tom jejich vztah ztroskotal. On neviděl jediný důvod odejít od maminky, když byt byl dost velký i pro tři. Navíc ho máma potřebuje a kdyby bydlel jinde, musel by za ní jezdit, což by mu život neusnadnilo, ale naopak, uvažoval Lukáš. Jenže Karolína s jeho matkou žít nechtěla.

Pohodlí, obava ze změn, také matčino citové vydírání a setrvávání v roli „hodného synáčka“, to všechno mamánkům brání v navazování vztahů s jinými ženami. Když už přece jen z rodného hnízda „vyletí“, vyžadují od partnerek stejný servis, jako měli doma. Do dalšího života nehledají partnerku, ale další starostlivou a tolerantní matku milující bezpodmínečně.

„Zůstávají single kvůli přílišné péči ze strany jak matky, tak se ale i setkávám, že to dělají i někteří otcové,“ potvrzuje Jana Kupková.

6. Skeptici

Málokdy se jen tak usmívají a na ženy už vůbec. Jsou zklamaní, ve slabé chvilce přiznají, že mají zlomené srdce. Bývají minimálně jednou rozvedení, případně krátce po rozchodu s dlouholetou partnerkou, anebo rovnou vdovci. Ani v seznamkách už své štěstí nezkoušejí, protože už znovu nechtějí riskovat další - zaručeně bolestný - zážitek.

Tak jako Petr (56) po rozpadu třetího manželství, zakonzervovali se ve své skepsi, že každý vztah je jen cestou k velkému zklamání. Smířili se s tím, že zůstanou sami. Ale možná ve skrytu duše - a po vzoru hodných panen - doufají, že si je v tom jejich temném koutě přece jen nějaká najde.

Pokud existuje žena, která je zkusí přesvědčit o tom, že život není nutné dožít v osamělosti starého vlka, bude zapotřebí hodně lásky, trpělivosti, pochopení, entuziasmu a optimismu „na kila“. Prolomit jejich nedůvěru stojí hodně sil, ale je naděje, že se to vyplatí. V opačném případě se ze skeptického samotáře stane nevlídný morous.

7. Nesmělí

Softwarový testér Radek (38) už svůj partnerský život prakticky vzdal. Každý pokus o seznámení pokaždé vyústil v nesnesitelné trauma. Nebyl problém si s dotyčnou povídat ve virtuálním světě, ale jakmile měl termín setkání, nemohl trémou spát. V hlavě zkombinoval snad všechny možnosti, které by mohly nastat, a když už se nakonec přece přiměl na rande přijít, raději mlčel, protože jedině tak předešel permanentnímu rudnutí a zakoktávání.

Pokud se vůbec nesmělý osmělí, nejčastěji si vyťuká svůj profil na internetové seznamce z pohodlí domova. Ze stejně bezpečného místa se pokouší oslovit s přibývajícími rok samoty nejspíš v podstatě už kohokoliv, protože si tak extrémně nevěří, že si ani moc netroufne vybírat. Tihle singles jsou obyčejně slušní a hodní, ale vynikají extrémně nízkým sebevědomím.

„Vůbec si nevěří, takže při setkání s protějškem bohužel nezaujmou,“ popisuje jejich chování Jana Kupková ze seznamovací agentury a dodává, že s některými dokonce absolvovala i rande na zkoušku, aby si vyzkoušeli, jak by se měli chovat.