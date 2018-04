Typologie šéfů: s některými vyjdete, ale jiní ohrožují váš život

1. Labilní hysterik

Vedoucí, který ohrožuje váš život.

Je to šéf, u kterého máte téměř jistotu, že si po pár letech spolupráce s ním začnete hledat psychologa. Budete totiž rozkolísaní a absolutně nejistí. S nervově labilním vedoucím nikdy nevíte, jak na tom jste. Jednou vás pochválí a hned druhý den vám za tu samou věc sprostě vynadá. Jeho momentální naladění ovlivňuje nespočet faktorů: jak se vyspal, jaké je počasí, co měl k snídani, jaká byla dopravní situace... Jakmile začne řvát, je schopný vyčíst vám úplně všechno, včetně toho, že dýcháte stejný vzduch jako on. S takovým člověkem nemá smysl se hádat, protože jakékoliv (i rozumné) argumenty bere jako provokaci. A jestli si myslíte, že někdy dokážete pochopit myšlenkové pochody hysterických lidí, ať je to šéf/šéfová, milenec/milenka, kamarád, či kamarádka, máme pro vás bohužel špatnou zprávu – vaše mise je předem odsouzena k nezdaru.

Jak s ním vyjít?

Když začne řvát, počítejte do stovky. Existuje šance, že se do té doby uklidní. Možná si i uvědomí, že to opět přehnal, ale pravděpodobně vám to najevo nedá. Buďte si jistí, že tenhle typ člověka se nikdy neomlouvá.

Kdy poznáte, že už to nezvládáte: Pokud zarytý nekuřák po rozmluvě s nadřízeným vyběhne ven a začne od svých kolegů žádat cigaretu, měl by začít uvažovat o změně práce. Třesete se už v okamžiku, kdy zaslechnete šéfův hlas? Pak jste na dobré cestě k psychickému zhroucení a dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Typická věta: Všichni jste absolutně neschopní!

2. Despota

Vedoucí, který ohrožuje váš život.

Má vždy a ve všem pravdu. Je přece šéf! I když přijde v úterý do práce a oznámí, že je středa, je prostě středa. Má rád přehled nad vším, co děláte, a nutí vás vypisovat podrobný seznam činností, které jste za den vykonali. A když přijdete se zajímavým nápadem, bude se snažit všechny, včetně vás, přesvědčit, že se zrodil v jeho hlavě. Nejčastější argument? Udělej to, protože jsem to prostě řekl. Zajímavé je, že lidé, kteří na veřejnosti vystupují despoticky, jsou doma většinou pěkně pod pantoflem. Podobní lidé mají neovladatelnou snahu řídit či ovlivňovat společenské dění a touto „vůlí moci“ se snaží překonat vlastní komplex méněcennosti.

Jak s ním vyjít?

Všechno mu oznamujte, v e-mailové korespondenci ho důsledně dávejte do kopie. A pokud na vás bude příliš křičet, představte si ho třeba tak, že doma vytírá podlahu.

Kdy poznáte, že už to nezvládnete: Jste nedůtkliví a každé ráno vás před odchodem do práce rozbolí břicho. Jak z toho ven? Zkuste ukázat šéfovi, že i vy umíte být dominantní, a jednou místo bojácné podřízené reakce přejděte do nečekaného protiútoku. Pokud vás nevyhodí na hodinu, možná si vás i začne vážit.

Typická věta: Já se z tebe jednou zblázním!

3. Předstírač

Vedoucí, který ohrožuje váš život.

Neustále si stěžuje, kolik má práce, že nestíhá a ať mu s tím pomůžete. Vy permanentně zůstáváte v práci přesčas, nevíte, kde vám hlava stojí, ale pokaždé, když přijdete k nadřízenému do kanceláře, brouzdá na internetu. Jeho pracovní doba končí pravidelně ve čtyři hodiny, nezůstává ani o minutu déle.

Jak s ním vyjít?

Začněte si taky stěžovat a snažte se ho přesvědčit, že potřebujete do týmu někoho dalšího. Aspoň na externí spolupráci.

Kdy poznáte, že to nezvládáte: Jakmile několikrát spletete jméno svého partnera a své děti začnete oslovovat podle domácích mazlíčků, naordinujte si pracovní volno.

Typická věta: Na tohle nemám kapacitu.

1. Kámoš za každou cenu

Když se obrníte, vyjdete s ním.

Britský seriál Kancl ve své domovině sklízel jednu cenu za druhou, v USA se z něj stal fenomén a coby divadelní představení slaví úspěchy po celém světě. To vše svědčí o tom, že klon hlavní postavy, šéfa v podobě nadřízeného Davida Brandta, potkal ve svém pracovním životě snad každý. David chce být nadřízený-kamarád. Za každou cenu touží být oblíbený, ale místo toho neustále způsobuje trapné situace. Po jeho rádoby vtipných průpovídkách zaměstnanci většinou ztichnou a mlčky čekají, až další šéfovo faux pas vyšumí do ztracena. Pokud se váš nadřízený chová podobně, má podle psychologů nutkavou potřebu družit se. Ta člověka nutí za každou cenu – a bohužel nejvíc za cenu vlastní trapnosti – vytvářet přátelství a společenské vazby se všemi, i s těmi, kteří o to vůbec nestojí.

Jak s ním vyjít?

Když vnitřně překonáte fakt, že pracujete s pošetilcem, vašim pracovním úspěchům nebude stát nic v cestě. Pokud na to máte žaludek, občas se šéfovým fórkům zasmějte, třeba vás i povýší.

Kdy poznáte, že už to nezvládáte: Ovlivňuje vás natolik, že ve společnosti přátel začínáte trousit podobně trapné vtípky. Jakmile vám některý z kamarádů častěji než jednou denně řekne, ať už probůh mlčíte, dejte výpověď.

Typická věta: Slyšel jsem nový vtip, musím vám ho říct.

2. Exkolega

Když se obrníte, vyjdete s ním.

Někdy se stane, že zaměstnanci, kteří ve své funkci pracovali výborně, najednou po svém povýšení představují naprostou katastrofu. Říká se, že jakmile dosáhnou stropu svých možností, znamená to pohromu nejen pro ně, ale i pro všechny ostatní. Budou se snažit dokázat, že na funkci mají, a k bývalým kolegům se začnou chovat nadřazeně, až nesnesitelně. Musíte pak doufat, že až se ve své nové funkci bude exkolega cítit jistěji, váš vztah se trochu vylepší. S návratem do starých dobrých kolejí ale nepočítejte.

Jak s ním vyjít?

Snažte se k takovému nadřízenému chovat tak jako dřív. Když bude chtít, abyste mu najednou vykali, udělejte to a myslete si o něm své.

Kdy poznáte, že už to nezvládáte: Když máte doma hned po probuzení chuť svému šéfovi nějak škodit. Jakmile své plány přenesete do reality, je čas z práce odejít.

Typická věta: Co bylo, bylo, teď jsem šéf.

3. Idealista

Když se obrníte, vyjdete s ním.

Váš šéf je většinou mladý nadšenec, který studoval na univerzitě někde v zahraničí a je z toho dosud ‚odvařený‘. Rád by zbořil staré struktury a zavedl i na vašem pracovišti americký model: přátelské kreativní prostředí, kde to novými nápady doslova srší. O všem neustále diskutuje, ale na vylepšení už jaksi nemá čas a možná ani schopnosti. Ale v práci vládne pohoda a všichni se plácají po zádech. Ovšem jen do uzávěrky.

Jak s ním vyjít?

Vyslechněte si šéfa a zkuste se zamyslet, jestli náhodou nemá v něčem pravdu. Když ano, odsouhlaste mu to. Pokud bude úplně mimo, navrhněte, že zkusíte vymyslet jiné varianty. Musíte se naučit dobře argumentovat.

Kdy poznáte, že už to nezvládáte: Abyste vyšli s takovým nadřízeným, musíte být extrovert. Pokud na dlouhých poradách trpíte tak, že máte chuť utéct, poohlédněte se radši po klidnějším místě.

Typická věta: Pojďme si o tom popovídat.

4. Tabulkový maniak

Když se obrníte, vyjdete s ním.

Diagramy a tabulky jsou základem úspěchu. To je heslo nadřízeného, který svým pokrouceným pohledem na realitu zaměstnává celé okolí. Všechno chce mít v kolonkách, kdo vyrobí nejvíc grafů, dostane odměnu. Hraje se na přesnost a čísla musí odpovídat na setiny.

Jak s ním vyjít?

Pilnost, svědomitost, přesnost a spousta tabulek – to na něj platí. Cokoliv od něj chcete, musíte zakreslit do grafu, jinak vás ani nebude poslouchat.

Kdy poznáte, že už to nezvládáte: Když zjistíte, že máte diagramy a tabulky už i doma na lednici a napadlo vás, že by bylo dobré si detailně naplánovat celý následující rok, možná i více let dopředu.

Typická věta: Graf řekne víc než tisíc slov.

5. Sebechválič

Když se obrníte, vyjdete s ním.

Ať uděláte cokoliv, váš nadřízený to dokáže stokrát líp. Den začíná slovy: „To se nám ten projekt včera povedl. Čí že to byl vlastně nápad? Aha můj, no jo, to je jasné.“ Razí teorii, že nejlépe vše umí on a všichni ostatní jsou daleko v závěsu za ním. I když se snažíte sebevíc, pochvalu nedostanete. Ale očekává, že vy ho budete chválit neustále.

Jak s ním vyjít?

Naučte se malý rituál. Po příchodu do práce pochvalte šéfovi úplně vše – střih vlasů, oblečení, mladistvý vzhled, dovolenou, boty i psa. Pak snad budete mít klid.

Kdy poznáte, že už to nezvládáte: Jakmile sami sebe začnete pozitivně hodnotit a své dojmy začnete sdělovat všem v okolí. A také budete-li se dožadovat, aby o vás někdo řekl něco hezkého a na kritiku budete vždy reagovat odmítavě, případně lítostivým pláčem.

Typická věta: Kdybych tu nebyl, tak tedy nevím, nevím...

1. Dobrák od kosti

Neměl by ohrozit duševní zdraví.

Váš nadřízený se KOMPETENCI dostal do funkce jakousi náhodou a rozhodně si nedal za cíl být na ostatní přísný a snažit se zlepšit firemní výsledky. Chce být v klidu a hlavně s nikým nepřijít do konfliktu. Vaše koexistence může fungovat celkem poklidně, ovšem jen do doby, než v kolektivu vzniknou potíže. Šéf totiž odmítá cokoliv řešit.

Jak s ním vyjít?

Dělejte všechno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Rozhodně za šéfa nic neřešte ani nerozhodujte.

Kdy poznáte, že už to nezvládáte: Když začnete na svého šéfa bezdůvodně křičet a přestanete si ho vážit natolik, že už ho ani nevnímáte, případně když ho potkáte, ani ho nepozdravíte.

Typická věta: Tohle není v mé kompetenci.

2. Pohodář

Tenhle typ šéfa umí vytvořit ideální pracovní prostředí, ve kterém se všem dobře dělá. Bohužel se tak neděje moc často. Váš nadřízený to má v hlavě srovnané. Chce, aby práce odsýpala, a umí vás správně motivovat. Pokud zvládnete odvádět svou práci dobře a včas, nebude vás nijak obtěžovat.

Jak s ním vyjít?

Snažte se splnit vše, co se od vás žádá. Ale nešplhejte, tenhle typ šéfa rychle pozná jakoukoliv vypočítavost. Ideální je dodržovat status quo, tedy stávající stav, který vyhovuje oběma stranám.

Kdy poznáte, že už to nezvládáte:

Když se rozhodnete odjet do některé ze zemí třetího světa pomáhat uprchlíkům nebo zachraňovat deštný prales. V tom případě už vás totiž práce nenaplňuje a vy dostanete chuť dát svému životu nějaký hlubší smysl.

Typická věta: To půjde.