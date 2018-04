Typologie osobnosti: užitečná informace, nebo nesmysl?

„On je flegmatik jako táta, toho nikdy nic nerozhází“ nebo „na šéfa pozor, on je cholerik a často pořádně vyletí“... Takové věty jste už určitě také slyšeli. Vycházejí z asi nejznámější typologie osobnosti, která pochází z dob starého Řecka. Používá se i dnes - je to ale k něčemu dobré? A co sofistikované drahé testy osobnosti?

Jak se testuje v praxi

Evelína se před několika lety ucházela o novou práci. Byla zaměstnaná v kreativní agentuře, denně přinášela nápady a přetvářela je do textů a návrhů, byla aktivní a činorodá – a i když neměla vedoucí pozici, efektivně „úkolovala“ a „hlídala“ sama sebe. Byla nicméně ve stresu z odpovědnosti a nestability, a tak se přihlásila na doporučené místo asistentky.

Budoucího šéfa poznala osobně, byl to muž s velkou autoritou a jasnými představami, byl jí sympatický a hledal někoho, kdo by mu hlídal diář a zároveň za něj převzal některé méně kreativní agendy.

„Nejsem ten typ, co umí stanovovat směr a témata, ale když dostanu úkol, umím ho splnit kreativně a svědomitě. Cítila jsem, že na tomhle místě bych byla fakt dobrá,“ popisuje Evelína. Jenže jako jedna ze dvou uchazeček musela na pohovor do personální agentury...

Typologie osobnosti je velmi stará věc

U jejího zrodu stál lékař Hippokrates, který dával povahu a osobnost do souvislosti s původem nemocí. Ale i když se oprostíme od léčení tělesných neduhů, je přiřazení člověka k nějakému typu velmi lákavé: tato kombinace rysů se na určitou práci nehodí, s tímto typem člověka je efektivní komunikovat právě takto a tak dále. A tak vznikají typologie, testy, komerční služby... Jejich cílem je „zaškatulkovat“ člověka do správné „přihrádky“.

Základní typy lidského temperamentu Cholerik - mezi choleriky se řadí zejména jedinci, kteří se projevují svou nadměrně výbušnou povahou.

Sangvinik - osoba s vyrovnaným pohledem na svět a jeho emoce jsou poměrně stabilní. Melancholik - za melancholiky jsou označovány osoby, jejichž myšlenky jsou spíše pesimistické. Takoví lidé jsou velice citliví a žijí ve stálé nejistotě a strachu z budoucnosti. Flegmatik - označuje druh člověka, kterého jen tak něco nerozhází. Své city má flegmatik vždy naprosto pod kontrolou a jeho důvěru si získají jen málokteré osoby.

Typ osobnosti tak můžete zjistit testem v ženském časopise, „vědeckým“ dotazníkem, typologizací podle různých filozofií, scientologickým Oxfordským testem osobnosti a tak dále. Jenže lidská osobnost není nic, co by bylo dané a co by se odhalilo jako rentgenem: vliv na ni mají zážitky, psychický vývoj člověka, nemoci a mnoho dalších faktorů. Proto se také mezi jednotlivými lidmi vždy liší a také se mění v čase.

Nikoho asi nepřekvapí, když je single student vysoké školy extrémním sportovcem bez pudu sebezáchovy – nicméně to neznamená, že když si pořídí manželku a dítě a zažije na horách nehodu s vážnými následky, nepromění se v obezřetného otce vyhledávajícího jistoty, v úplně jinou „osobnost“. Proto je velmi ošidné vycházet z testů při hodnocení člověka nebo dokonce při odhadování jeho chování do budoucna.

Je to spíše pro zábavu

Například známý psycholog Petr Šmolka typologie považuje spíše za zábavnou kratochvíli. „Pouliční testování osobnosti či ,testy‘ v různých časopisech mohou být docela zajímavou zábavou, jen bychom je neměli brát příliš vážně. Mohli bychom totiž dopadnout podobně jako Luděk Sobota ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje,“ upozorňuje.

On sám tyto pomůcky ve své praxi nepoužívá a zdůrazňuje, že ani kvalitní profesionálové v oboru nepracují tak, že by řekli „to je introvert“ nebo „to je extrovert“ – i když v některých případech jim typologie pomoci může.

„Na rozdíl od laických typologií odborná diagnostika připouští a potvrzuje existenci typů smíšených nebo alespoň to, že například extrovert má i rysy a projevy považované někdy za znaky introverze. Budeme-li vybírat například někoho na pracovní pozici, která je hodně náročná na kontakty s lidmi (kolegy, zákazníky, obchodními partnery), pak je jistě výhodou nalézt někoho, u koho převládá extroverze, zatímco například katalogizace muzejních sbírek je práce vhodnější spíše pro někoho, u koho převládají spíše rysy introverze,“ vysvětluje.

Vše může být naopak

Ani u Evelíny testování příliš nezafungovalo. Paní z personální agentury po pohovoru a testu konstatovala, že Evelína je příliš tvůrčí a asertivní, že se na práci asistentky nehodí, že by se brzy začala nudit, přičemž zaměstnavatel hledá především někoho, kdo by po jeho boku stál dlouhodobě.

Evelína dnes podobnou práci dělá už třetím rokem jinde, dostala na starosti velkou část povinností své nadřízené a je velmi dobře ohodnocená. Její konkurentka, která doporučení personální agentury dostala, odešla z místa po půl roce.

Jestliže někde uvidíte nějaký osobnostní test, klidně si ho udělejte a zasmějte se výsledkům. Pokud by vám někdo nabízel test placený, buďte velmi opatrní – zvažte, zda vám „zaškatulkování“ za čtyřcifernou částku bude k něčemu dobré.

Článek vyšel v červencovém vydání časopisu Zdraví.