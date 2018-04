Trochu se stydím, že neumím romsky, říká karatistka a Miss Roma

"Přihlásil mě přítel, ale protože jsme se přistěhovali nedávno, bylo všechno dost narychlo. Na druhou stranu, na Moravě soutěže zaručující takový postup nejsou," říká Kokyová, která pochází z Bruntálu, kde se osm let věnovala karate.

Do Skopje se těšila, ale nakonec si městského ruchu moc neužila, všechny čtyři dny totiž probíhaly dost hekticky.

"Jen co jsme přijely, ubytovaly jsme se a během půlhodiny se už nacvičovalo - každá disciplína měla jinou choreografii - a tak to šlo až do jedenácti večer," popisuje Kokyová. "Přizpůsobeno tomu bylo i jídlo, kdy jsme někdy obědvaly až ve čtyři, a večeře se posunula na třiadvacátou," doplňuje.

Romky mají svou výšku v genech

Na rozdíl od soutěží, které zná český televizní divák, mezinárodní Miss Roma dívkám prostor pro volnou disciplínu ani rozhovor nedala, a tak se mohly prezentovat pouze během módních přehlídek. Kokyová si oblékla indické i klasické svatební šaty, večerní šaty, indické sárí nebo plavky.

I nároky na soutěžící jsou jiné, rozhodně se tu nehraje na míry 90-60-90, a zatímco v jiných soutěžích je kladen důraz také na výšku, romské soutěže jsou od toho oproštěny.

"Už jenom proto, že Romky jsou odjakživa malé. Požadavky tu nejsou v podstatě žádné, dívka by měla mít dobrou figuru, ale hlavně musí mít charizma a nějak zaujmout," podotýká romská miss sympatie s tím, že nijak zvlášť se na klání nepřipravovala. Vždy, když si řekne, že začne cvičit, po týdnu své předsevzetí vzdá.

Ani romštinu dívky znát nemusí. Tu by se však Kokyová ráda naučila, to, že ji neumí, považuje trochu za svoji ostudu. "Rodiče nás k tomu nikdy nevedli a ani mezi sebou romsky nemluvili," vysvětluje Kokyová.

Kokyová: Nemohla jsem najít boty

Vítězkou celé soutěže se nakonec stala dívka z Bosny, druhá byla Slovenka, třetí Chorvatka. Kokyová si odvážela titul Miss sympatie, pro přítele, díky němuž se do Makedonie podívala, hodinky a také spoustu zkušeností.

"Byla tam hodně velká rivalita. Dívky se doslova praly o umístění, nebály se použít ostré lokty. Nejdřív se usmívaly a za zády se pomlouvaly," vzpomíná Kokyová. Jí soupeřky schovaly lodičky těsně předtím, než měla jít na pódium.

Na nehezké chování naráží i jinde, třeba kvůli hloupým poznámkám k barvě své pleti. "Vždy se z toho ale snažím nějak diplomaticky vybruslit a těm lidem sdělím, že pro mě nejsou zajímaví a nehodlám se s nimi stýkat. Každý je přece nějaký a nezáleží na barvě pleti," uzavírá Romka, kterou čeká v příštím roce mnohem větší událost - svatební šaty si oblékne už nejen kvůli přehlídce.