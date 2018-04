Třikrát brambory: vytvořte z obvyklé přílohy žádané hlavní jídlo

Při výběru brambor byste měli vědět, jaké jídlo z nich budete připravovat. Existuje několik druhů brambor a každý se hodí pro něco jiného. Varný typ A se hodí "na loupačku" nebo do bramborového salátu a ke gratinování, typ B se hodí na přílohy, na hranolky, do polévek nebo i do salátů, typ C pak hlavně k přípravě kaší, na bramboráky, na bramborové těsto nebo k pečení ve slupce.

Pokud ale už máte zemáky doma a netušíte, jaký jsou typ, použijte snadný fígl. Bramboru rozpulte a půlkami o sebe chvíli třete - pokud se k sobě začnou lepit, je to důkaz, že v sobě mají dost škrobu a hodí se například na knedlíky. Jestli se ale objeví naopak voda, jsou ideální na salát. Pokud chcete brambory zbavit nadměrné škrobivosti, namočte je oloupané a pokrájené na půl hodiny do studené vody.

Při vaření dáváme brambory vždy do vroucí osolené vody, aby se v nich uchovalo co nejvíce prospěšných látek. Jestli preferujete brambory oloupané či ve slupce, je už na vás.

S jarem, po dlouhé době skladování, bychom si u brambor měli dávat pozor na hlízy, v kterých se objevuje jedovatý solanin, a ty naklíčené raději už nepoužívat. Pokud ano, všechny klíčky odstraňte a očka po nich vyřízněte do hloubky. Z brambor je třeba odstranit i zelená nezralá místa, kde je také zvýšená koncentrace solaninu. Zbavte se i zmrzlých brambor, které zesládnou, nebo je použijte na přípravu sladkých jídel.

Bramborové měsíčky

Příprava: 15 minut + pečení 30-40 minut

Pro 4 osoby

• 1/2 cibule nebo 1 větší jarní cibulka

• 4 rajčata

• 1 malá chilli paprička

• olivový olej

• 1 lžička balsamikového octa

• čerstvá petržel

• 800 g brambor

• sůl, pepř

• 2 lžíce sezamových semínek

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Plech vyložíme pečicím papírem.

2. Cibuli nakrájíme na kostičky. Rajčata omyjeme a nadrobno pokrájíme. Chilli papričku rozkrojíme, vyškrábneme semínka a najemno nasekáme.

3. Cibuli a chilli papričku orestujeme na lžíci oleje, přidáme nakrájená rajčata a společně s balsamikovým octem povaříme asi 3-5 minut, aby se odpařila část tekutiny. Necháme vychladnout a přimícháme nasekanou petržel.

4. Omyté brambory osušíme, nakrájíme na měsíčky, promícháme se 4 lžícemi olivového oleje, solí, pepřem a sezamovými semínky a dáme péct na 30 až 40 minut podle velikosti brambor.

5. Hotové upečené brambory dosolíme a podáváme s rajčatovou salsou.

Bramborové vějířky

Příprava: 10 minut + pečení 45–50 minut

Pro 4 osoby

• 4 velké brambory

• 4 lžíce olivového oleje

• sušený rozmarýn

• sůl, pepř

• 2 lžíce slunečnicových semínek

• 2 lžíce dýňových semínek

1. Troubu předehřejeme na 220 °C. Brambory omyjeme, dobře očistíme kartáčkem nebo oloupeme.

2. Připravíme si dvě stejně vysoká prkénka, mezi něž brambory položíme a pokrájíme je po celé délce na plátky. Prkénka zaručí, že bramboru nepřeřízneme celou. Z dvojitého alobalu připravíme čtyři balíčky.

3. Brambory položíme na alobal řeznou stranou nahoru, vetřeme olej, ochutíme rozmarýnem, solí a pepřem a zabalíme.

4. Pečeme ve vyhřáté troubě 45-50 minut podle velikosti brambor. Deset minut před dokončením rozevřeme alobal, posypeme směsí semínek a dopečeme.

Bramborový gratin s hruškou a modrým sýrem

Příprava: 20 minut + pečení 45 minut

Pro 4 osoby

• tuk na vymazání

• strouhanka

• 1 kg brambor

• 2 hrušky

• 100 g sýra s modrou plísní

• 250 ml smetany na vaření

• sůl

1. Troubu předehřejeme na 200 °C, zapékací mísu vymažeme tukem a vysypeme strouhankou.

2. Brambory oloupeme, propláchneme vodou, přepůlíme a nakrájíme na plátky. Hrušky omyjeme, rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince a nakrájíme na plátky.

3. Obvod zapékací mísy vyložíme plátky brambor, pak vyskládáme hrušky a doplníme střed mísy znovu plátky brambor.

4. Sýr rozdrobíme na malé kousky nebo nastrouháme na hrubším struhadle. Promícháme se smetanou a případně podle chuti s trochou soli - nemusí být, sýr je dost slaný.

5. Brambory zalijeme směsí smetany a sýra, zakryjeme vrstvou alobalu a zakryté pečeme asi 40 minut. Brambory odkryjeme, vyzkoušíme, jestli jsou měkké, a zapečeme podle potřeby 5-8 minut dozlatova.