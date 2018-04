Třídní schůzky rodiče děsí, raději je berte s humorem

Po několika měsících práce ve škole je čas ohodnotit snahu, výkony i chování jednotlivých žáků. A i když v dnešní době není na mnoha školách problém sledovat prospěch dítěte průběžně na internetových stránkách školy, třídní schůzky mají stále svůj význam. Rodiče by s učiteli měli spolupracovat a k tomu je nutné navázat komunikaci.

Z nejrůznějších důvodů jsou nám ale podobná setkání nepříjemná. Ať už je to kvůli zdlouhavému přetřásání příspěvků do fondu školy, placení obědů a zapomínání přezůvek nebo záškoláctví, připadají si mnozí rodiče ve školních lavicích znovu jako vyplašení školáčci. Jiní se pak bez dalšího rozmyslu pouští do okamžité obrany svého potomka, což na příjemné atmosféře setkání také nepřidá.

Připravte se

Zkuste se na třídní schůzky připravit ještě dřív, než projdete dveřmi školy. Nejlepší je probrat s dítětem, co na schůzkách můžete zhruba očekávat. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení, jako si zažila naše čtenářka Marie.

„V pěti letech si dcera plynule četla z novin, dokázala počítat do tisíce, tak mi bylo jasné, že to s ní ve škole bude jednoduché. Když nastoupila do školy a následně bylo první rodičovské setkání, nemohla jsem si nechat tu slávu ujít a na rodičák jsem šla přesvědčená, že jí paní učitelka bude jenom chválit. Však jsem taky byla první, koho oslovila. Nicméně to nebyla chvála, ale snáška stížností. Nepozorná, čtení Slabikáře na posledních stránkách, vysmívaní se dětem, že ona už to dávno umí a oni se to teprve učí - prostě ani slovo pochvaly. A tak jsem šla z rodičáku ne zrovna s dobrým pocitem, dceři jsem se snažila domluvit, ale i tak měla o pololetí v první třídě na vysvědčení dvojku,“ popisuje Marie, jejíž dcera se dnes pyšní červeným diplomem z vysoké školy.

Jedním z nejčastějších „traumat“ třídních schůzek je zoufalé bloudění rodičů po škole. Trapné telefonáty o nápovědu z chodby pět minut po začátku schůzek odbouráte jednoduše: nechte si od dítěte na papírek nebo do telefonu napsat nebo nadiktovat třídu, jméno učitelky a kde přesně ji ve škole najdete.



Rodiče, pište si

Podobně jako děti i jejich rodiče ve školních lavicích celkem rychle znervózní a začnou se nudit. Stačí, aby učitel několik minut věnoval problémům v matematice (které naštěstí vaše dcera nemá) nebo nové francouzštinářce (a vy máte studentku němčiny) a rodiče nemají daleko k manýrám svých dětí. Nejlepší obranou před nudou je psát si poznámky, alespoň vám pak doma nikdo nevyčte zatajování nějakých informací (kdybych věděla, že pojedou do Paříže, taky bych si vybrala francouzštinu).

„Můj manžel na třídních schůzkách vždycky statečně trpí. Domů pak přinese důkladný zápis s vtipnými přezdívkami pro rodiče, za který by se nemusel stydět ani Jaroslav Hašek. Doma se nad tím všichni společně zasmějeme, hádáme, kdo je kdo, a manžel je pyšný, jak bravurně zvládl zůstat klidný navzdory okolnostem,“ popisuje taktiku svého manžela naše kolegyně Petra.

Česnek, tvarůžky a vši

Záleží samozřejmě i na tom, jaké problémy se probírají: „Nás na rodičovských schůzkách třídní učitelka obeznámila s tím, že někteří žáci si na svačinu berou česnekovou nebo tvarůžkovou pomazánku a poté se ve třídě vůbec nedá učit. Takže dětičky mají zákaz a my rodiče jsme ze schůzek odcházeli s úsměvem,“ popsala nám čtenářka.

Humor je vůbec nejlepší obranou proti nudě i proti prvotním nepříjemným dojmům. Někdy je ale těžké se ihned oprostit od toho, že někdo obviňuje vás nebo vaše dítě z lajdáctví. To se před mnoha lety stalo i naší čtenářce Anně:

„Paní učitelka se do mě před celou třídou pustila, že ve třídě jsou vši a určitě je přinesl můj syn, protože mít pět dětí, to je nemůžu stíhat ani koupat. Přitom syn byl v osmé třídě a kluci se koupali každý den. Tak jsme se spolu s paní učitelkou chytly, teď s ní chodím do klubu důchodců a vždy, když ji uvidím, poškrábu se na hlavě,“ směje se veselá důchodkyně.

Osobní záležitost osobně

Smyslem rodičovských schůzek je navázání kontaktu s učitelem, který je zvlášť důležitý, pokud prochází vaše dítě nebo rodina nějakým náročným obdobím. Pokud chcete s učitelem probrat osobní záležitosti, neřešte to před všemi rodiči. Třídní učitel by ale měl vědět třeba to, že se rozvádíte, že je babička vážně nemocná nebo jiné okolnosti, které by mohly ovlivnit výkon a chování dítěte ve škole. Bude k němu pak moci přistupovat s větším pochopením a bude vědět, co od něj může čekat za reakce.

Že to na třídních schůzkách není jednoduché ani pro učitele, si jistě dokážete představit. Ilustruje to zážitek naší čtenářky Pavly:

„Otec jednoho studenta si asi řádně přihnul, a když jsem podávala informace jednotlivě rodičům, tak mi řekl, že to s tím jeho blbem musíme mít těžké, že je to hňup po manželce. Že ho klidně můžu nechat i propadnout, protože je to korunovaný vůl. A přitom vůbec nešlo o špatného žáka, v matematice byl dokonce jeden z nejlepších. To, že jsem jeho syna chválila, ho vůbec nezajímalo. Jak jsem později zjistila, rodiče se rozváděli a syn nechtěl zůstat s otcem, tak mu to tatík chtěl ve škole „posolit“,“ popisuje šokující setkání učitelka Pavla.



