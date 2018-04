Tři zimní vychytávky pro aktivní rodiče a jejich neposedné děti

Ruce v teple



Při zimní procházce s kočárkem musí být maminka neustále v pohotovosti. Prcek potřebuje každou chvíli utřít nos nebo podat dudlíka, takže si máma pořád jen svléká a navléká rukavice. Jde to jinak? Jde. S praktickým rukávníkem české výroby, v němž si můžete ohřát zkřehlé ruce a zase z něj rychle vyklouznout, když je to potřeba.

Díky použitým materiálům je zimní schovávačka pro ruce hřejivá a nepromokavá, vyrábí se v pěti barevných kombinacích, pasuje na všechna kočárková madla včetně těch s ruční brzdou a je dost velká i pro tátovy "lopaty". K dostání například na Andilkove.cz.

Mámo, kde jsi?



Pokud s dětmi navštěvujete místa, kde se shromažďuje hodně lidí, určitě už se vám někdy stalo, že jste s dechem zatajeným hrůzou pobíhala kolem a hledala toho svého neposedu, který se někde v okolí zatoulal. Asi nikdo z rodičů nechce, aby bylo jeho dítko hlavním aktérem služebního hlášení: "Ztratil se malý chlapeček, má modrou bundu, zrzavé vlasy a pláče. Maminka ať si ho vyzvedne na informacích..."

Praktickou vychytávkou, která pomůže ztracené děcko identifikovat a co nejdříve je navrátit do rukou vystrašených rodičů, jsou takzvané ztracenky. Náramky s barevnými obrázkovými motivy, na které můžete napsat své telefonní číslo. Jsou voděodolné a využijete je zejména tam, kde to vaše dítě nezná, třeba i na sjezdovce. Stačí jen vysvětlit mu, aby náramek ukázalo někomu dospělému ve chvíli, kdy se ztratí. Ztracenky můžete koupit třeba na Kalendaresnapadem.cz

Pohodlně a bezpečně



Rodiče, kteří se svými malými dětmi často cestují, zase ocení praktické a skladné textilní sedátko. Užijete je třeba při obědě v restauraci, která není vybavena dětskými židličkami, nebo třeba na návštěvě u příbuzných.

Bezpečné posezení zaručuje sedátko na všech typech židlí včetně těch s područkami nebo s prázdným opěradlem (to je možné vyplnit speciálním pruhem látky). Konkrétně tohle sedátko najdete na internetových stránkách pro kreativní lidi Fler.cz, existuje ale více variant a šikovnější maminky si je dovedou ušít i samy.