Tři otázky pro tři ženy

Tři manželky politiků odpovídat nechtěly: Livia Klausová kvůli nedostatku času, Viktorie Špidlová kvůli vážným rodinným problémům a Bohdana Tošovská vzkázala po své dceři: „Nemám zájem.“

Premiérová? Mám jméno Ivana Zemanová

* Na co jste si jako paní premiérová nemohla zvyknout?

Na oslovení „paní premiérová“, které pokládám za naprosto nevhodné. Mám vlastní jméno a příjmení, kterým je možné mě oslovovat.

* Co pro vás bylo nejtěžší?

Rozpoznat, zda se s vámi lidé chtějí setkat z nezištného zájmu, nebo zda hledají výhodné spojenectví.

* Změnilo vám to nějak život?

Přestala jsem vnímat člověka v určité funkci automaticky jako autoritu. Někdy bylo docela zajímavé pozorovat, jak se v závislosti na určitém postavení mění i charakter.

Stýská se mi po chatičce Šárka Grossová

* Co teď děláte?

Opět podnikám. A pokračuji v charitě. I když je pravda, že peníze se v době, kdy je člověk v politice, shání snadněji. Ale určitě to nechci vzdát.

* Po čem se vám z premiérského období vašeho manžela nejvíc stýská?

Snad možná po možnosti navštěvovat krásnou chatičku v Kolodějích. Jinak skutečně po ničem!

* Co byste poradila své nástupkyni?

Je důležité být sama sebou a nenechat si ego přerůst přes hlavu.

Připravte se i na nemožné Zuzana Paroubková

* Jaký jste prožila v roli manželky premiéra nejsložitější okamžik?

Bylo to po zveřejnění nechutné Kubiceho zprávy, když byl manžel nespravedlivě osočen a já jsem tak jako on věděla, že se nestačí očistit včas, to jest do voleb, a že se tím velice trápí.

* Co se vám osobně nejvíc povedlo?

Manželovo postavení mě nezměnilo a nenarušilo můj vnitřní žebříček hodnot.

* Jakou radu byste dala své nástupkyni?

Aby se připravila na vše možné a jistě víc na vše nemožné.