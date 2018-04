Tři čtvrtiny žen před sexem potřebují alkohol

Britská společnost Femfresh si nechala vypracovat průzkum mezi třemi tisícovkami žen ve věku 18 až 50 let.

Čtyři z deseti žen se opijí při prvním sexu a 75 procent žen má raději alespoň sklenku či dvě alkoholu před sexem i se svým manželem a přítelem. Šest procent žen v průzkumu uvedlo, že nesouloží střízlivé nikdy.

Více než polovina žen považuje konzumaci alkoholu na rande za součást svádění a společenskou normu, proto také souloží opilé. Bez konzumace alkoholu nedokáže s partnerem souložit čtrnáct procent žen žijících ve vztahu.

Miniprůzkum mezi vámi na Facebooku zjištění britských sociologů potvrdil.

Miniprůzkum mezi vámi na Facebooku zjištění britských sociologů potvrdil. Většina z vás trochu alkoholu před sexem opravdu vítá. "Ženská jinak neumí vypnout mozek, a tak trocha neuškodí. Člověk se víc odváže, i hranice se posouvají dál," píše například Draha.

Sex v "opojení" si pochvaluje i Bařena: "Tak určitě, pivečko, vínečko. Koneckonců i naše polovičky mají radši, když je ženská trochu víc odvázaná, já teda taky," píše.

"Když člověk pije tvrdej, tak to nic moc. To pak nemá na sex vůbec sílu a většinou padne a leží," uvažuje Veronika. "Ale pivko, trocha červeného neuškodí. Člověk pak ztratí zábrany. Ale když sex v podnapilosti, tak jedině s přítelem. S někým, koho neznám, to opravdu ne!"

Jsou ale i ty, co v alkoholu spojence nevidí. "Po dvou skleničkách usínám během dvaceti minut, po víc už během pěti, takže vždy raději za střízliva," napsala se smajlíkem například Adélka. (Více čtěte na Facebooku OnaDnes.cz)

"Fakt, že alkohol hraje nedílnou roli v milostném životě žen, dokazuje, že si s jeho pomocí posilují sebevědomí. Jenže při konzumaci alkoholu ženy ztrácejí sebekontrolu, což je důvodem, proč tolik opilých žen podniká sex na jednu noc," komentovala výsledky průzkumu Kathryn Lakelandová ze společnosti Femfresh.

