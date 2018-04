Váhání nad třetím dítětem. Rodiče nejčastěji odradí obava kvůli penězům

Právě finanční stránka brzdí rodiny nejvíc. Partneři zvažují, jak opět zvládnou mít příjem jen jednoho z nich, jak splácet nebo vůbec žádat o hypotéku a jestli si mají pořizovat nové auto. Pro některé rodiny by bylo velmi složité uživit pátého člena rodiny.

„Kdyby dnešní doba nebyla taková a měli bychom větší příjem, tak nepřemýšlím ani minutu. Ale přijde mi rozumnější koukat víc na narozené děti. Pořád se to všechno ve mně pere, nespím a brečím,“ svěřuje se anonymní maminka na eMimino.cz.

Nechat, nebo nenechat? Rozhodují peníze i pocity

„Pokud žena váhá, zda si nechat třetí dítě, pomáhá sepsat si pro a proti. Samozřejmě je potřeba zohlednit i finanční situaci rodiny. S klientkami v takové situaci se, kromě jiného, pocitově zaměřujeme i na to, co by znamenalo nechat si vzít dítě. Rozum a cit nemusí v tomto případě chodit ruku v ruce,“ radí psycholožka Martina Viewegová z Psychoterapie Anděl.



Mgr. Martina Viewegová Psycholožka a terapeutka z centra Psychoterapie Anděl. Věnuje se poradenství v oblasti životního stylu a jeho změn, pracovních problémů a partnerských vztahů. Pomáhá při pocitu prázdnoty a ztráty životního smyslu.

A co když žena dítě chce, ale její partner s dalším dítětem nesouhlasí? „Ve chvíli, kdy jeden z partnerů dítě chce a druhý nikoliv, je důležité podívat se upřímně na kvalitu vztahu a případně se obrátit na partnerskou poradnu. Ukončení těhotenství je obrovský zásah pro tělo a psychiku ženy. Pokud by tedy šla na potrat jen kvůli svému partnerovi, může to být pro vztah zničující. Potrat se může stát zvednutím stavidla pro všechny problémy, které ve vztahu jsou a nejsou řešené. Nezřídka může vést až k ukončení manželství,“ upozorňuje Viewegová

Třetí dítě? Byl to dar

Některé „vícemaminky“, které si třetí miminko nechaly, by svoje rozhodnutí nezměnily. „Náš třetí byl neplánovaný a je to mazlíček celé rodiny. Přišlo s ním tolik radosti, že bych nikdy neměnila a jsem šťastná, že ho máme,“ píše maminka pod nickem Jančik. Třetí dítě změní dynamiku a zaběhnutý řád, což může rodinu příjemně ( i když někdy vysilujícím způsobem) oživit.



„Ne nadarmo se v pohádkách píše: král měl tři syny, ale ten nejmladší byl ze všech nejhodnější, nejkrásnější, nejstatečnější, nejlaskavější, nejšikovnější. Já ve své práci (dělám se seniory) vidím, že většinou jsou to ti nejmladší, kdo rodičům ve stáří nejvíce pomáhají,“ popisuje svou zkušenost Silverien.

Zpočátku pohoda, se školou ale stoupají náklady

Maminky se shodují, že největší finanční ránou bylo pro rodinu první dítě (viz článek Výbavička, plenky a kila ovoce a zeleniny. Dítě jako drahý špás). Dvě nebo tři děti už se tolik na rozpočtu neprojeví, alespoň v prvních letech benjamínka. Oblečení, hračky a knížky se podědí, jídla uvaříte o trochu víc. Mnoho výhodných rodinných slev ale platí jenom pro dva dospělé a dvě děti. Budete si taky možná muset koupit větší auto, protože se do vašeho současného nevejdou tři autosedačky. Třikrát zaplatíte za školy a školky, kroužky, hromadnou dopravu, školní stravování a pomůcky.



Právě benjamínek, který se narodil s větším věkovým odstupem od sourozenců, může být pro rodinu finančně zvládnutelnější. Jednak starší děti už chodí na brigády a mohou přispět do rozpočtu, zároveň se liší i jejich školní povinnosti a kroužky.

„My máme děti po 8 letech a je to pořád vcelku dobře udržitelné. Vyplácáme se z jednoho, nastoupí další. Upřímně mít to třikrát najednou, tak to neutáhneme ani náhodou,“ píše uživatelka berry4.



Odstrčený, nebo rozmazlovaný benjamínek

Rodiče už sice mají zkušenost s výchovou, ale u třetího potomka k ní přistupují odlišně. „Hrozí, že nejmladšímu dítěti věnují přílišnou péči a nedávají mu potřebné hranice,“ zmiňuje psycholožka Viewegová. To může způsobit, že si k sobě mladší a starší sourozenci nenajdou cestu.

Jak tedy sblížit sourozence? „Snažte se najít si čas na každé dítě zvlášť. Přirozeně mohou starší převzít část péče o mladšího, je to vlastně praktická výchova k rodičovství. Zároveň je ale potřeba dát starším sourozencům povinnosti adekvátně jejich věku a nenechat je předčasně dospět jen proto, že mají mladšího brášku nebo sestřičku. Rodič je vždy rodič, proto nestavte do této role nejstarší nebo prostřední dítě,“ doporučuje Viewegová.

Právě přístup rodičů se totiž výrazně podepisuje na tom, jaký vztah sourozenci mají. Někteří sourozenci se s nejmladším miminkem hrdě procházejí po okolí a upřímně si jej oblíbí, jiní si k němu hledají vztah jen těžko a zůstanou chladní. Benjamínek pak může vyrůstat s pocitem jedináčka. „A právě rodiče mohou sami přispět k tomu, aby pěkné a zdravé vztahy mezi sourozenci nebyly výjimkou,“ poukazuje psycholožka Viewegová.