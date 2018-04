Třesu, třesu bez, pověz ty mi pes, kde můj milý dnes

Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v myslivně i na Starém bělidle, že kdokoli přišel na Štědrý den a Boží hod, dostal jíst a pít do sytosti, a kdyby nikdo byl nepřišel, babička byla by šla hledat hosta na rozcestí.

Každý rok chtěly se děti postít, aby viděly zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo; vůle byla dobrá, ale tělo slabé. Na Štědrý den štědře podělen byl kde kdo, i drůbež a dobytek dostali vánočky, a po večeři vzala babička ode všeho, co k večeři bylo, po kousku, hodila polovičku do potoka, polovic zahrabala do sadu pod strom, aby voda čista a zdráva zůstala a země úrodná byla, všecky pak drobty sesbírajíc hodila ohni, aby neškodil.



"Ach, milý hochu, až se dostaneš do proudu života, mezi víry a úskaliny, až budou vlny loďkou tvého života smejkat, pak budeš zpomínat toužebně na tichý přístav, z něhož jsi vyplul," řekla si tiše matka, rozkrajujíc jablko chlapcovo "na štěstí" ve příčný polovice. Jádra tvořily hvězdu, tři čisté paprsky, dva byly neúplné, od červa sežrané. Odložíc je s povzdechem stranou, rozkrojila druhé pro Barunku, a vidouc opět hvězdu zatemnělou, povídala si: "Ani jeden, ani druhý nebude úplně šťasten!" Rozkrojila ještě pro Vilímka i Adélku, a v těch byly zdravé hvězdičky o čtyřech paprscích. "Ty snad," myslila matka, a Adélka vytrhla ji z myšlení, stežujíc si právě, že její lodička nechce plout od kraje a svíčička že už dohořívá.



"Však také moje zhasíná a nepřišla daleko," pravil Vilím. V tom trkl zase někdo do nádoby, voda se rychle rozhoupala a lodičky uprostřed plující se potopily.

"Hešte, hešte, vy dříve umřete než my!" zvolala Adélka s Vilímkem.



"Co je víc, jen když jsme byli daleko," odpověděla Barunka, a Jan přisvědčil; matka ale smutně dívala se na ta zhaslá světla, a předtucha zmocnila se její duše, není-li přece ta nevinná dětská hra věštbou jich budoucnosti...

Karel Jaromír Erben v básni Štědrý den zase takto zpívá o jiném druhdy populárním nahlížení do budoucnosti, a to pohledem do ledu:

Nastala půlnoc, všech nocí máti,

půlnoc po Štědrém večeru:

na mladém sněhu svěží stopu znáti

ode vsi přímo k jezeru.

Ta jedna klečí, nad vodou líčko;

ta druhá stojí podle ní:

"Hano, Haničko, zlaté srdíčko!

Jaké tam vidíš vidění?"

"Ach, vidím domek - ale jen v šeře -

jako co Václav ostává -

však se již jasní - ach, vidím dveře,

ve dveřích mužská postava!

Na těle kabát zeleni temné,

klobouk na stranu - znám jej, znám!

Na něm ta kytka, co dostal ode mne -

můj milý Bože! Václav sám!!"

Na nohy skočí, srdce jí bije,

druhá přikleká vedle ní:

"Zdař bůh, má milá, zlatá Marie!

Jaké ty vidíš vidění?"

"Ach, vidím, vidím - je mlhy mnoho,

všecko je mlhou zatmělé;

červená světla blýkají z toho -

zdá se mi býti v kostele.

Něco se černá mezi bílými -

však se mi rozednívá již; -

jsou to družičky a mezi nimi -

proboha, rakev - černý kříž!"

A pro všechny, kdož mocí mermo chtějí zvědět svůj osud, připojuje Erben závěrečné poučení:

Však lépe v mylné naději sníti,

před sebou širou temnotu,

nežli budoucnost odhaliti,

strašlivou poznat jistotu!"