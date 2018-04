Trenérka: Kvůli sociálním sítím je dnes pekáč buchet na břiše nutnost

„Kvůli Instagramu se velká masa lidí snaží vypadat jako přeborníci ve fitness, protože sociální sítě nám osvalenou postavu servíruje jako běžnou věc, normu, kterou má splnit každý. Lidé pak cvičí jako blázni, dřou a pořádně ani nevědí, jestli cvičí správně,“ sdělila blogerka.



„Když jim to pak nejde a nevypadají jako osvalení fitness machři, mají deprese. Protože do nich neznalí lidé navíc pod fotografiemi v komentářích šijou,“ myslí si.

Rebecca má strach, že právě sociální sítě podporují přílišné hubnutí a extrémní změny ve stravování, které vedou k vážným zdravotním komplikacím.

I ona sama se do tohoto kolotoče zamotala. Měla deprese, když nevypadala jako „ti krásní lidé“ na fotkách. A tehdy si uvědomila, jaké nebezpečí na sociálních sítích číhá. Zejména děti a dospívající se mohou lehce nechat strhnout a pak být na dně.

„Je to frustrující a přitom tak zbytečně. Proto jsem se vykašlala na to, abych se honila za něčím, co stejně nemůže ocenit nikdo jiný kromě mě. Teď jím oblíbená jídla, neomezuji se a nemám výčitky svědomí, když necvičím tak často, jak bych měla. Teď už myslím hlavně na sebe a ne na druhé a na to, co si asi bude myslet zbytek světa, když uvidí, že už nemám pekáč buchet a trochu jsem přibrala,“ dodala.