Základky nepoberou všechny děti. Prvňáci míří do soukromých škol

Do tříd za týden nastoupí 112 000 prvňáčků, o 7 000 víc než loni. A přestože jich přibývá již několik let, a podle předpokladů tomu tak bude i nadále, počet státních škol se nezvyšuje. Spíš naopak. Žádané státní školy, jako je ZŠ Campanus na Praze 11, otevírají až sedm prvních tříd, přesto ale nedokážou zcela uspokojit velkou poptávku.

Situaci pružně využívají soukromé školy, mnohé navazují na mateřské školky, které vznikaly, když před pár lety nastal problém s přeplněností mateřinek.

"Školku jsme zakládali z toho důvodu, že v Hlásné Třebáni žádná nebyla, pro školu jsme se rozhodli z podobného důvodu. Navíc máme pocit, že jsou v naší školce děti i rodiče spokojení a chtěli jsme jim umožnit pokračovat ve vzdělávání stejně přirozeným způsobem i ve škole. Dítě pokračuje tam, kde skončilo, zná metody výuky a cítí se ve škole dobře," vysvětluje Markéta Bosáková, proč před lety založila školku Hlásek, ke které se nyní připojí i první stupeň základní školy.

Soukromých základních škol je stejně jako před lety necelá stovka, počet žáků v nich se ale zvýšil ze 4 500 na 7 000, v průměru tak na jednu soukromou školu připadá 77 žáků.

Angličtina, ekologie i jóga

V soukromých školách je stejně jako ve školkách docela velký rozdíl. Můžete nechat dítě vzdělávat pedagogikou Montessori nebo Waldorf, může se učit ve smíšených třídách, stravovat organickou nebo vegetariánskou stravou, cvičit jógu a soustředit se na ekologii. Anebo také ne, najde se i dost křesťanských základních škol a těch, kde kladou důraz na znalosti, matematiku a přírodní vědy.

"Základní podmínkou učení je podle nás bezpečí - když se necítím jistě, bezpečně a přijímaný, nezbývá mi dost pozornosti na samotné učení. Proto se v naší škole neznámkuje a děti se především hodnotí samy. Učí se brát chybu jako součást učení. Chápeme, když dítě něco nebaví, snažíme se nestavět na povinnosti (případně sankcích za nesplnění) a umožnit dítěti ovlivnit směr svého vzdělávání," vysvětluje ředitelka základní školy Hlásek její filosofii.

Společným jmenovatelem soukromých škol je menší počet žáků, individuální přístup, důraz na cizí jazyky, rozvíjejí kritického myšlení a komunikačních dovedností, kvalitní vybavení a motivovaní učitelé. To jsou bohužel stále pojmy, které jsou realitě některých českých základních škol dost vzdáleny, ať už je to z kapacitních či jiných důvodů.

"Když jsme přemýšleli, kam dáme syna do školy, vybavilo se mi moje dětství a trápení, jaké jsem zažívala se školou. Cítila jsem se nepochopená, třásla jsem se nad tím, co řeknou rodiče na známku. Vypěstovala jsem si nechuť k učení, což pokračovalo i na střední škole. Až v dospělosti jsem zjistila, že je fajn se něco učit a něco vědět. Chci, aby pro mého syna škola nebyla povinnost, ale zábava," vysvětluje Petra Marková, proč její syn letos nastoupí do malé rodinné školy se smíšenými třídami.



Školné je nejdražší v Praze

Soukromé školy samozřejmě nejsou zadarmo, ceny školného se pohybují od tisícovky měsíčně do stovek tisíc ročně. Nejdražší jsou většinou školy s výukou v cizím jazyce jako Prague College, řadí se k nim i pražské gymnázium PORG, kde se skládá mezinárodně uznávaná maturita. Ale i pokud nejste zrovna bohatí, budete si moci některou ze škol zřejmě dovolit. Pomůže, pokud nebydlíte v Praze, kde je průměrné školné nejvyšší.

"Za školné platíme i s jídlem šest tisíc korun měsíčně. Pro nás to není málo peněz, budeme se muset hodně uskromnit. Manžel počítal, co bychom si za to za rok mohli dovolit. Ale synova pohoda, tím pádem i naše pohoda jako rodičů, se nedá vyčíslit penězi," popisuje Petra Marková rodinné rozhodování o škole pro syna.

Výhodou soukromých škol bývá i vyzvedávání nebo odvoz dětí (ne vždy je ale v ceně školného), velký výběr zájmových kroužků a možnost účasti na letních táborech v přírodě.

Pokud již uvažujete o jedné z alternativněji zaměřených škol, seznamte se předtím důkladně s její filosofií. Pokud požadujete po dítěti disciplínu a znalosti, jak když bičem mrská, nemá smysl ho posílat do waldorfské školy. A raději si zjistěte, co bude škola očekávat od vás. Některé soukromé školy totiž přímo vyžadují zapojení rodičů do školního života.