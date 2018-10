OBRAZEM: Dokonalé krásky, které byly v minulosti muži

Manželka ruského moderátora Gauguina Solnceva by mohla být jeho matkou. Dělí je od sebe šestadvacet let....

Ráda šokuji, připouští Eva Decastelo, moderátorka proměn čtenářek

Proměňovali jsme v pořadu New Look čtenářky, které si to přály z nejrůznějších důvodů, ať už na podobné zkrášlování...