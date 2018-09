Dvojčata z Atlanty se narodila jako holčičky, dnes jsou z nich bratři

Maminka Louise své roztomilé holčičky odmalička oblékala do stejných šatiček a věřila, že si jednoho dne najdou pořádného chlapa, provdají se a udělají z ní babičku. Tou se sice stala, ale prakticky jen omylem.



Angel totiž ještě na střední škole zkoušel překonat svůj osud a našel si chlapce. „Chodili jsme spolu jen krátce,“ cituje mladého muže britský web Metro.

Angel (tehdy ještě coby kluk v dívčím těle) prý brzo zjistil, že chodit s mužem není nic pro něj a vztah ukončil. Asi o tři měsíce později mu však nebylo dobře. Ukázalo se, že se svým bývalým přítelem čeká dítě.

Tak přišel na svět Carlos. Jeho maminka se ovšem vypravila na vojenskou misi do Iráku. Ani už si nepamatuje jak, ale tehdy ve svých 21 letech se Angel dozvěděl o možnosti změny pohlaví. „Hned jsem volal Fabianovi a řekl mu: Změním si pohlaví! A on na to. Já to udělám taky,“ vzpomíná dnes Angel.

První člověk, kterému se se svým rozhodnutím svěřili, byla maminka. „Vůbec jsem kvůli tomu nebyl nervózní,“ tvrdí Fabian. Když jí novinu sdělil, měl pocit, že mu z ramen spadla obrovská tíha.

Angel ještě jako maminka se synem Carlosem. Když se tehdy ještě sestry svěřily mamince, že si přejí změnu pohlaví, oběma se ulevilo.

To, že jsou identická dvojčata, jim hodně pomohlo, protože jeden věděl, co prožívá druhý. „Vždycky jsme si mysleli, že jsme trochu jiní, ale neuvědomovali jsme si v čem,“ řekl Angel. Vyjasnilo se, až když začali dospívat. Oběma se na střední nelíbili kluci, ale měli zájem spíš o spolužačky.

Poté, co se napevno rozhodli a o svém plánu informovali matku, vydali se do Las Vegas, kde podstoupili změnu pohlaví. Ta však Angelovi a Fabianovi přinesla nejen radost a úlevu, ale také novou starost.

Angel a Fabian Griffinovi už vědí,, jaké to je být černým mužem v Americe.

Jako Afroamerických mužů si jich najednou začala víc všímat policie. „Nikdy netušíš, když jedeš autem, nebo jdeš po ulici, kdy po tobě vystartují,“ přiznal Angel. „I v obchodě nás víc sledují, takže už teď moc dobře vím, čím musí procházet černý muž.“



Angel a Fabian mají oba rádi muziku a zkoušejí rapovat. Prý by rádi prorazili v hudebním průmyslu a otevřeli tak dveře do šoubyznysu dalším trans umělcům.