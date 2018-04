Touží po mně jen o Vánocích: rady pro sexuálně zanedbávané

To je však možné jen pokud by se jeden z partnerů i po 18 letech chtěl se svou ženou milovat třikrát týdně, zatímco žena jen jednou. Pokud ale jeden z nich stojí o sex jen čtyřikrát do roka případně jen o Vánocích, mají problém.

Vynecháme-li extrémy, jako je trvalé psychické nastavení nebo nepřiznaná sexuální orientace, může být důvodů, proč žena či muž ztratili zájem o sex, hned několik:

1. úbytek pohlavních hormonů (u žen estrogen, u mužů testosteron),

2. pocity studu ze stárnutí

3. nemoc: deprese, plynatost, průjmy, zápach z úst, bolestivost prsů, bolest při sexuálním styku, pohlavní nemoci, ale i hypertenze, cukrovka, vliv má i užívání různých léků, například určitých druhů na vysoký tlak či antidepresiv

4. nevěra, ať už racionálně vyhledaný gigolo či prostitutka, nebo milenec/milenka, jejichž vliv na destrukci legálního vztahu je největší

Dejme tomu, že čtyřicetiletí manželé Hrdličkovi mají pěkný vztah. Rozumí si, doma je legrace, váží si jeden druhého. jen v té posteli to vázne. A pro náš modelový příklad je jedno, zda o sex nestojí ona či on. Rozejít se v žádném případě nechtějí, ale mají problém. Psycholožka Erika Matějková jim radí, co v takovém případě dělat.



1. Pokud se jeden úplně nebo skoro úplně vyhýbá sexu, nemělo by se to téma stát tabu. Vzniká tak živná půda pro fantazie, které dokáží zranit víc než realita. Nebojte se otevřeně přijít s tím, co vás trápí.

2. Nevyčítejte, nevydírejte a nedávejte ultimáta. Spíš popisujte, jak na vás takové chování působí a co vám běží hlavou. Odmítající partner má často sám dost výčitek, není dobré mu přidávat další. To by ho mohlo ještě víc odradit a zablokovat. Pokud však partner není ochoten o daném problému mluvit a reaguje například slovy: já už jsem takový/taková a jiný/á nebudu, je pravděpodobné, že se vztah, v němž ani jeden nechce ze své potřeby ustoupit, stane nadále neúnosným.

3. Partner, jehož sexuální potřeba se ozve v rozmezí několika měsíců či roků, je pravděpodobně vystaven rozchodu. Nelze čekat, že se jednou probudí s větší touhou. Ve všech oblastech činnosti můžeme dosáhnout většího či menšího kompromisu s partnerem. V sexu je to ale často téměř nemožné. Partneři, kteří pociťují averzi k dotykům od druhého, nedostatek sexuální touhy či odpor, nejsou obvykle schopni tento nesoulad vědomě překonat. Rozumné je nesnažit se mu vyhovět stoprocentně, ale z úcty k němu a společnému vztahu se smířit s jistým stereotypem a několikaminutovým překonáním.

4. Přemýšlíte-li přece jen o rozchodu s partnerem kvůli sexuálnímu nesouladu, měli byste se vyhnout unáhleným závěrům a zkratkovitým řešením. Zvažujte toto rozhodnutí s odstupem ne týdnů či několika měsíců, ale spíše roků. Nebojte se spolu vyhledat odborníka, problém může být třeba i lehce odstranitelný.