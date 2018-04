Topmodel Laith Ashley přiznal, že se narodil jako žena

Dva roky po přeměně pohlaví už chodil přehlídky na Newyorském týdnu módy. A dnes ho obdivuje třeba herečka Whoopi Goldbergová.



„Je to vtipné, nikdy jsem neměl touhu stát se modelem, prostě to samo přišlo. Ale být modelem je rozhodně vzrušující. Vždycky mě šokuje, když přijdu do posilovny nebo do obchodu a někdo mě pozná,“ přiznal Laith deníku The Sun.

O tom, že je muž v těle ženy, věděl od svých pěti let. V sedmnácti rodičům přiznal, že má přítelkyni. Ale necítil se jako lesbička.

„Moje matka je pentekostální křesťanka, a ačkoli mě miluje, má s mou transsexualitou problém. Můj otec je v pohodě. Řekl jsem mu, že pokud je na mě hrdý on, tak to oslabuje všechny, kdo mě kritizují. Komu na tom záleží, co si myslí ostatní, když je on hrdý? Moje rodina a přátelé jsou nadšení, že jsem model. Máma se tím chlubí přátelům v kostele,“ dodal Ashley.

Šestadvacetiletý Američan užívá testosteron už tři roky. Operativní přeměnu pohlaví prodělal loni. Třikrát týdně dře v posilovně a má vyrýsované svaly, které mu může závidět většina mužů, jimž osud nadělil správné tělo. Dnes mu dělá radost, že je vzorem pro tisíce fanoušků. „Lidé by se ale neměli snažit někam zařadit, každý by měl být sám sebou,“ dodal Ashley.