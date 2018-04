Nažhavte se na tantra festivalu, děti mohou řádit v písku i lázních

Tantra Festival

Setkání představitelů různých tantrických cest, na němž se sejdou nejlepší učitelé z Česka a dalších zemí světa, se odehraje 17. - 18. 5. kousek od Prahy, aby společně vytvořili dynamický a vzrušující program přednášek a workshopů o mnoha tématech tantry. Smyslem festivalu je představit tantru těm, kdo ji ještě neznají, a přinést novou inspiraci těm, kdo se jí již déle věnují. Festival není zaměřený výhradně na vztah v páru, byť jeho značná část bude tantrickému páru věnována. Pokud přijdete sám/sama, můžete (bude-li to program vyžadovat) vytvořit dvojici s někým sympatickým nebo vás s někým spojí vedoucí workshopu. Více zde.

Zahájení lázeňské sezony v Jeseníku

Zábavu pro celou rodinu, spoustu kulturních akcí a rodinné soutěže nabízí zahájení lázeňské sezony v Jeseníku. V pátek na Masarykově náměstí vystoupí Big Band, jazzová vokalistka Oktawia Kawecka, zazní i old time music, přijede lázeňský vláček nebo všemi oblíbený pojízdný pivní bar a páteční večer vyvrcholí koncertem Petra Bendeho. V sobotu sezonu zahájí sám zakladatel zdejších lázní a guru světové hydroterapie Vincenz Priessnitz. Návštěvníky od Šumperka a Olomouce do Jeseníku přiveze historický parní vlak a v podvečer je pobaví koncert kapely Čechomor. V neděli pak lázně nabízí výlety vláčkem Lázeňáčkem k oblíbenému Lesnímu baru, Čertovým kamenům a jeskyním Na Pomezí. Více zde.

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové v Litomyšli

Slavnosti pořádané k oslavě jedné z nejvýznamnějších litomyšlských žen se budou konat od 12. do 25. května 2014. Tématem třetího ročníku slavností jsou "rozličné ryby a vodní žoužel". V restauracích bude probíhat Gurmánská pouť, hosté budou ochutnávat speciality šéfkuchařů a zároveň soutěžit o zajímavé ceny. Těšit se můžete i na galavečeře v některých litomyšlských restauracích a další doprovodné gurmánské akce jako kurz přípravy kávy, kurz přípravy čokolády, ochutnávku vín nebo školu čepování piva.Více zde.

Dvorkový bleší trh a Restaurant Day na Praze 6

V sobotu 17. 5. se na Praze 6 vyklubou desítky nových obchodů a restaurantů, ale všechny ale vydrží jenom jeden den. Unikátní příležitost, jak se podívat na méně známá a obvykle nepřístupná místa a zároveň se potkat a poznat se sousedy. Kromě blešáků a rozličných neodolatelných pochutin se můžete těšit třeba na dvorkový koncert nebo výtvarný workshop. Na všech místech bude k dispozici leták se schematickou mapou a seznamem zapojených míst. Restaurant Day, kdy si kuchařští nadšenci otevírají "jednodenní restaurace", vznikl před několika lety ve Finsku, odkud se rozšířil do celého světa a nyní i k nám. Více zde.

S kočárkem Prahou 2014

Akce S kočárkem Prahou je projekt zaměřený na těhotné a maminky s dětmi do pěti let. Již od roku 2009 se projekt snaží upozornit na to, že vyrazit s kočárkem do města plného nástrah není vůbec žádná legrace a chce upozornit na problematická místa v městské dopravě i na chodnících. Více zde.

Cipískoviště v Písku

Náplavku podél řeky Otavy zdobí obří pískové sochy z rukou zkušených umělců a galerii můžete rozšířit podle libosti a vkusu vlastními díly. Čeká na vás vernisáž obřích soch z písku na téma "Písek za císaře pána" a na řece se uskuteční závod dračích lodí. Palackého sady budou centrem programu pro děti a nejen večer tam zpestří koncerty. Ve Sladovně bude otevřena výstava LES spojená s celodenním programem, připraven je Pochod pohádkovým lesem, workshopy na řadě míst nebo robotická soutěž. Více zde.

Výstava Michaely Petrů v Chrudimi

Výstavní síň Chrudim až do 6. července představuje dílo Michaely Petrů. V poslední době se zabývala především tematikou vztahu protikladných pohlaví, z čehož vznikl stříhaný monument s názvem Vytvoř si svého ideálního partnera a cyklus obrazů Hraj si se mnou. K účasti vyzvala i diváky, protože se nespokojuje sama se svým pojetím, ale zajímá ji, co na to ti druzí. Tak je tomu i u současné výstavy, kde Michaela Petrů prezentuje průřez ze své desetileté tvorby. S řadou jejích věcí lze v takový dialog vejít nebo si z něj alespoň vzít základní krédo: svět tvoříme my, je jen na nás, jak ho vytvarujeme. Můžeme jakkoliv, ale nebojme se to udělat s úsměvem a hravě. Více zde.

Den dětské bezpečnosti

IKEA zve všechny děti a rodiče na interaktivní a zábavné aktivity v rámci Dne dětské bezpečnosti, který se uskuteční v sobotu 17. května u všech obchodních domů IKEA v České republice. V rámci zábavného dne se děti od profesionálů ze záchranných a bezpečnostních sborů dozvědí, jak se chovat v silničním provozu, naučí se poskytovat první pomoc a získají mnoho dalších znalostí a dovedností. Pro děti jsou připraveny i soutěže o zajímavé ceny. Více zde.

Májová slavnost v Herouticích

Slavnost spolku Park dětem proběhne 17. května 2014 na Farmě Heroutice v Neveklově, okres Benešov, která se specializuje na chov koní a agroturistiku. Kromě nabitého programu, během kterého se děti i dospělí budou moci věnovat řemeslům, poznávání, ochutnávání regionálních potravin či bubnování, bude připraven také taneční workshop a vystoupení moderátorů Rádia Junior. Návštěvníci se mohou těšit i na projížďky na koních, kterých je na farmě téměř šedesát. Farmu Heroutice vybudovali současní majitelé ze zchátralé usedlosti zakoupené na začátku 90. let a dnes se zde pořádají i jezdecké závody. Více zde.