O víkendu sportujte pro dobrou věc a seznamte děti s kouzlem vědy

Závody kočárku po celém Česku

V neděli 13. dubna 2014 přesně v 15 hodin odstartují po celé České republice Strolleringové závody. Tento den bude patřit všem aktivním maminkám a tatínkům, kteří se sejdou na více než třiceti místech po celé republice, aby změřili své síly v netradiční disciplíně – chůzi s kočárkem. Tváří a zároveň moderátorkou letošního 3. ročníku závodů bude herečka Dejvického divadla Simona Babčáková. Částí výtěžku získá Centrum Paraple. Podstatou samotných závodů je chůze s kočárkem na 100 - 150 kroků dlouhé trati v co nejkratším čase. Na každý "rozchod" budou dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem je kontrolovat především regulérnost stylu chůze. Program doplní i zábavné soutěže pro děti, taneční představení s kočárky aj. Více zde.

Podívejte se na pozvánku se Simonou Babčákovou

Otevření science centra iQLANDIA v Liberci

Těšit se můžete na humanoidního robota Thespiana, třeskuté blesky a pekelné ohně, simulátory zemětřesení či vichřice i nefalšovaný kosmonautický výcvik. Deset unikátních expozic s více než čtyřmi stovkami interaktivních exponátů tu čeká jen na to, až je poprvé vyzkoušíte. S 3D brýlemi se v 3D planetáriu vydáte na průzkum galaxií, odhalíte tajemství velkého třesku nebo si prostě jenom tak přistanete na jedné z planet sluneční soustavy. Přírodovědci.cz si pro vás připravili na otevírací víkend molekulární bar, ve kterém si za symbolické ceny budete moci objednat "amarouny" nebo si pochutnat na šampaňském s pravou "chemickou" jahodou. Více zde.



Běh pro dobrou věc ve Stromovce

V neděli 30. března se v pražské Stromovce uskuteční jeden z prvních běhů letošní sezony s názvem "Sportujte s námi pro dobrou věc". Akce a následné autogramiády s focením se zúčastní také olympionici – běžkyně na lyžích Eva Nývltová, badmintonista Petr Koukal a veslař Ondřej Synek. Dobrovolné startovné poputuje České olympijské nadaci na podporu aktivit znevýhodněných dětí, kterým ve sportování brání nedostatek peněz. Poběží se dva běhy: na 5 km jako klasický závod na čas a volně na 500 metrů pro děti. Na první závod je třeba se předem zaregistrovat. Více zde.

Jarní Handmade market v Praze na Andělu

Tři desítky kreativních tvůrců nabídnou v sobotu od 10 do 18 hodin na pražském Andělu v Domě dětí a mládeže módu, šperky, hračky, přírodní kosmetiku a další originály v rámci třetího Handmade marketu. Tito tvůrci neprodávají ve velkých centrech, každý z nich je originál. O občerstvení se postará již tradiční partner mléčný bar Bílá vrána, který poskytuje práci lidem s postižením, pro které je uplatnění na trhu práce velmi složité. Více zde.

Výstava For Bikes

Přijďte na výstavu For Bikes, která se koná od 28. - 30. 3. Na stánku Specialized můžete probrat vše, co vás ohledně cyklistiky zajímá buď s Katkou Neumannovou, Terezou Huříkovou, nebo olympijskou vítězkou Evou Samkovou. Stánek bude věnován výhradně dámské kolekci a ženské cyklistice obecně. V pátek proběhnou autogramiády zmíněných dam, veletrh kromě toho nabízí vše, na co si ve spojení s cyklistikou jen vzpomenete. Více zde.

Výstava PLAY Broumovsko

V pátek 28. března se v 10 hodin otevře unikátní velkolepá výstava PLAY Broumovsko v textilní továrně VEBA v Broumově. Právě budova přádelny v Broumově byla pro mnohé umělce, jejichž hravá díla zde budou vystavena, velkou inspirací. Na ploše 4 500 m2 této textilní továrny vytvořil spoluautor projektu Petr Nikl spletitý labyrint z 1 200 metrů tkanin, které vznikly právě v broumovské textilce. V zákrutech labyrintu je umístěno několik desítek uměleckých objektů. U žádného z nich však návštěvníci neuvidí cedulku Prosíme nesahat! Naopak, všechny vystavené exponáty vybízejí ke hře, interakci a rozvíjejí představivost. Více zde.

Fashion For Fokus

Módní show Fashion For Fokus představí modely mladých, talentovaných českých návrhářek na pomoc charitě. Jana Mikešová své modely představila také na letošním London Fashion Weeku, dále své kousky předvedou Vendula Niklová a Linda Zabilková a Tereza VU. Výtěžek show, která proběhne 1. dubna 2014 v Národním muzeu - českém muzeu hudby bude věnován Fokusu Praha, který pomáhá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním.Více zde.



Gymnastika na koni

Chcete vidět, jak se dá cvičit gymnastika na koni, a ještě navíc na neosedlaném? Přijďte v sobotu 29. 3. do areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně na paravoltižní závody. Uvidíte, že sportovní výkony hendikepovaných dokážou brát dech. Fandit můžete dětem i dospělým, kteří na koni cvičí buď samostatně, nebo ve dvojicích. Vstup je zdarma a začíná se v 10 hodin. Více zde.