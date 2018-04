O víkendu naučte malé děti vařit nebo si prohlédněte hady zblízka

Navštivte Podolskou vodárnu

Při příležitosti světového dne vody pořádá Muzeum pražského vodárenství v Podolské vodárně o víkendu Dny otevřených dveří. Návštěvníci uvidí od 9:30 do 16:30 např. vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. unikátní sbírku vodoměrů a další historické přístroje a nástroje. Světový den vody se každoročně slaví 22. března na základě vyhlášení Organizace spojených národů z roku 1992. Vstup je zdarma.Více zde.

Hvězdný bazar pro charitu

Návštěvníci Europarku budou mít o víkendu možnost zakoupit zajímavé kousky z šatníku a domácností známých osobností umění, sportu i modelingu, a tím finančně pomoci vozíčkářům po poranění míchy z České asociace paraplegiků. Kromě aktuální nabídky Hvězdného bazaru se lidé mohou těšit i na horké novinky darované od Marcely Březinové, Michaely Noskové a Káji Pavlíčka. Mezi hvězdné dárce se zařadí i Diana Kobzanová a Miss Earth Tereza Fajksová, které se 22. 3. ve 14:00 osobně zúčastní slavnostní módní show, která tuto charitativní akci zakončí. Více zde.

Kurz vaření pro děti

Cílem kurzu je využít potenciál dětí ve věku 4 až 10 let, který je mimořádně příznivým obdobím pro seznamování dětí se základními dovednostmi při vaření, stolování, etiketě a tříbení smyslů. Hravě a příjemně se děti naučí krájet nožem zeleninu, používat mixér, vařečku, loupat brambory, správně prostřít stůl, rozpoznat různé bylinky i koření. Více zde.

Taneční soutěž pro školy

The School Dance je velká taneční soutěž pro mateřské, základní a střední školy, která se koná v České republice, Polsku a na Slovensku. Natočte během dubna se spolužáky taneční video, přemluvte učitele k registraci a soutěžte o hodnotné ceny včetně zájezdu do Disneylandu. Hlasování proběhne během května na Facebooku a ti nejlepší postoupí v červnu do velkého finále, které se uskuteční v divadle. Soutěžit o ceny můžete ve dvou kategoriích, více zde.

Výstava hadů

V týdnu od 24. do 30. března proběhne na Stanici přírodovědců v Drtinově ulici 1a na Smíchově výstava hadů, která bude otevřena denně od 9 do 18 hodin. Budou zde prezentovány běžně chované i vzácnější druhy exotických hadů. Zvířata budou vystavena v biotopových nádržích s popisem daného druhu, typu biotopu a areálu výskytu. K vidění bude i nejvzácnější evropský had užovka levhartí. Výstava bude doplněna fotografiemi s hadí tematikou, poradenskou službou a prodejem exotických plazů a rostlin. Více zde.

Jeden svět pro děti

V rámci festivalu Jeden svět Brno myslí organizátoři i na rodiče s dětmi, pro které nachystali projekci krátkých dokumentárních filmů, které propojili s výtvarnou dílnou. Lektorka Eva Strouhalová povede program v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. Více zde.

Rock & Pop For Fashion

Koncept pátečního večera je postavený na spojení světové módy a kvalitní hudby, dvou uměleckých složek, které nás obklopují v každodenním životě a které jsou pro mnoho z nás velkou vášní. Hlavním cílem projektu je přivézt do Prahy talentované návrháře, kteří se svou tvorbou slaví ve světě úspěch, ale v Česku ještě nebyli představeni. Kombinovaná scéna umožní divákům vidět to nejlepší z návrhářské tvorby i kolekcí módních značek za živého hudebního doprovodu hvězd žánrů rock a pop. Více zde.

Seminář Zahrada dnes

Přijďte osobně poznat špičkové tuzemské odborníky ze světa zahradní architektury a zahradnického řemesla. Máte možnost získat ucelenou představu, jak postupovat při organizaci a realizaci své zahrady a naplánovat si zahradu svých snů společně s vybranými zahradními architekty. Více zde.