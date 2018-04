O víkendu můžete vyrazit na výlov rybníka, nebo si vyřežte dýni

Výlovy rybníků Blatenská ryba

Od září až do listopadu budete moci navštívit výlovy rybníků, které pořádají blatenští rybáři. U některých vás čeká i zajímavý doprovodný program. Na rybníce Podkostelní Putim jsou pro vás tuto sobotu připraveny atrakce včetně kolotočů a také tradiční posvícení. Na rybníce Buzický si zase následující víkend užijete pasování na rybáře, soutěže pro děti i hudbu. Více zde.

Jarmark OnaDnes.cz a veletrh Interbeauty

Už tuto sobotu se na vás těšíme na Výstavišti v Holešovicích na Jarmarku OnaDnes.cz, bazárku věcí z vašich šatníků. Máme pro vás nachystanou bohatou tombolu, aukci kousků od celebrit, cukrářský workshop, líčení i dobroty z kuchyně redaktorek i čtenářek.O ratolesti se vám postará BabyOffice, takže je klidně vemte s sebou. Více informací o jarmarku a veletrhu v pražských Holešovicích.

Navštivte českou pevnost Boyard

Jste příznivci pevnosti Boyard? Jedna taková už stojí i v české republice, konkrétně v Chotilsku na Příbramsku. Jmenuje se TEPfaktor a vy tady zažijete spoustu dobrodružství, zábavy a přitom si dáte pěkně do těla a zabrat dostane i váš mozek. Celkem 21 úkolů plných překážek a luštění šifer budete zdolávat v týmu dvou až pěti osob - takže je to ideální víkendový tip pro celé rodiny s dětmi. Hezké odpoledne prověří vaši vytrvalost, souhru, odvahu, odhodlání a hlavně zápal pro hru. Více zde.

Znojemský hrozen

Festival Znojemský hrozen je každoroční mezinárodní soutěžní přehlídka televizní a rozhlasové tvorby všech uměleckých žánrů zaměřených na gastronomii a potravinářství. Tento víkend se ale kromě filmů můžete těšit i na degustační program, soutěž mladých kuchařů a další slavnostní vyhlášení a spoustu dobrého jídla. Více zde.

Vyřezávání dýní v Arboretu Nový Dvůr

Dýně, patizony a tykve nejrůznějších velikostí, tvarů i barev budou přichystány pro návštěvníky vždy od 14 hodin. Z připravené zeleniny si mohou zájemci vyřezat ozdobu. Co nezmůže nůž, to doplní listy, větvičky a další přírodniny, které budou k dispozici. Kdo vydrží v sobotu až do večerních hodin, může si užít dušičkovou atmosféru s dýňovými lampami, svícemi, loučemi a lampiony. Pro mlsné jazýčky budou připraveny sladké i slané dýňové speciality a ochutnat mohou návštěvníci také regionální potraviny. Více zde.

Podzimní mlsání na hradě Šternberk

Nenechte si v sobotu ujít jedinečnou akci a navštivte hrad Šternberk. Ochutnáte netradiční recepty pocházející z 16. století, které pro vás letos připraví Pavel Duda, skvělý kuchař a účastník kulinářské soutěže MasterChef. Ochutnáte tradiční jídla, jako jsou slané záviny, postní zelí, nebo čajové pečivo. K mání budou ale i hradní speciality ze zvěřiny, pivo a víno. Více zde.

Interaktivní modely představují život Ohře

Víte, jak žije řeka? Pokud ne, poznáte to v Zábavně naučném centru řeky Ohře v Královském Poříčí. Děti i rodiče jistě doslova dostane množství interaktivních modelů, prostřednictvím kterých se dozvíte zajímavosti z celého toku. Na obřím modelu Ohře jsou umístěny dotykové obrazovky s videospoty a vy uvidíte přes 80 zajímavostí z české i německé strany. Interaktivní jsou ovšem také modely všech mostů, dolů, staveb a jezů a za pozornost stojí dramatický příběh velkého, pohyblivého betléma, který se ve válečných časech za tajuplných okolností stěhoval v batohu z Poohří do příhraničí. Více zde.

Máslovické dýňování

Středočeská obec Máslovice vás v sobotu zve na tradiční akci spojenou s ochutnáváním a vyřezáváním dýní. Budete se moci zúčastnit soutěže o nejzajímavější dýni, pro děti bude připraven strašidelný les. Více zde.