Bavte sebe i děti na modelářské show nebo v noční zoo

0:15 , aktualizováno 0:15

Zkuste o víkendu vyrazit do Slavkova na oslavu Napoleona, vína i piva, do Liberce za Legem nebo do pražské zoo na netradiční noční prohlídku. Děti i dospělé pobaví také festival nového cirkusu Letní Letná, den řemesel ve skanzenu či modelářská show.