O víkendu hodujte ve francouzském nebo bio stylu, děti potěší medvídci

Francouzský trh na Kampě

Až do pondělí 14. července bude pražská Kampa nabízet každý den od 10 do 20 hodin jedinečný gurmánský a kulturní zážitek. Kromě lahůdek francouzské kuchyně se mohou návštěvníci těšit na kvalitní vína, stylovou hudbu a řadu vystavovatelů, to vše v bujaré atmosféře francouzských oslav. Malebné náměstí bude lákat kolemjdoucí vůní delikates, jakými jsou burgundští hlemýždi, mořské mušle a bretaňské palačinky. O nezapomenutelný hudební zážitek se postará francouzská zpěvačka Anastasia, která v sobotu od 18 do 19:30 hodin za doprovodu své kytary a kontrabasu představí okouzlující repertoár francouzského šansonu, a veselá kapela Les Garcons Trottoirs, která vystoupí v neděli od 17 hodin s repertoárem zábavných francouzských písní (o programu čtěte více zde).

Bioslavnosti ve Starém Městě pod Sněžníkem

Na sobotu 12. července od 10 hodin se v areálu společnost PRO-BIO chystá tradiční festival dobrého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu, letos s mottem „Jde to i bez lepku“. Na bio jarmarku budou na návštěvníky čekat farmářské stánky se sortimentem PRO-BIO i produkty bio zelinářů, mlékařů, pekařů a dalších.

Jako hlavní letošní host přijala pozvání Mgr. Zuzana Kobíková, odborná poradkyně v oblasti bezlepkového vaření, nadšená kuchařka a autorka knihy Vařím s láskou: bez mléka, lepku a vajec. Děti si užijí program s ekologickou tématikou, tvořivé dílničky, divadelní představení a různé dětské atrakce.

Pestrý hudební program. přinese vystoupení Karolíny Kamberské, Gang Ala Basta, Tony Ducháček a Garage, Sto zvířat a Mojmíra Papalescu. Více zde.

Astronomické pohádky v planetáriu

Astronomické pohádky pro děti uvádí Planetárium Praha dopoledne v 11 hodin a to v úterý, čtvrtek a také v neděli. V neděli pak přidává druhé představení ještě v 15:30 hodin. To je vhodné už pro děti od čtyř let a představuje první seznámení s vesmírem a umělou oblohou Planetária. Více zde.

Mělnické medvídkování

Plyšoví medvídci ze sbírky Evy Šímové prožijí léto v malém sále mělnického muzea. Měkoučcí plyšáčci si zapůjčí na hraní kočárky, houpadla a autíčka z muzejního depozitáře a přes prázdniny se jistě nudit nebudou. A nudu v muzeu nezažijí ani návštěvníci. Slavnostní zahájení výstavy v sobotu 12. července doprovodí od 15:15 hodin pohádka O třech medvědech v podání členek Rodinného centra Kašpárek. Hned po pohádce je pro děti připravena tvořivá dílnička. Více zde.

Zahradní slavnost na zámku Kačina

Na zámku Kačina se v neděli 13. července od 13 do 18 hodin odehraje zahradní slavnost v historickém duchu. Její milost Marie Sidonie hraběnka Chotková připravila k pobavení a poučení vzácných hostí program, který přiblíží život šlechty na zámku i služebnictva v podzámčí. Více zde.

Umělecká kamenina ve Vranově nad Dyjí

Ojedinělý soubor keramických výrobků rozprostřených na časové ploše od 70. let 18. století do 70. let 19. století je k vidění na zámku nedaleko Znojma. Zastoupena je v něm produkce anglických, francouzských, italských, německých, rakouských, uherských, ruských, lucemburských a belgických manufaktur. Z českého a moravského prostřední jsou vystaveny produkty kameninové továrny v Praze, Týnci, Staré Roli, Dalovicích, Kravsku, Teplicích, Děčíně a také ve Vranově nad Dyjí, kde v 19. století působila významná manufaktura vyrábějící jemnou kameninu v anglickém stylu.

Výstava vykresluje inspirační zdroje a osobitý projev každé z továren, stejně jako jejich specifické technologické i umělecké přínosy. Poskytuje tak ojedinělou příležitost rozšířit si poznání o tomto uměleckoprůmyslovém odvětví a o jeho výrobcích, jejichž kvalita a estetická úroveň přetrvává dodnes. Více zde.