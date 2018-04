Hrajte si venku: 15 tipů na hry a tvoření s dětmi v přírodě

Jako první vás možná napadne zahrát si na honěnou nebo na slepou bábu, cukr-káva-čokoláda nebo Honzo, vstávej! Kolik je hodin? Příroda je také jako dělaná pro nejrůznější opičí dráhy, ale třeba i šplhání po stromech a balancování na padlých kmenech stromů (na to ale pozor po dešti, vlhké jsou hodně kluzké).



Následující tipy na hry jsou z knihy Dobrodružství v přírodě pro děti Haralda Harazima a Renate Hudakové. Na některé z nich budete potřebovat vzít si s sebou pomůcky, případně je můžete použít jako inspiraci k tomu, co s nasbíranými kousky z procházek přírodou vyrábět doma třeba při deštivém dni.



Autoři rodiče také upozorňují: „Nemějte přehnané požadavky na manuální schopnosti, nebuďte nároční na přehnaně stylový zábavní program s neustálým obveselováním a neočekávejte, že děti budou po celou dobu šťastné a trpělivé a že se s vámi pustí do společných prožitků v přírodě bez reptání a dobrovolně! Dáte-li si skromnější předsevzetí a očekávání výkonů podstatně snížíte, budou zkušenosti intenzivnější a vryjí se trvaleji.“

Pobyt v přírodě je skvělým způsobem, jak dobít baterky, ale taky jak naučit něco o jejích zákonitostech nebo živočiších, kteří v ní žijí. Hledejte společně stopy zvířátek, jejich potravu nebo místa, kde by si mohla udělat pelech, vyhrabat noru nebo třeba postavit hnízdo. Rodiče by také měli znát některé základní rostliny a vysvětlit třeba dětem, proč slunečnice nikdy neroste vedle kapradí, nebo jak od sebe rozeznají stromy podle šišek a jehličí.



Pedagogové Harald Harazim a Renate Hudeková také rodiče vybízejí k návštěvám přírody ve všech ročních obdobích, ale i denních a občas třeba i nočních hodinách. Děti se totiž v každou hodinu dne setkají s novými zážitky.



„Když vychází slunce, chovají se mnozí živočichové jinak než později ve dne. Nejenže je ráno ptačí švitoření intenzivnější, ale také není přehlušeno různými lidskými činnostmi. Některé druhy ptáků začínají zpívat už před východem slunce. Žabí koncerty znějí mnohem intenzivněji v tichu večera. Netopýři jsou aktivní za nastávajícího soumraku, třpyt a jiskření hvězd vídáme jen na noční obloze,“ navádějí rodiče autoři knihy Dobrodružství v přírodě pro děti. Některé tipy z jejich praktické příručky najdete na následujících řádcích.



1. Postavte věž

Nechte děti shromáždit větší větve s společně z nich pak vytvořit věž ve tvaru vatry. Následně ji ještě můžete ozdobit listy, mechem nebo třeba květinami. Můžete dělat i menší věže a soutěžit mezi s sebou o tu nejvyšší nebo nejkrásněji vyzdobenou. Ideální je samozřejmě ocenit na konci u každé věže alespoň nějakou její přednost. Při hře dávejte pozor na to, aby děti s klacky nepobíhaly, mohly by o ně zakopnout nebo si jinak ublížit.



2. Vyrobte zvonkohru nebo korále

Při procházce v přírodě nasbírejte šišky, oříšky, kaštany, ale třeba i šnečí ulity nebo peříčka. Hodit se budou i krátké rovné klacíky, které poslouží jako základna zvonkohry. Tu můžete vyrobit po návratu domů s pomocí několika provázků a vrtáku. provázky protáhněte jednotlivými provrtanými dírami v nasbíraných věcech, provázky pak zavěste na klacíky. Podobným způsobem můžete vyrobit i netradiční ozdoby na krk.



3. Postavte domeček pro skřítky

Vydlabané místo u kořenů stromů poslouží jako skvělá základna, šišky, mech, jehličí, kamínky, ulity, květiny a cokoliv dalšího pak jako dekorace. Pokud budete mít s sebou v kapse třeba panáčka lega, můžete ho pak na památku vyfotit v jeho lesním zámku.



4. Udělejte si věnec - do vlasů nebo dekoraci

Všechny věnce nemusí být jenom ze sedmikrásek a pampelišek a nehodí se jenom pro holky. Zkuste do něj připlést třeba i kapradí, černý bez a cokoliv dalšího vás napadne. připletením více ozdob dopředu vytvoříte korunu lesních vládců, s dětmi si pak můžete hrát na lesní království.



Pokud si s sebou přinesete lýko, můžete společně vytvořit i dekorační věnec, který si pak pověsíte na dveře nebo položíte na stůl. Hodit se vám k jeho výrobě bude i tekuté lepidlo.



5. Nasbírejte listy nebo květiny na obrázek

Během procházky nasbírejte a natrhejte lístky všech tvarů a velikostí, můžete utrhnout i květiny (samozřejmě pokud nejste např. v národním parku). Můžete si s sebou vzít papíry a lepidlo. Z listů je pak možné vytvářet různé obrazce, zvířátka nebo prostě jen zaplnit celý list papíru kousky louky a následně je přilepit.



6. Hra na veverku

Nasbírejte oříšky nebo jiné předměty (šišky, ulity, kamínky aj.). Rozdělte se na dva týmy a to udělejte i s předměty. Vyměřte si dvě „území“ dvou veverčích rodinek, každá rodinka pak na svém území schová daný počet oříšků. Následně se rodiny vymění a snaží se během předem daného časového intervalu, který záleží na počtu předmětů a velikosti území.



7. Malování na kameny

Kameny hezkých a zajímavých tvarů si můžete nasbírat a odnést k namalování domů. Pokud byste chtěli malovat rovnou v přírodě, pořiďte si barvy v potravinářské kvalitě, které neublíží dětem ani životnímu prostředí. kameny můžete malovat jako obličeje, zvířátka, nebo prostě jenom různými veselými barvami.



8. Pantomima zvířátek

Každé zvíře v přírodě je typické určitým chováním. Nechte jednoho z vás bez mluvení předvádět jím vymyšlené zvíře, zatímco ostatní hádají, koho představuje. Kdo uhodne první, promění se následně sám v němé zvíře.



9. Závod zvířat

Zvířata se pohybují specifickým způsobem, který je pro děti dost zábavný. Zkuste proto uspořádat zvířecí závody. Na předem vytyčené kratší trase se budou všichni pohybovat třeba skákáním jako žabák, chůzí po straně jako krab, plazením jako had nebo třeba po čtyřech jako pes. Kdo v jednom kole vyhraje, může si v tom následujícím zvolit zvíře, které budou ostatní napodobovat.



10. Vyřezávání klacíků

Tohle dělali už naši dědové jako malí kluci a bude to bavit i dnešní děti. Předpokladem je samozřejmě kapesní nožík a dítě dostatečně staré a zručné na to, aby se s ním naučilo zacházet. Najděte si vhodné rovné klacky, ze kterých pak můžete vyrábět oštěpy zašpičatěním jednoho jejich konce, nebo třeba hole zdobené proužky a křížky.



11. Hod šiškou

Nechte děti nasbírat velkou zásobu šišek. Na určené místo postavte nebo pověste na větev košík, do kterého se budou děti strefovat. Šišky můžete také zkoušet házet do co největší výšky, na cíl (třeba na kmen stromu nebo jinou šišku) nebo do dálky.



12. Hra na hasiče

V dřívějších dobách se hasili požáry tak, že lidé utvořili řetěz a podávali si kbelíky s vodou směrem k požáru. K této hře budete potřebovat dvě větší nádoby a menší nádoby pro každého hráče. Postavte se vedle sebe do řady s jednou větší nádobou s vodou na začátku řady a druhou prázdnou nádobou na druhé straně. první v řadě nabere vodu a přelije ji do nádobky dalšího v řadě, až se voda dostane do druhého kbelíku. Můžete si vodu odměřovat a závodníky rozdělit na dva soupeřící týmy.



13. Postavte si hráz

Zahrajte si na bobří rodinku a postavte v potůčku malou hráz nebo zátoku z kamenů a klacíků. Před odchodem domů nezapomeňte větší hráze rozbořit, aby se v nich nehromadily větve a další náplavy.



14. Oblouk nebo věž z kamínků

Kamínky a oblázky děti milují, tak proč si z nich třeba nezkusit postavit věž? Děti musí nejprve najít vhodně tvarované kameny a pak je s trpělivostí vršit na sebe co nejvýše. Z oblázků pak můžete zkusit vystavět kamenný oblouk.



15. Vyrobte si přírodní barviva

Budete potřebovat hmoždíř, do kterého nasbíráte rostliny a plody s přírodním barvivem. To jsou třeba plody černého bezu, květy měsíčku, lesní borůvky nebo květy vlčího máku. Rozmačkejte jeden druh v hmoždíři nebo třecí misce (pozor, šťáva bude barvit i oděv, tak si vezměte něco obnošeného). Barevnou šťávu pak můžete nakapat třeba na kus stromu okousaný kůrovcem, barva zvýrazní jeho cestičky.