Britka si nechala zbarvit bělmo a rozříznout jazyk, chce být jedinečná

Tetování už má prý na sedmdesáti procentech svého těla a zdaleka není u konce. Nejvíce je pyšná na potetovaná očního bělma.

„Četla jsem o tomto druhu tetování na internetu a říkala jsem si, že to je přesně to pravé pro mě. Nečekala jsem dlouho a rozhodla jsem se, že do toho půjdu. Byla bych radši, kdyby barva bělma byla tmavší, ale už to nebudu znovu podstupovat. Takhle to stačí,“ svěřila se žena.

Zákrok byl totiž velice nebezpečný. Lékaři ji varovali, že by mohla oslepnout. I přesto se pro tetování rozhodla.

„Věděla jsem někde uvnitř, že to bude v pořádku. Nevím, jak na to bude reagovat moje tělo třeba za dvacet let, ale věda jde hodně dopředu a snad se nějaké řešení v případě potíží najde,“ doplnila.

Zabarvené bělmo ale není jedinou podivností na jejím těle. V minulosti si ještě nechala rozříznout špičku jazyka. Chtěla mít jazyk jako had.

„Nevadí mi to při jídle, ani při mluvení a nemám ani nijak pozměněné chutě. Všechno je v naprostém pořádku,“ dodala.