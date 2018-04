OBRAZEM: Tetování vedle ňadra je novým hitem ve zdobení těla

I u tetování najdeme módní trendy. A podobně jako s oblečením nebo účesy se nejprve objevují u známých tváří, které následně kopírují i širší zástupy lidí. V současnosti je velmi populární tetování na boku ve výši ňader, jaké má třeba britská zpěvačka Rita Ora. Na levém boku má zvěčněný citát Williama Shakespeara: Love all, trust a few, do wrong to no one.