TEST: Zjistěte, jaký je váš skutečný věk

Jak snížit věk vašeho těla Najděte si přátele

Pokud žádné nemáte, nebo jich máte jen velmi málo, pokuste se najít nové. A také se aktivněji stýkejte s těmi, které máte. Člověk snadno na někoho zapomene a pak ho to mrzí. Zlepšete svůj milostný život

Pobyt v blízkosti jiného člověka v nás vyplavuje hormon oxytocin, který snižuje stres a zastavuje růst rakovinných buněk. A co se s oxytocinem děje při orgasmu, netřeba říkat. Myslete zdravě

Vymeťte si z hlavy lenost a přejídání a bude se vám to snadněji uvádět do života. Kdo neustále teskní po víkendu v posteli a s čokoládou, ten se pak nevykope ani na procházku. Buďte pružnější

Protažené a flexibilní tělo nebolí. Nezanedbávejte strečink. Natáhněte každý sval a držte ho 10-20 vteřin protažený - pak uvolněte. Příště ho natáhnete zase o trochu víc. Hlídejte si váhu

Každé kilo navíc vám ze života ukousne osmnáct dní. Pijte méně alkoholu

Nárazové pití poškozuje buňky vašeho těla. Věnujte se alkoholu jen rozumně a budete se hned cítit lépe. Doplňte si zásoby energie

Pomáhá třeba skořice - nasypte si jí špetku do ranních ovesných vloček. Starejte se o zuby

Bakterie, která způsobuje onemocnění dásní a zubní kazy, je spojena i s některými druhy rakoviny, onemocněním srdce a mrtvicí. Čištěním zubů děláte pro své zdraví víc, než si uvědomujete. Naučte se vařit

Jídla z konzerv jsou plná chemikálií, jejichž vinou se vaše tělo rychle opotřebovává. Zdravé recepty najdete v našem týdenním jídelníčku.