Jsem zdravá, tvrdí otylá modelka. Lékaři propagaci obezity kritizují

Americká plus size modelka Tess Holliday si své prostorově výrazné křivky dokáže před objektivy fotografů pořádně užít. Obří poprsí, pneumatiky na břiše i ukázková celulitida na stehnech jí nebrání v tom, aby se cítila hezká a žádoucí. Právě kvůli jejímu pozitivnímu přístupu si modelku jako svoji tvář vybral internetový magazín Self, který se věnuje zdravému životnímu stylu. Na první pohled neuvěřitelný paradox.

Jenže Tess Holliday se svěřila, že ji neustále obtěžuje opakovat, že navzdory své velikosti je zdravá. „Ze začátku jsem neustále vysvětlovala, že jsem zdravá. Mám v pořádku cholesterol i krevní tlak a nemám cukrovku. Časem mi došlo, že je to kontraproduktivní, “ řekla magazínu Self.

„Je frustrující stále dokola opakovat, že podle lékařů mi nic není. Beru to jako konstantní urážení prostorově výrazných křivek,“ zlobí se Tess Holliday.



Moje obezita je moje věc

Plus size modelka proto zvolila jinou taktiku. Lidi by si podle ní měli hledět svého a neřešit její zdravotní stav. „To není jejich věc. Nic jim do toho není,“ vysvětluje.



Proto se také velmi ostře opřela do jednoho z uživatelů sítě Twitter pod přezdívkou Barry, který jí napsal, že jeho starost o modelčino zdraví je oprávněná, protože výdaje za její lékařskou péči je nucen platit i on. A dodal, že obezita není nic, co by se mělo oslavovat. „Své zk...é účty si platím sama. A kdybych toho náhodou nebyla schopná, tak platím daně. Takže mi můžeš políbit pr..l,“ vzkázala přes svůj účet.

Přiznává, že lidé se na ni občas dívají a je na nich vidět, že jsou vyděšení, kdyby měli vypadat jako ona. Tess ale říká, že je velmi šťastná a že by za to měli být rádi. To oni jsou podle ní politováníhodní.

Navzdory kritickým hlasům se ale plus size modelka setkává většinou s velmi pozitivními reakcemi. Jen na svém instagramovém účtu má přes 1,6 milionů sledovatelů.

Podle lékařů bychom se ale měli mít před kyprými tvary na pozoru. Snaha tlustých modelek o legitimizace jejich proporcí může vést k tomu, že i běžná populace získá pocit, že obezita je vlastně běžná norma. Podle vědecké studie britských lékařů tak mohou plus size modelky přispívat k epidemii obezity.

Nebezpečný trend

„Trend pozitivního přístupu k tělu pomáhá destigmatizovat lidi s velkými konfekčními velikostmi, může tak potenciálně podkopat uznání nadváhy a jeho následků na zdraví,“ říká profesor John Banzhaf z University of East Anglia pro server The College Fix.



Podle profesora Banzhafa je nutné, aby společnost pochopila, že nadváha a obezita nemá se zdravým životním stylem rozhodně nic společného a že může být velmi nebezpečná.

„Naše nové výzkumy dokazují, že zobrazování modelek nadměrných velikostí v atraktivním kontextu pomáhá posilovat nezdravý životní styl u veřejnosti, což stojí mnoho lidských životů a enormní výdaje na zdravotnictví každý rok,“ tvrdí John Banzhaf. Léčba problémů souvisejících s obezitou stojí vlády zemí Západu miliardy ročně.