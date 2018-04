Petra se těší na chlapečka, chtěla by být lepší mámou, než měla sama

Pomáháme s Teribearem Každým kilometrem přispějete 50 korun někomu z desítky okruhů, kde pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem. Teribear hýbe Prahou se koná 7.-16. 9. v Praze na Vítkově a přihlásit se můžete zde. 1. Chci pomoci ohroženým těhotným maminkám 2. Chci pomoci rodinám v nouzi 3. Chci pomoci maminkám z azylového domu začít znovu 4. Chci podpořit pěstounskou péči a adopci 5. Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla 6. Chci pomoci dětem z kojeneckých ústavů mít vlastní tetu 7. Chci pomoci mladým lidem z dětského domova studovat 8. Chci pomoci zahojit bolavou dušičku dětí z dětského domova 9. Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohách



Dvacetiletá Petra čeká chlapečka. Na dítě se s partnerem od počátku těšili, i když přišlo brzy. Jen nevěděli, jak vše zvládnou bez bydlení, peněz a zkušeností.

Vyrůstala v obyčejné rodině, rodiče hodně pracovali a na společně trávený čas nezbýval prostor. Když se starší bratr dostal do problémů a do vězení, pro otce to bylo velké zklamání. Začal pít a chovat se násilně k manželce i k dětem.

Petra utíkala z domova do party, vyzkoušela i drogy. Postupně přetrhala vazby s rodinou a žila bez zázemí. Střední školu, která ji kdysi bavila, nedokončila.



Když její otec tragicky zemřel a s matkou se rozešly, Petra zjistila, že je těhotná. Její život dostal nový směr. Pravděpodobně i vlivem stresu musela opakovaně do nemocnice, kde jí doporučili organizaci Amalthea a její program Na začátku. Petra byla ráda, že jí někdo pomůže se na příchod dítěte připravit.

Postupně se podařilo zajistit jednoduché bydlení a výbavičku, otec dítěte začal vydělávat. Se sociální pracovnicí se Petra učí péči o dítě a zbavuje se obav ze selhání. Chtěla by, aby dokázala být lepší mámou, než byla její, zároveň doufá, že i se svou matkou si k sobě opět najdou cestu.

Společně pohneme Prahou a prostřednictvím projektu pro těhotné ženy v nouzi pomůžeme maminkám jako je Petra najít cestu ke svým dětem a dětem do bezpečné náruče mámy!