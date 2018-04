Tereza Maxová: Seberte mužům ovladače a snižte kapesné

"Seberte jim ovladač na TV a snižte kapesné na pivo," odpověděla s úsměvem topmodelka, která proslula nejen svou zajímavou tváří a krásným tělem, ale také díky energii, s níž stojí v čele své nadace.

Program topmodelky Terezy Maxové jen za uplynulý měsíc by hustě popsal stránku velkého sešitu. Jedna akce za druhou. To samé má před sebou. "Teprve pak budou prázdniny a do toho případně krátké pracovní cesty za focením," říká.

Tak například dnes odpoledne pokřtí v Praze hru pro děti od 4 let s názvem Vadí nevadí, která je zábavnou formou seznamuje s tím, že nezáleží na tom, jak vypadáme, jakou řečí mluvíme či odkud jsme, ale hlavně a především na tom, jací jsme.

Jinak v poslední době nafotila kampaň pro kosmetickou firmu, jejíž je tváří, spolu s topmodelkou Petrou Němcovou vybavila počítačovou technikou dva dětské domovy, na festivalu v Cannes se například spolu s Sharon Stoneovou, Georgem Clooneym nebo Kylie Minogue objevila na jedné z nejprestižnějších charitativních akcí AmFAIR.

Pro nadaci Petry Němcové pokřtila kalendář předních českých topmodelek a o den později se už radovala z výtěžku z velkolepé módní přehlídky v Monaku. Na obědě, který pro významné české ženy organizovala americká ambasáda, lobovala za ratifikaci Haagské úmluvy mezi USA a ČR, protože současný stav brání mezinárodní adopci mezi USA a ČR.

Stejný seznam má i před sebou. Jarmarky pro šikovné ručičky, projekt pro děti z dětských domovů, který je učí vztahu k práci, pravděpodobně opět převezme cenu dětské televize Jetix "Osobnost roku"...

Zbývá čas na soukromý život? Tereza má bezmála sedmiletého syna Tobiase, s jehož otcem, dánským tenistou Frederikem Fetterleinem, se nedávno rozvedla. O soukromí ale veřejně vůbec nemluví.

Tereza Maxová se narodila 31. 8. 1971 v Pardubicích. Krátce po revoluci v roce 1989 opustila studia práv a odjela jako modelka dobýt Paříž. Během kariéry se objevila na titulních stránkách většiny zásadních časopisů jako Vogue, Marie Claire a dalších. Pracovala pro módní domy Dior, Chanel, Prada, Gucci nebo Ralph Lauren. Žije střídavě v Praze a v Monaku. Informace o Terezině nadaci najdete na www.nadacetm. cz, pomoci můžete i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS NTMDETEM na číslo 877 77 (zaplatíte 30 a nadace dostane 27 Kč).