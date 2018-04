Maxová: Ve snu by mě nenapadlo, že po čtyřicítce budu ještě v modelingu

Tereza Maxová Narodila se před 45 lety měla v tanečních komplexy ze své výšky. „Kluci mi sahali po ramena. Naštěstí na poslední chvíli dorazil vojenský gympl.“

V sedmnácti letech doprovodila kamarádku na konkurs francouzské modelingové agentury a uspěla, odjela s Evou Herzigovou do Paříže a obě se staly špičkami v oboru. Na přehlídkových molech předváděla pro značky Dior, Chanel, Prada, Gucci, Ralph Lauren, Armani, YSL. Byla tváří značek Donna Karan, Hermés, La Perla, Vichy a L ́Oreal.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že Nadace Terezy Maxové dětem patří k nejdůvěryhodnějším v Česku (www.terezamaxovadetem.cz, číslo účtu 2323232323/2700).

Z manželství s dánským tenistou Federikem Fetterleinem má syna Tobiase Joshuu, nyní žije s tureckým podnikatelem Burakem Oymenem, s nímž má děti Mínu a Aidena.

Dětem v nouzi začala pomáhat před dvaceti lety, v roce 1997 založila Nadaci Tereza Maxová dětem. „Ale teprve až když jsem se stala matkou, jsem naplno dokázala pochopit, co těmto dětem chybí. Láska, pozornost, bezpečí a mít někoho jen pro sebe. Zkrátka mít mámu, tátu a místo v rodině, kam patřím,“ přiznává Tereza. Aktuálně nadace připravuje projekt Teribear hýbe Prahou.

„Je to takový pražský letenský happening, kdy kdokoliv může i opakovaně přijít od 8. do 17. září do Letenských sadů, a tím, že obejde nebo oběhne okruh 1,3 km, pomoct dobré věci. Na stránkách www.teribear.cz se můžete dozvědět víc, zaregistrovat se, koupit si čip a taky si vybrat, komu chcete konkrétně pomoct. Kdo nestihne desetidenní akci v Praze, může dorazit 22. září na Krásnou louku do Mladé Boleslavi, kde s Teribearem pomůžeme dětem z Dětského domova Nymburk.“

Pomáhat konkrétním dětem

Loni s medvědem Teribear přišlo běhat okolo 4 500 lidí a vybralo se 3 844 922 korun. Letos můžete vzít se sebou i domácí mazlíčky.

„Já jsem chtěla mít zvíře odmalička. Začali jsme postupně, od těch nejmenších. Měli jsme rybičky, pak křečky, až jsme se postupně dopracovali k maďarskému ohaři Vilémovi, který s námi bydlel na Jižňáku třináct let a byl miláčkem rodiny.“

Modelka vždycky podporovala konkrétní znevýhodněné děti, případně i jejich rodiny. „Chci vědět, kde peníze pomáhají. V akci Teribear hýbe Prahou nabízíme deset oblastí, zmíním jeden příklad za všechny: jedenáctiletý Michal si v útlém dětství prožil peklo. Ve třech letech ho od drogově závislých rodičů odebrali do dětského domova. Tam strávil dlouhá léta. Nyní je přibližně rok v pěstounské péči, kde mu je dobře. Přesto stále trpí nočními děsy, záchvaty paniky, ubližoval si. I teď je pro něj občas těžké zvládat běžné životní výzvy. Proto pěstouni požádali nadaci o pomoc. Chtějí pro Michala individuální terapii. Je to běh na dlouhou trať, než se mezi dospělými bude cítit v bezpečí.“

V práci mě hýčkají

Tereza žije se svým partnerem a třemi dětmi v Monaku. Na co se těší, když sedá do letadla směr Praha?

„Na rodinné dýchánky, na nové české filmy, na kuřecí vývar s domácími nudlemi,“ jmenuje. Mimo domov žije od osmnácti let, kdy vyhrála konkurs a začala pracovat v Paříži.

„Ani ve snu mě nenapadlo, že po čtyřicítce budu ještě v modelingu, ale dnes jsem ráda, když můžu pracovat, protože tam mě opečovávají a hýčkají tak, jako já se doma snažím hýčkat celou rodinu. S pomocí babičky a partnera se dá vše skloubit.“