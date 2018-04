Tereza Kostková: Po Vánocích konečně na mateřskou

"Práci mám letos až do 22. prosince. Alternuji Jitku Čvančarovou v Gazdině robě v Divadle pod Palmovkou, potom hraji ve Viole Betty MacDonaldovou a samozřejmě dělám StarDance. Nic jiného kromě toho nezkouším, protože chci být přes den co nejvíce s Toníčkem. Tohle je naštěstí dobrá profese v tom směru, že chodím hrát do divadla až večer," říká jednatřicetiletá herečka a manželka režiséra a ředitele Divadla pod Palmovkou Petra Kracika.

"Od příštího roku bych měla dál hrát v divadle, ale už jen tak jednou dvakrát do měsíce. Budeme také točit další díly Pojišťovny štěstí a ještě mám rozjednanou jednu věc, zatím tajnou. Každopádně si dám pozor, abych toho měla určitě méně než letos, abych si trochu užila i té pravé mateřské dovolené," přeje si Tereza.

Herečka v těhotenství nabrala osmnáct kilo, nyní je už ale zpět na své původní váze. Zhubla hlavně díky tomu, jak obskakuje svého chlapečka. "Naštěstí mám s Toníčkem tolik pohybu, takový frmol, že mi stačí k udržení postavy úplně jednoduchá pravidla," vysvětluje Tereza.

"Jím jen do šesti večer a odmítám sladké. Ale kvůli kojení se musím stravovat výživně, hlavně potřebuji vápník. Zatím ale všechno zvládám také díky mamince, která je moje zlatíčko a střídá se s jednou z mých sester, s Helenkou. Nechci, aby měl syn více chůviček, malé dítě cítí rodinu. Snažím se být s Toníčkem co nejvíce, nerada ho dávám z ruky," uzavírá šťastná maminka.