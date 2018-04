Tento víkend se vydejte na gastrovýlet. Je z čeho vybírat

Víkend bude také ve znamení vína: Vinobraní na Pražském hradě. Moravský burčák, čerstvá hroznová šťáva, cimbálové muziky, ale i otevření jindy nepřístupných produkčních zahrad - to vše nabídne již 6. ročník Vinobraní na Pražském hradě, a to o víkendu 17. a 18. září 2011. Vstup na akci je zdarma. www.hrad.cz Mělnické vinobraní. Od pátku 16. 9. do neděle 18. 9. ožije Mělník nejen vínem, ale také divadlem, jarmarkem nebo hudebními vystoupeními rozličných žánrů (Lucie Bílá, Burma Jones, Janek Ledecký, Arakain, No Name atd). Sobotní nebe ozáří ohňostroj. www.melnicke-vinobrani.cz Víkendové Vinobraní na Grébovce se odehraje ve stylu antických bakchanálií. Na Náměstí Míru a v Havlíčkových sadech bude víno, jídlo, burčák, tržiště, kejklíři, bohové, slon i muzika. Zazpívá také Ilona Csáková. www.vinobraninagrebovce.cz