Téměř hodinu plavala otužilkyně ve Vltavě, překonala rekord

Voda měla necelé čtyři stupně Celsia. Na dotaz novinářů, jak jí je, odpověděla po překonání rekordu stručně: "Zima".

Plavkyně, která ve středu slaví i dvaapadesáté narozeniny, přišla k vodě s plyšovým tučňákem v ruce. "Mám takových maskotů víc," řekla novinářům. Když vystoupila z vody, dostala od pořadatelů dort.

Pourová se věnuje otužileckému plavní přes třicet let. Na středeční pokus o rekord se připravovala od loňského podzimu. V ledových vodách Vltavy trénovala dvakrát týdně.

Před rekordem si dala čaj a müsli

Přestože jde o zkušenou plavkyni, na její výkon dohlížela trojice městských policistů z říčního oddílu. Spolu s novináři plavkyni sledovali z břehu a byli připraveni v případě potřeby zasáhnout a poskytnout jí první pomoc. Nebylo toho ale třeba. Pourová vystoupila z vody bez cizí pomoci a odešla se zahřát do šatny.

Další pokus Pourová neplánuje. "Bylo to strašné, cítím, že mi síly už ubývají a nevydržím to co dřív. Bylo to naposledy, co jsem se o tento rekord pokusila," řekla po téměř hodinovém plavání.

Před pokusem doufala, že ve vodě vydrží alespoň hodinu, protože její výkon při trénincích byl 73 minut. "Ale i tak je to dobré," pochvalovala si posléze s drkotáním zubů.

Před vstupem do vody Pourová vypila horký slazený čaj a snědla müsli. Z vody vystoupila ve chvíli, kdy cítila, že už je na konci svých sil. "S plaváním v ledové Vltavě určitě nekončím, ale budu tam už jen krátkou dobu. Láká mě ještě naložení těla do ledové tříště, jestli se pro to ale rozhodnu, v tuto chvíli ještě nevím," popsala své plány.

Rozmrazovala i plavky

Pourová si pochvaluje, že od té doby, co se otužuje, méně marodí, přitom nenosí šálu ani rukavice, jen čepici, protože, jak říká, "hlavička má být v teple".

Plavkyně vzpomínala, jak před lety plavala s předsedou Ledních medvědů, pokořitelem kanálu La Manche Richardem Blatným ve Vltavě při minus 19 stupních Celsia, kdy museli rozsekávat led. "Když jsme vylezli z vody a šli do šatny, tak Ríša, protože má chlupatý prsa, tak chrastil, a já jsem musela rozmrazovat plavky," uvedla.

Česká republika má v otužování dlouhou tradici. Nejznámější a nejstarší českou otužileckou soutěží je Memoriál Alfreda Nikodéma. Jmenuje se po pražském zlatníkovi a průkopníkovi otužileckého plavání. Poprvé se konal v roce 1923.