Nevěděla, že je těhotná. Zjistila to jen díky prasklé plodové vodě

Jackie prý neměla ani tušení, že by mohla být v jiném stavu. Sice se jí zvětšila prsa z velikosti B na velikost D, ale přičítala to nějaké hormonální nerovnováze stejně jako to, že pár kilo přibrala. Kromě většího objemu hrudníku totiž neměla jediný těhotenský příznak. Dokonce i menstruaci měla naprosto pravidelnou. Navíc brala antikoncepci.

„Chodila jsem s kamarádkami na party a užívala jsem si. Pila jsem alkohol a neměla jsem tušení, že jsem těhotná. Kdybych to věděla, nikdy bych se tak nechovala. Myslela jsem, že jsem chráněná, když beru antikoncepci. Když jsem začala rodit, došlo mi, že jsem dlouhou dobu brala antibiotika, která zřejmě snížila účinky antikoncepce a já jsem otěhotněla,“ sdělila žena, které se ohromně ulevilo, když jí lékaři po porodu řekli, že je miminko naprosto v pořádku.



Že je těhotná, zjistila až jednoho dne v práci, kde jí před šéfem praskla voda. „Myslela jsem si, že jsem se pomočila a nerozuměla jsem tomu. Šéf mi ale najednou řekl, že si myslí, že asi rodím. Říkala jsem, že to není možné, ale pak přišly kontrakce,“ svěřila se.

Její kolegové okamžitě zavolali záchrannou službu. Už během cesty do porodnice Jackie potřebovala tlačit, takže hrozilo, že se dítě narodí v sanitce. „Ambulance jela rychle, ale já cítila, že miminko už chce na svět. Tak jsem musela začít tlačit,“ pokračovala.

O pár chvil později přišel na svět syn, kterému dala jméno Edward. Naprosto šokovaná pak z porodnice obvolávala svou rodinu a partnera. Všichni si mysleli, že jde o vtip. „Občas si ze sebe děláme legraci a několikrát jsem svého přítele napálila, takže si myslel, že jde o další můj žert,“ doplnila.

Ačkoli byl pro Jackie porod a narození syna velký šok, nyní si mateřství užívá a neměnila by. „Byla jsem vyděšená. Neměla jsem pro něj ani oblečení. Prostě vůbec nic. Nic nebylo připravené a já byla tak mladá. Ale proste se to stalo,“ dodala.