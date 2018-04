Těhotenské testy: jak fungují? Na co si dát pozor?

Postupem času se těhotenské testy pro domácí použití zdokonalily a nejsou jen dostupnější, ale také citlivější. Testování na pozitivní či negativní výsledek je tak mnohem jednodušší. Víte ale, co musíte udělat, aby testy správně fungovaly?

Jak testy fungují?

Těhotenské testy jsou schopné odhalit speciální těhotenský hormon jménem lidský (human) choriogonadotropin (hCG), uvádí server Parenhood. Tento hormon začíná být produkován zárodkem placenty v momentě oplodnění, tedy v okamžiku, kdy se oplodněné vajíčko zanoří do děložní sliznice.

Jakmile je oplodněné vajíčko implantováno do dělohy, produkce hCG prudce vzroste a během čtyřiadvaceti hodin zdvojnásobí své množství. Hormon hCG se také ukáže v oběhovém systému a moči ženy. Těhotenský test je schopen odhalit, jaká je koncentrace hCG ve vaší moči. Pokud je koncentrace zvýšená, jde většinou o první příznak těhotenství.

Důležité je však uvědomit si, že datum „uhnízdění“ - implantace, kdy těhotenství začíná, není totožné s datem početí. Početí, tedy průnik spermie vajíčkem, se typicky uskuteční v průběhu ovulace. Implantace na druhou stranu proběhne většinou po šesti i více dnech po početí. Oplodněné vajíčko potřebuje čas předtím, než se skutečně zanoří do děložní sliznice. Proto se hCG neobjeví v moči dřív, než se vajíčko „usadí“ v děloze - to je většinou týden po ovulaci. Dřív nemá smysl si těhotenský test dělat.

TEST: JSTE TĚHOTNÁ?

Průvodce otěhotněním ke stažení zdarma Snažíte se o miminko? E-book o otěhotnění stáhnete na eMimino.cz.

Je potřeba čekat s testem až do vynechání periody?

Citlivost testů se definuje jako hladina hCG, která je potřeba k tomu, aby se na testu projevil pozitivní výsledek. Čím je test citlivější, tím menší množství hormonu odhalí. V začátcích těhotenství proto volte co nejcitlivější testy. Ještě před několika lety byla většina testů schopná odhalit hladinu víc než 100 mIU/hCG. V současnosti používané testy nabízejí i citlivost 20 mIU/hCG, tudíž jsou schopné odhalit těhotenství mnohem dříve.

To znamená, že nemusíte nutně čekat na zpožděnou periodu, abyste se mohla otestovat. Hladiny 20 mIU/hCG totiž hormon u těhotných žen obvykle dosáhne už za sedm až deset dnů po ovulaci.

Kdy nejdřív se můžete otestovat?

Pokud jste stejná jako většina žen, chcete vědět co nejdříve, jak na tom jste. Zejména u žen, které se už začaly snažit o dítě, jsou proto také velmi oblíbené citlivé těhotenské testy. Kdy je tedy vhodná doba pro použití testu? Pokud používáte test s hladinou 20 mIU/hCG, můžete s testováním začít sedm až deset dní po poslední ovulaci - to je krátce poté, co se vajíčko zanoří do děložní stěny. K tomu může dojít už před tím, než vám poprvé vynechá menstruace.

Nezapomeňte však, že žádná dvě těhotenství nejsou stejná. U některých žen trvá uhnízdění vajíčka delší dobu a stejně tak se může lišit množství hCG, které vaše tělo produkuje.