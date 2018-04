Tchyně a uzený - nejlepší jsou studený. Proč nesnášíme tchyně?

Zajímavé je, že ve všech těch stovkách vtipů, které kolují hospodami a internetem, trápí "nová matička" takřka výhradně zetě. Přitom sondou do běžných domácností zjistíte, že pokud v nějaké rodině aspiruje tchyně na černou listinu škůdců, je to záležitostí spíš matek synů a jejich snach. Jako kdyby muži měli v případě krizového vztahu ještě dost energie na vymýšlení bonmotů, zatímco ženy ji věnují aktivnímu boji na domácí frontě.

Ale pozor – ani náhodou se nedá říct, že tchyně jsou celospolečenský problém jako třeba nezaměstnanost nebo jachtařské rejdy politické smetánky. Před několika lety si německý časopis Freundin na toto téma objednal průzkum, který přinesl zajímavé zjištění – dvě třetiny zpovídaných žen uvedly, že si s matkou partnera rozumějí velice dobře, a jen třetina považovala tchyni v různé míře za komplikaci vztahu.

Tchyní se s vysokou pravděpodobností stane každá z nás, která povila aspoň jedno dítě. A ty, které přivedly na svět syna, by se měly připravovat na svou novou roli zvlášť důkladně. Ostatně cílíte-li se na nesmrtelnost, mohla by se vám při troše nasazení i podařit. A vaše osoba by dál žila na internetu i v hospodách... Pokud je váš záměr opačný a chcete být báječnou tchyní století, prostě naše rady otočte. Aspoň budete přesně vědět, mezi jakými vejci budete jako tchyně tančit. Protože nejvýbušnější jsou tchyňo-snachovské vztahy, soustředili jsme se na ně.

Ring volný

Jedna z nejúčinnějších technik je porazit snachu ve všech disciplinách KO, a to pokud možno s posvěcením vlastního syna. Neustále dávejte najevo, v čem všem jste lepší, lépe svému chlapci rozumíte, chápete složitosti jeho povahy, žaludku i profese. Ostatně váš byl dřív! Ideální je vtáhnout potomka do souboje dobře cílenými otázkami typu: "No řekni, není ten můj guláš lepší?" a "Koho máš nejradši?" Zároveň se vyplatí předhazovat synově choti mizerné (třeba i jen domněle) poměry, ze kterých vzešla, a ubohost jejího majetku, jejž s sebou do manželství přinesla. Taky nezaškodí trocha toho porovnávání s bývalými přítelkyněmi vašeho syna, samozřejmě tak, aby z nich snacha vyšla jako prostoduchá, líná, tlustá a ošklivá flundra.

Vedlejší efekt

Čím větší mrcha jako tchyně budete, tím je větší pravděpodobnost, že snašiny nervy překročí meze pevnosti a ona odkráčí středem. Buď k jinému muži (přednost budou mít sirotci), nebo k vlastní mamince, která ji účinně utěší. Dobře si rozmyslete, jestli chcete, aby vám synáček zůstal na krku nadobro. Až mu budete v osmdesáti pětkrát týdně vařit svůj pověstný gulášek s domácími knedlíky, bude vám na nic, že vás má na světě nejradši.

Roň slzy

Výbornou technikou, jak dosáhnout svého, je citové vydírání. Nechce-li snacha vyhovět vašemu nápadu, rozplačte se a hned jí vmeťte do tváře, čím vším vám kdy ublížila. Pokud to nezabere, přitvrďte. Vypočítejte jí všechny své dobré skutky a žádejte trochu toho vděku. Obrovskou výhodu mají všechny ty, které "mladým" přenechaly svůj byt či domek k užívání.

Dělejte si také přesné záznamy všeho, co jste kdy snaše (potažmo celé rodině) věnovala, nejlépe i s výší částky, kterou jste si kvůli tomu urvala od úst. Dárky cíleně vybírejte jen takové, které se líbí vám a hodily by se do vaší domácnosti. Vzniká tak větší prostor pro nevděk obdarované snachy. Hlídáte-li vnoučata, veďte si záznamy. Ono přesné číslo, jako "Jen za poslední rok jsem Ti hlídala 269 hodin", má mnohem větší grády než obecné "tolik času".

Přesnější zásah

Pozor na snachy-nezávislačky. Rychle prokouknou vaši metodu a budou se snažit uniknout vám ze sféry vlivu tím, že od vás nebudou nic potřebovat. Ani byt, ani hlídání. Takovým rebelkám je nutné svou pomoc narvat násilím. "Přestěhujete se ke mně a hotovo!" "Nech mi ty děti na týden, nebo si něco udělám." Vždyť taková je vaše představa ideálního důchodu, ne? Přeplněný byt a hlavně ani chvilka volna pro sebe. Vítězství je vaše!

Plíživá okupace

Chovejte se jako obchodní inspekce. Zásadně se na návštěvu neohlašujte, vybírejte takovou hodinu, kdy se snacha vrací z práce (zaručeně zatím nic nestihla) a prošmejděte celý byt. A když píšeme celý, tak celý – žádná kredenc ani skříň si před vámi nesmí být jistá.

Netrpíte-li závratěmi, klidně svou kontrolu zaměřte i na prostory na skříních a snížených patrech. Kromě samotného systému ukládání věcí se soustřeďte i na čistotu. Neváhejte prstem přejet po všech volných plochách v bytě, zvlášť výhodné jsou v tomto směru okenní parapety a horní hrany nábytkových stěn. Pokud vám snacha naservíruje kávu, detailně si prostudujte lžičku – nějaká ta šmouha se skoro vždycky najde.

A ocitnete-li se aspoň na malý moment v bytě sama, okamžitě něco přeorganizujte. Stačí vyměnit obsah kuchyňských zásuvek nebo přerovnat skříně v ložnici. Získáte-li času více, nebuďte troškařka a přestavte hned celý jeden pokoj. Naprosto ideální je proto získat co nejdříve klíče od synovy nové domácnosti.





Vylepšená verze

Tuhle metodu můžete použít jen na snachy, kterým záleží na pověsti dobré hospodyně. Občas se ale může stát, že si váš syn za životní družku vyvolí budižkničemu, kterému záleží víc na diplomové práci nebo povýšení než na tom, zda má na horní straně lustru prach. Na takové snachy musíte metodu Plíživé okupace alternovat a zasáhnout je na citlivém místě. "A až konečně tu disertaci dopíšeš, tak ti přidají, viď? Ne??? Tak proč teda okrádáš děti a manžela o svůj čas, když z toho nic nebude? Já nevím, NĚKTERÝ lidi jsou neuvěřitelně sobecký."

Zesměšňování snašiny práce je taky efektivní, zejména před dětmi: "To víš, maminka ti nemůže přečíst pohádku. Musí si jít malovat. Ale já VÍM, že jsi architektka, ale copak to toho drobečka zajímá, proč na něj vlastní matka kašle?"

Sophiina volba

Máte-li dětí víc, tedy i víc snach či zeťů, vyberte si jen jednu oběť. Druhé (nebo dalším) pak okatě podstrojujte, nabízejte své hlídací služby a hlavně hlasitě porovnávejte poměry v jednotlivých rodinách.

Těžší kalibr je pak to samé aplikované na vnuky a vnučky, potomstvo oběti kritizujte za nemožný účes, poděděnou (vhodné doprovodit významným pohledem směrem ke snaše) nešikovnost, nedostačující výsledky ve škole (i jedničkář by se mohl víc snažit!) a vůbec špatné návyky. O vnoučatech z druhé strany pak mluvte zásadně v superlativech, slabým místům v jejich profilu se vyhýbejte nebo je úplně popřete. Je-li to "špatné" vnouče podobné matce, často na to přiveďte řeč a zasaďte tuto informaci do správných souvislostí, jako "Radši se dobře uč, děvenko, žádná kráska z tebe nebude. No, nediv se, stehna a zadek po mamince, prsa po tatínkovi. Je, a ty dokonce i šilháš jako máma?!"

Pozor na odvetu

Není pochyb o tom, že takhle dosáhnete svého a stanete se tchyní postrachem rodiny, ale ve vaší budoucnosti se stahují černá mračna. Jednou totiž budete od svých vnoučat něco potřebovat. Nakoupit, někam odvézt, pomoct s nějakým ďábelským plánem proti jejich matce. A zákon schválnosti to zařídí tak, aby vám k dispozici byla jen ta, jejichž dětské sebevědomí jste systematicky zadupávala do země. No, co se dá dělat. Ve válce jsou oběti. A vy přece chcete válčit, že.

A dnes přednáší...

Nestačí snachu na chybu či neznalost jen upozornit, je potřeba to vzít hodně zeširoka. Při každém setkání si zvolte problém a veďte na toto téma rozsáhlou přednášku.

Úvod: co všechno dělá špatně, stať: tentokrát se zaměříme na...

(třeba zcela nevyhovující systém skládání prádla), vypíchnout: naštěstí já vím, jak na to, znám tu jedinou správnou metodu a můžeš být ráda, že ti ji předám, ozvláštnění: kdo všechno skládá prádlo stejně dobře jako vy a kdo naopak v této disciplíně zaostával, jenže díky bohu potkal vás nebo vaši dobrou kamarádku a život se mu tak několikanásobně vylepšil, závěr: dělej, jak myslíš, ale Jirka (tedy syn) je stejně zvyklý na můj styl a tohle ti dlouho trpět nebude.

Velmi výživné jsou výpady směrem k výchově vašeho vnoučete. Zde opět nešetřete příklady z dob vašeho raného mateřství a důkladně snachu poučte, co všechno vaše dítě už dělalo a jedlo, když bylo tak staré, jako je teď to její. Pokud se odváží vám oponovat a odhodlá se dokladovat správnost svého výchovného postupu nějakými pseudovědeckými výzkumy, kontrujte větou "Dneska už roupama nevíte co by!"

Záludnosti vědění

Jestliže sice nerada, ale přesto tušíte, že vaše snacha není osoba s IQ v pásmu debility, a zároveň je boj mezi vámi již nepokrytě otevřený, jistěte se. Nic tu přivandrovalkyni do vaší rodiny nepotěší víc než vaše, nejlépe veřejné, faux pas. Budete to mít na talíři na všech rodinných oslavách, v okruhu známých své snachy budete identifikovatelná hlavně přes tuto nepovedenou historku a, pokud je snacha potvora, možná dostanete upomínkový hrníček s mottem vyjadřujícím vaši slabost. V rodině mojí kamarádky se tak traduje, jak mezi publikem, které tvořili nadšení zahrádkáři amatéři, tchyně velmi zasvěceně a podrobně vykládala o pnoucím se klitorisu. Dlouhou chvíli paniky a děsu rozsekl až jeden z přítomných, který úlevně vykřikl: "Vy myslíte klematis!"

Co se do něj vejde

Vemte v potaz, že slabinou dnešních rodičů je přílišný zájem o to, co a kdy jejich potomci jedí. Zvlášť u malých dětí je pro spoustu rodičů třeba až do roka věku tabuizované maso, výrobky z bílé mouky a samozřejmě cukr. Při každé příležitosti tedy děti rozmazlujte sladkostmi a ještě je utvrzujte v tom, že doma něco tak dobrého nedostanou, co je rok dlouhý, chudáčci.

Pokud vám snacha přesto kojence svěří pár hodin na hlídání, pokuste se v něm objevit lásku pro guláš s knedlíkem. Bez ohledu na výsledek pak snaše sdělte, jak moc si na něm její dítě pochutnalo. Zpochybňujte správnou tělesnou konstituci kojenců a batolat, protože jen opravdu hodně buclaté miminko je přece zdravé.

Jakoukoliv revoltu ze strany rodičů vnuka smeťte přezíravým výrazem a upozorněním na fakt, že podobně vyrostlo několik generací dětí, a nic špatného se jim nestalo.

Sladká volnost

Konečně můžete vyzkoušet, co takový dětský žaludek vydrží. Zvlášť zábavné je vzít vnoučka na pouť a předvést snaše v praxi, že její averze vůči kombinaci klobásy s hořčicí, gumového hada a tureckého medu je nesmysl. Pravdu jste samozřejmě měla vy a dětem se má dávat to, na co mají chuť. Navíc vám tenhle pokus nabízí možnost si sama všech jmenovaných dobrot užít. A možná sama taky později poznat jejich účinky na zažívání. Nepochybujeme o tom, že se vám při žaludečních křečích dostane snašiny něžné péče a pochopení.

Až příště...

Úplně opačný, ale neméně funkční, je i systém důsledného nezájmu. Zvlášť když se narodí děti. Na návštěvy choďte bez předchozí domluvy, zřídkakdy a výhradně v čase, kdy je vnouče nachystané k spánku. Po příchodu se mu intenzivně věnujte tak půlhodinku, pořádně jej rozdivočte a uvidíte, s jakou na vás snacha v následujících hodinách bude myslet... Jestli jste "mladé" naopak pozvala k sobě, tak pár hodin před plánovanou návštěvou jim zavolejte a zrušte to s výmluvou na kamarádku, jejíž kočka zrovna komplikovaně rodí. V lepším případě už budou na cestě, v tom horším aspoň sbalení.

Podobným způsobem můžete přistoupit i k hlídání dětí. Ujistěte se, že termín, o který vás snacha požádala, je pro ni opravdu důležitý (pohovor do práce, lékařská kapacita, která ji přijala až po půlročním naléhání), a pak náhle odřekněte. Vaše stopy otisklé v její duši budou velmi výrazné.



Zachraňte vtipy: Možná se vám už touhle dobou zdá, že role tchyně-mrchy není zase až tak ceněná a výhodná, ale nesmíte se vzdávat! Kdyby povolily tchyně, kam bychom přišli?

To by za chvilku mohly všechny blondýnky studovat jadernou fyziku, všichni Pepíčkové vyprávět jen slušné historky, medvědi by přestali chodit po lese a ptát se dalších zvířátek na ptákoviny a nakonec... nedejbože… by se už nikdy nepotkali Klaus, Obama a Medveděv na ostrově lidojedů. Tchyně, do boje za české vtipy!