Dívejte se dál než na zrcadlo, radí ambiciózní Taťána Kuchařová

Máte recept na úspěšnou kariéru?

Nahoru se můžete dostat s trochou štěstí, ale udržet se na vrcholu chce disciplinovanost, chytrost, zdravou dravost, trpělivost, kuráž a pozitivní myšlení i přejícnost. Když přejete, tak je vám přáno. Tím se odjakživa řídím. Nahoře hodně fouká. Tento byznys, jako každý jiný, je o mezilidských vztazích. Jednou z prvních věcí, co budu začínajícím modelkám říkat: buďte maximálně profesionální, loajální, seriózní, slušné a mějte kuráž a odvahu. Buďte na všechno připravené a milé. Lidé se musí těšit na práci s vámi.

Miss World 2006 bude letos provádět casting modelingové soutěže a zasedne i ve finálové porotě.

Jistá dravost k modelingu určitě patří...

Ano, ale nechoďte přes mrtvoly. Když všechno děláte z duše a s dobrým záměrem, pak sklízíte ovoce. Samozřejmě přicházejí i neúspěchy. Ale když chcete stále vyhrávat, musíte někdy umět i prohrát. Když se obklopíte dobrými lidmi, kteří vás podporují, jde to snáz.

Hovoříte o osobních kontaktech a vztazích, na které se často zapomíná. Proč je tak důležité si je udržovat?

Když neberete modeling prvoplánově, ale koukáte dopředu, tak si vás i toho, že jste vstřícná a přátelská, spolehlivá a profesionální, budou lidé kolem vás vážit. Pomohou a podpoří vás v budoucnu i v jiné práci, pokud se pro ni rozhodnete.

Je důležité se neupínat jen na modeling?

Setkala jsem se se spoustu výborných a ambiciózních dívek, které dokázaly využít kontakty velmi chytře ve svůj prospěch a svou budoucí kariéru. Mohly nenásilně, s čistým svědomím a bez pláče modeling kdykoliv ukončit. Nebyly na něm závislé. Největší plus modelingu jsou právě kontakty, které získáte. Modeling sám o sobě může být pro některé zajímavý jen na pár let.

K úspěšné kariéře jen krása nestačí, důležité jsou i ambice, jak potvrzuje Taťána Kuchařová

Radíte věnovat se kariéře modelky skutečně intenzivně s tím, že vše ostatní může počkat?



Je důležité tomu ze začátku podřídit mnohé, ale ne úplně všechno. Jedině tak se oprostíte a pocítíte svobodu, která vám pomůže se v modelingu udržet.

Moderovala jste tiskovou konferenci, která odstartovala letošní ročník Schwarzkopf Elite Model Look. Prošla jste si moderátorským tréninkem, berete třeba kurzy herectví?

Absolvovala jsem několik lekcí v Los Angeles a New Yorku. Vždycky jsem si zakládala na dalším osobním a pracovním rozvoji. Všestrannost je výhodná. Díky ní moje práce nekončí u modelingu. V budoucnu bych se ráda i nadále věnovala reprezentaci České republiky v zahraničí, a to v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů. Domnívám se, že je důležité snažit se být maximálně renesančním člověkem.

Proč to považujete za tak důležité?

V době obrovské konkurence se vám díky všestrannosti nabízí daleko víc možností. Například díky hodinám herectví a taneční průpravě z dětství jsem získala roli v novém videoklipu Justina Timberlaka. Sklidil úspěch a díky tomuto zviditelnění a na základě ohlasu u mnoha klientu v zahraničí mi chodí nabídky i z této oblasti.

V kolika jste jako modelka začínala?



Je to neuvěřitelné, moje první profesionální fotky dělal Jadran Šetlík, když mi bylo jedenáct let. Vyhlédl si mě na castingu, kam jsem přišla se starší kamarádkou.

Proč jste si vybrala právě tuto kariéru?

Modeling a jeho svět mě vždycky lákal. Měla jsem v něm od začátku své ambice, za kterými jsem si krok za krokem s trpělivostí a pílí šla. Dalo to spoustu úsilí. Kdybych seděla dál v Opočně se založenýma rukama, tak by nic nepřišlo. Postupně si vedle modelingu buduji další aktivity a modeling mohu kdykoliv opustit. Ale to ještě není opravdu potřeba.

Topmodelka Hana Jiříčková v šatech Lanvin a Taťána Kuchařová v modelu od Ivany Mentlové

Prosadila jste se ve velké konkurenci. Co vám takový úspěch, kromě velkých honorářů, přináší?

Vedle komerčních zakázek, které jsou zdrojem úžasných peněz, mám i možnost realizovat svoje osobní projekty, například kalendáře či kampaně s Ivanou Mentlovou. Práce mi přináší i mnoho jiných benefitů. Například se letos opět velmi těším na filmový festival v Cannes, na který je mi ctí být pozvána.

Také máte vlastní nadaci.

S filantropií jsem začala v 18 letech, nadace se jmenuje Krása pomoci a pomáháme seniorům. Zde se kreativně i jinak vyřádím.

Letošní ročník Schwarzkopf Elite Model Look 2012 zahájila Taťána Kuchařová a Saša Jany

Jak vypadá váš typický den?



Nemám typické dny. Moje práce i život je rozmanitý a nemá pouze jednu stereotypní tvář. V současné době vyvíjím vlastní značku, která propojí všechny moje současné aktivity.

Není Česká republika malým trhem?

Nemusí být. Moje plány a cíle nekončí na území České republiky. Navíc žijeme v době globalizace. Meze se nekladou.

Co vy a jídlo?

Jsem labužník, jím ráda.

V souvislosti s modelingem se hodně mluví o anorexii.

Ve vrcholovém modelingu se pohybuji šest let a nikdy jsem s jídlem problémy neměla. Není pravda, že modelky musí být anorektičky, ale je fakt, že některé k tomu mohou inklinovat. Proto spolu s Elite Model Look hledáme dívky, které jsou přirozeně štíhlé a především zdravé.

Jaký druh cvičení doporučujete?

Jóga, pilates, klasická posilovna, ráda plavu, miluju venkovní sporty - tenis, kolo, volejbal. Nejsem golfistka.

Pracujete na tom?

Ne, na golfu mám zatím stále ještě nejradši přírodu a vozíky. Projedu se krajinou, pozdravím se se svišti, srnkami, popovídám si s lidmi. Golf je pro mě osobně mnohem víc společenská záležitost než sport. Jsem tenistka.

Očima autorky Pokud v nějakém případě na sto procent neplatí řeči o hloupých blondýnkách a ne zcela duševně bystrých modelkách, pak je to právě v případě čtyřiadvacetileté Taťány Kuchařové. Dobře ví, co, jak a proč dělá. Svou kariéru i život, stejně jako gesta i pózy, má pevně pod kontrolou. Sebekázeň a inteligence jí v kombinaci s krásou přinášejí výsledky. Na rozdíl od spousty jejích kolegyň se již v tomto věku vypracovala do pozice, kdy si sama diktuje, s kým a jak bude pracovat. O něčem takovém si většina modelek může nechat jen zdát.

Na přehlídkových molech lze spatřit modelky sice hubené, ale pěknou postavu nemají. Nejsou vůbec pevné, protože necvičí. Samy přiznávají, že raději ošidí jídlo, než by se cíleně hýbaly.

Aby tělo vypadalo štíhle, zdravě a pevně, nevyhnete se alespoň občasnému pohybu. Nemá cenu se zdravotně ničit. Je mnohem lepší to brát z pohledu zdraví. Je zajímavé, že si tělo na pravidelný pohyb udělá přirozenou závislost, kterou bude opakovaně vyžadovat. Nejen že to má vedlejší efekt udržení štíhlé postavy, ale budete se i úžasně cítit a vytrénujete si fyzičku, která se vám bude vždycky hodit. Pro začínající modelky je náročné najít rovnováhu, netrpět a netrestat se. Nicméně to jde. Je samozřejmě důležité udržovat disciplínu. Bývá obtížné se jí naučit, když si však zvyknete na určitý režim a zařadíte pravidelný pohyb, budete mít nejen pestrý život, ale i radost ze sebe samotné. Berte cvičení jako součást svého zdravého životního stylu, stejně jako ranní čištění zubů. V zahraničí je tento přístup již naprosto běžný.

Jaká byla zásadní věc, kterou jste se vy sama během své kariéry dozvěděla?

Naslouchat své intuici i druhým, ale nenechat sebou manipulovat, zachovat si zdravý názor a rozum. Za každou cenu si zachovat pozici svobody vlastního rozhodování. Buďte sama sebou a přijímejte úspěch stejně jako neúspěch. A koukejte do budoucna, dál než na zrcadlo.