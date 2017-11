Lidé nemají být ve stáří sami, míní Taťána Kuchařová Gregor

„My jsme byli osloveni tvůrci filmu Sama ke spolupráci v té poslední fázi, protože potřebovali pomoc s financováním dokumentu. Musím říci, že mě to oslovilo hned. Paní Lubu jsem osobně potkala jen na ulici, už je to mnoho let zpátky. Pozdravila jsem ji, ale ona jen kolem mě prošla. Měla svůj svět, něco si mumlala. Dodnes si to ale pamatuju. Bylo mi jí líto,” popsala modelka svůj zážitek s herečkou.

Lubu Skořepovou znala z filmů či divadla, asi jako většina lidí. „Byla to úžasná a výrazná herecká osobnost. Členka Národního divadla přes 60 let, odehrála 175 rolí, to je neuvěřitelné. Kdo to stihne za jeden život?” říká Miss World 2006.

Podle Taťány Kuchařové Gregor nezáleží na tom, jestli je někdo slavný, nebo ne, protože stáří je neúprosné a spravedlivé úplně ke všem. Poroto je velmi důležité lidem ukazovat dokumenty, jako je Sama.

Modelka míní, že všichni by měli vědět, že úplně nejhorší je být lhostejný k někomu, kdo je sám a ve vyšším věku. „Já věřím, že si lidé uvědomí, jak je samota ve stáří smutná. Teď s filmem objíždíme festivaly. Je šílené, kvůli jakým hloupostem se někdy rodina rozhádá. Paní Luba neměla vlastní rodinu, nemohla mít děti, proto obětovala svůj život herectví,“ dodala modelka.

Blondýnka má početné příbuzenstvo a samozřejmě v něm nechybí už ani starší lidé. „Celá rodina se společně se mnou stará o babičku s dědou, jak z české, tak ze slovenské strany, kde mám také starší příbuzenstvo. Takže pro mě to je přirozená věc, ve které jsem vyrostla a myslím si, že je důležité, jít příkladem. Pro mě osobně jsou senioři velkou inspirací,” říká.

A čím modelku vlastně její prarodiče obohatili? „Moje babička si přála mě naučit vařit a péct, což se jí bohužel moc nepovedlo. Naštěstí je kuchyně doménou mého muže a já se mu do vaření nepletu,“ prozradila modelka, která prý dodnes vzpomíná na vynikající babiččiny koblihy.

Luba Skořepová ve svém posledním snímku Sama

Nedávno si užívala chvilky u prarodičů, kde společně probírali staré fotografie. „Bábi tam má samé poklady. Fascinovaly mě fotografie z doby před první světovou válkou. Je neuvěřitelné, jak se jí vybavují u fotek vzpomínky,“ řekla modelka, která se dozvěděla, že její prastrýc byl rytcem zlata a pracoval pro belgickou královnu.

Byť má modelka sama do stáří ještě daleko, snaží se o sebe dbát v tomto ohledu už nyní. „Člověk v sobě nosí jak malé dítě, tak starého člověka celý život, a je třeba s tím pracovat. Žiji život naplno a pro zážitky, protože to člověku zbude, na to potom nejvíc vzpomínáte. V tom vidím smysl života,“ dodala.