Čtenářský recept: Taštičky plněné meruňkovou marmeládou

Doba přípravy

60 min

Množství

3

Cesto:

Hrubá múka: 300 g

vajce: 1 ks

voda: 100 ml

soľ

Plnka:

Marhuľová marmeláda

Poleva:

Roztopené maslo

- Z múky, vajca a vody si vypracujeme cesto. Ja na vypracovanie cesta už pár rokov využívam kuchynský robot. Po vypracovaní (trvá to chvíľku), dáme ho aspoň na 15 minút odpočinúť do chladničky a pripravíme si plnku. Ja tentoraz som požila marhuľovú marmeládu. Cesto vyberieme z chladničky a na doske ho rozvaľkáme.

- Taštičky plníme nasledovne: Na polovicu cesta naložíme plnku, druhou polovicou cesta ju prikryjeme. Rukou popritláčame kraje okolo plnky a radličkou nakrájame štvorce.

- Uvaríme v osolenej vode.

- Polejeme roztopeným maslom a podávame.

Ozdobíme vanilkovým krémom, marmeládou a bazalkou. Spestrí to tanier a jedlu dodá neodolateľnú chuť.

Poznámka

Tieto ovocné taštičky varím prevažne v lete, keď je dostatok ovocia a pripravím si domácu marmeládu. Plnku striedam podľa sezóny ovocia.