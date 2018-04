Neměla jsem strie díky šípkovému oleji a zdravé stravě, říká blogerka

„Když budete jen sedět a nic nedělat, je jasné, že kůže popraská. Abyste předešli striím, musíte pro to něco udělat. Já jsem se mazala opravdu pečlivě několikrát denně a bříško masírovala. Pila jsem hodně vody, aby pleť nebyla vysušená a zdravě jsem se stravovala. Nic nezdravého,“ sdělila svým fanouškům blogerka, která je maminkou dvou dětí.

Navíc je přesvědčená o tom, že právě díky zdravé stravě už dva týdny po porodu vypadala, jako kdyby nikdy nerodila. „Kdybych se cpala a jedla nezdravě, bylo by to jinak. To je logické. Musela bych něco shazovat. Ale já kromě bříška nemusela shazovat nic,“ pokračovala Tammy, která před otěhotněním pravidelně cvičila a pohyb nevynechala ani v těhotenství.

„Neměla jsem žádné problémy a nemusela jsem být v klidu. Všechno probíhalo v pořádku, takže nebyl důvod s cvičením přestávat. Hodně jsem se také naběhala okolo svého prvorozeného syna,“ sdělila. Po šestinedělí začala posilovat úplně stejně jako před otěhotněním.

„Cítila jsem se skvěle už pár dnů po porodu, ale dala jsem na rady lékařů a klid v šestinedělí dodržela, abych si v případě potíží nemusela nic vyčítat,“ dodala.