Talmanová: Některé poslankyně jsou něžné jako bachařky

Kolikrát jste jako poslankyně kvůli politice brečely?

Talmanová: Nikdy. Já totiž nebrečím, i když by mi to možná někdy pomohlo.

Jacques: Já jo. Při prezidentské volbě, když Olga Zubová nedorazila. Do té doby jsem myslela, že jsme tým, ale zlomil nás tenhle podpásový úder z vlastních řad. Pláč přichází v situacích, kdy je člověk vyčerpaný psychicky a zároveň fyzicky, což se v politice stává často. V různých situacích jsem tak viděla brečet i chlapy.

Talmanová: Já spíš nadávám. A kleju.

Jak vypadal váš úplně první den v Poslanecké sněmovně?

Talmanová: Vzpomenu si hlavně na velké časové vypětí, protože jsem ještě dosluhovala jako místostarostka na Praze 1, takže jsem přebíhala mezi Vodičkovou a Sněmovní ulicí. Proto obdivuji ty, kteří si myslí, že komunální politiku nebo poslancování lze dělat jako vedlejšák. Nejde to.

Jacques: Byl to krásný začátek. Ohromná příležitost něco změnit. Vzpomínám si, že mezi prvními, kteří mě oslovili, byla Petra Buzková. Byla ministryní, a tak jsme se potkaly na první schůzi, která byla hned v úvodu přerušena. U bufetu se ke mně natočila a řekla mi: "Dejte si na ně pozor, jsou to prasata."

A co jste jí řekla?

Jacques: Poděkovala jsem (rozesměje se). Podruhé jsme se potkaly po volbě prezidenta, když Jan Švejnar uspořádal neformální setkání. Přišla tam také a ptala se: "Jak se vám tam vede?" Já odpověděla, že je to tvrdé - a ona mi řekla, že se hodně nabrečela, když na ni ušili kauzu Olovo. A nabídla se, kdybych někdy potřebovala, ať se ozvu. Nikdy jsem to nevyužila, ale potěšila mě.

Dejte novým poslankyním pár rad, jak v politice přežít.

Talmanová: Politika není adrenalinový sport ani výstup na osmitisícovku. Snad jedinou radu: aby se maximálně snažily zachovat si zdravý rozum.

Jacques: Těžké není přežít, ale zvládnout to se ctí. Myslím, že teď budou jiné podmínky. Obměna Sněmovny je totiž mnohem výraznější, než když jsem přicházela já.

Talmanová: To je pravda.

Jacques: Bylo tam víc mazáků.

Talmanová: Panovala tam mazácká vojna.

Jacques: Neustále jsme slyšeli: "Tohle se tu takhle nedělá, to tu není zvykem." Pro novou Sněmovnu je to svým způsobem šance, jak něco změnit. Moje rada nejen pro ženy zní: buďte za všech okolností poctivé.

PROMENÁDA V PLAVKÁCH

V politice prý neexistuje přátelství. To však tvrdí muži.

Talmanová: Já jsem v politice našla kmotru svého syna.

Jacques: Jsem idealistka. Hledat přátele i v politice mi připadá normální.

Takže jste s někým ve Sněmovně zašly přátelsky na kávu...

Jacques: Běžně. Potkáváte se na služebních cestách i mimo politiku. Občas přišlo i zklamání, když jsem si některé vztahy vykládala jako přátelské a pak se ukázalo, že to byl omyl.

Jaké jsou tedy ženy ve vysoké politice?

Jacques: Buď extrémně aktivní, extrovertní a výkonné, nebo extrémně pasivní, submisivní a nenápadné. Není tam nic mezi. Jaká žena se dostane na kandidátku, hodně záleží na fungování strany. Buď jde o stranu, která miluje ženy jen jako hlasovací stroje, které procházejí, jak říká Lucie, castingem a slouží jen ke zlepšení image strany, ale rozhodně se od nich neočekává samostatný názor a větší ambice...

Talmanová: To může někdy být téměř nežádoucí.

Jacques: Nebo ta strana pouští dopředu ženy, které vyvíjejí aktivitu.

Lucie Talmanová v ČÍSLECH 42 Před tolika lety se narodila v Praze.

12 Tolik roků strávila v Poslanecké sněmovně za ODS.

1990 Tehdy dokončila VŠCHT. Další čtyři léta pracovala jako specialistka v oboru radiologie.

3 Před třemi týdny si vzala Mirka Topolánka, s nímž má syna Nicolase. Původní příjmení si ponechala.

40 Číslo volebního obvodu, kde bude na podzim kandidovat do Senátu.

Já nejsem blondýna, ale neodpověděla bych vám z principu, protože mi ta otázka připadá pitomá.Pokud někdo vsadí na "ofenzivu šarmem", výsledky to možná přináší. Sama s tím ale zkušenost nemám.Co myslíme "šarmem"? Podle mě má šarm třeba Angela Merkelová, což mužům třeba nepřipadá.

Slýchávaly jste ve Sněmovně vtipy o blondýnkách?

Talmanová: Ano, naštěstí ne na mikrofon.

Jacques: O blondýnkách ne, ale jiných vtipů jsem slyšela hodně.

Talmanová: Kateřina seděla vedle Zdeňka Škromacha, který je známý jako veselá kopa.

Veselí poslanci nemusí být ti nejhorší. Narazily jste i na hulváty?

Jacques: Jistě. A nejen ve vztahu k ženám. Například Vítězslav Jandák. Neuvěřitelné chování řeznického psa. Lidovost v tom nejhorším smyslu, která se promítala i do jeho vztahu k ženám - nezdravá koketerie a absolutní hulvátství.

Talmanová: Ano. Jeho oblíbené komolení Kateřinina příjmení na "Žáková" mě dovádělo k šílenství a strašně jsem se "těšila", až se o něco takového pokusí, když budu řídit schůzi - protože bych ho bezpochyby s využitím příslušného paragrafu jednacího řádu dvakrát napomenula a potom mu odňala slovo.

Jacques: Humor jako z mateřské školy ve stylu: Alice - palice nebo Barbora - brambora se mě až tak nedotýkal. Navíc se to stávalo i jiným. Předseda Sněmovny pan Vlček třeba nebyl schopný několik měsíců vyslovit příjmení Karla Schwarzenberga. Talmanová: Kateřina s oblibou využívala své výborné znalosti němčiny a snažila se panu předsedovi přeložit, co právě vyslovil.

Jacques: Místo Schwarz - v překladu "černý"...

Říkal Schwanz - v překladu "ocas".

Jacques: Roztomilá záměna.

Talmanová: Musím ale dodat, že jsem zažila víc volebních období a hulvátství bylo charakteristické zejména pro to poslední.

Kateřina Jacques v číslech 39 Před tolika lety se narodila v Mělníku.

4 Tolik let byla poslankyní za SZ.

2006 V tomto roce dosáhla doktorátu na FF UK v oboru politologie.

3 Má tři děti. Dceru Ninu a syna Sebastiana z prvního manželství a dceru Noemi s partnerem Martinem Bursíkem.

2009 Loni kandidovala do Evropského parlamentu, ale nakonec své místo na kandidátce opustila.

Nepatřil do jednacího sálu Sněmovny, ale kdyby se to odehrálo v kuloárech, věřte, byl by to jeden z nejslušnějších projevů na velmi neslušnou záležitost, které se tam odehrály. To je vše.Já u toho byla. Ten prostředníček byl reakcí...Na jeden z majstrštyků našich komunistických kolegů.Při schůzi Sněmovny totiž musí být přítomen v sále někdo z vedení vlády. Onen den měl "službu" Mirek, který si prostě jen potřeboval odskočit na toaletu. A komunisti z toho uměle vyvolali šílenou scénu o pohrdání Sněmovnou, zablokovali schůzi, a když Mirek vybíhal z toalety, něco mu cestou řekli.Něco ohavného.Bodře se tomu hihňali, a tak jak dosedl do lavice, udělal...Zbytečnou klukovinu.

Zkusme naopak sestavit žebříček pěti největších slušňáků ve Sněmovně.

Talmanová: Nebudu nikoho jmenovat, ale z mých kolegů i z klubu, který reprezentovala Kateřina, to byli v podstatě všichni. Nikdy se mi nestalo, že by mě někdo z těchto mužů přizabil dveřmi, které mi pustí pět centimetrů před nosem. Což se jinak stávalo.

Jacques: Dělit poslance na tábor slušných žen a neslušných mužů je chyba, jsou slušní muži i neslušné ženy. Že je někdo slušný, je milé, ale o charakteru bílý límeček ani vybrané chování nevypovídá. Daleko víc v politice ocením schopnost dodržet slovo. Dobrým příkladem je Marek Benda, který s humorem říká, že by počet žen zredukoval na jednu, o níž by rozhodl los nebo promenáda v plavkách. Zároveň se chová slušně a čitelně.

Talmanová: Přesně tak. A je vždy připraven profesionálně spolupracovat s jakoukoliv kolegyní.

TO MĚ TENKRÁT VYDĚSILO

Vzpomínáte na vyjádření Michala Krause z ČSSD, když si Petra Buzková nechala upravit poprsí?

Talmanová: On to nebyl jen Michal Kraus. Víc našich kolegů se tehdy předvedlo. Jacques: Přehlídka tuposti.

Třeba Vlastimil Tlustý řekl: "Paní ministryně přišla o své dvě přednosti." Nebo Tomáš Teplík: "Ať je to změna jakákoliv, ji už nic nevylepší."

Talmanová: Na jejich obranu musím říct, že už v okamžiku, kdy vyřkli ten rádoby vtipný komentář, se začali strašně stydět, na jaké téma se nechali zlákat. Bylo to trapné. Ale pocit, kdy se stydíte za své kolegy, se čas od času dostaví.

Stalo se něco takového i vám?

Talmanová: Veřejně ne, naštěstí.

A neveřejně?

Talmanová: Když občas stojíte zády u řečnického pultu a někdo za vámi "vtipně" glosuje, jak vypadáte zezadu, není to příjemné. Mně se to stalo někdy na začátku mého první volebního období a je to můj asi nejodpornější zážitek.

Jacques: Do mě se dost nablble navážel Lubomír Zaorálek, což při řízení schůze z hlediska jednacího řádu vlastně ani nemá.

Talmanová: Nesmí!

Jacques: Během projednávání služebního zákona jsem navrhovala ustavení skupiny, která by zákon připravila, a Jiří Paroubek se mi z první řady vysmíval do obličeje. Nabídla jsem mu tedy, ať se zapojí, načež Zaorálek pronesl cosi ve smyslu, že se máme ve dvou zavřít v jeho kanceláři. Byla z toho trapná přestřelka, celý sál řval smíchy a zastavil to až Petr Nečas, který řekl: Pan předsedající má horečku, měl by předat řízení a jít si zchladit hlavu pod studenou sprchu. Zajímavé bylo, že největší aplaus tehdy Zaorálek sklidil od sociálnědemokratických poslankyň.

Proč?

Jacques: To dodnes netuším.

Talmanová: Některé naše kolegyně měly vskutku něhu bachařky. Já si vzpomínám, že mě to tenkrát vyděsilo.

Jacques: Já si vzpomínám ještě na jeden moment - při Otázkách Václava Moravce...

Talmanová: (rozesměje se) "Paní Kateřina" a "pan Jiří"! Naše oblíbená domácí scénka.

Jacques: Debatovalo se o státním rozpočtu. Vážná věc. Jiří Paroubek oslovoval všechny ve studiu "pane předsedo" a "pane redaktore", ale mě oslovoval "paní Kateřino". Když to řekl asi potřetí, napadlo mě, že by mohlo působit osvětově, kdybych ho ve veřejnoprávní televizi trochu umravnila, a tak jsem mu řekla "pane Jiří". Byl z toho hodně rozhozený.

Talmanová: A já u televize málem brečela smíchy.

Jacques: Byla to legrace. Ještě dlouho mě lidé na ulici zastavovali: Co dělá pan Jiří? A jedna feministická organizace mi dokonce udělila cenu za příspěvek ke zrovnoprávnění mužů a žen.

Talmanová: Kdežto já dostala anticenu!

Jakou anticenu?

Talmanová: Od stejné feministické organizace, protože jsem na - z mého pohledu pitomý - dotaz, jestli bude premiér Topolánek chodit s kočárkem, bezelstně odpověděla, že si nedovedu představit, jak se povinnosti premiéra dají skloubit s dranděním s kočárkem. Dámy mě za to odsoudily a nakonec to dopadlo jak? Že premiér Topolánek drandil s kočárkem. Takže jestli bylo někomu ukřivděno, byl to právě on.

Jacques: (pobaveně) To ještě vyreklamujte!

VZTAH MI TÉMĚŘ UKONČIL KARIÉRU

Jsou čeští poslanci velké drbny?

Talmanová: Jasně.

Jacques: V tomto ohledu je Poslanecká sněmovna velmi potentní.

ŘÍKÁ SE O NICH ... že teď nemají moc práce. Ve Sněmovně už nesedí, ale najít v jejich diářích společný termín trvalo týden. Původně totiž měly být tři - i s Petrou Buzkovou. "Jsem tu jen do úterý, pak jedu pryč kvůli práci," říká první. "Pondělí, úterý nemůžu -jsem v Londýně," hlásí druhá. "Příští týden je úplně zabitý, jedu na jazykový kurs," říká třetí. S Kateřinou Jacques jsme už jednou rozhovor dělali, a tak jsme se dohodli hned. Přiznávám ale, že Lucii Talmanové jsem se zavolat bál. Před rokem na mě její muž křičel a čtyřikrát se během rozhovoru zvedal se slovy "končím to!", a tak jsem tušil, že u ní nebudu mít nejlepší výchozí pozici. "Myslíte, že na vás budu křičet taky?" smála se ale do telefonu. Nekřičela. Z političek, které znám, patří naopak mezi ty nejvlídnější a nejrozumnější.

V jednacím sále. V televizi to neslyšíte, protože tam dochází k filtraci hluku ze sálu, ale třeba z pozice řídícího je ten hluk až nesnesitelný. Když se podíváte, každý druhý poslanec má na lavici rozložený Blesk. A když se nakloníte a podíváte do vládní lavice, vidíte tam další podobná periodika a nad tím švitořící hlavičky vašich kolegů a kolegyň. To je také jeden z rysů poslední Sněmovny.

Ve firmě, když se někdo s někým zaplete, se o tom obvykle jen mluví. Poslanci mají ten problém, že když se to stane jim, píše se o tom v novinách.

Talmanová: Je to tak.

Co se vám honilo hlavou, když jste viděly v novinách vaše soukromé fotky?

Talmanová: K tomu se nechci vyjadřovat.

Jacques: Bylo to nepříjemné.

Začali se k vám lidé ve Sněmovně chovat jinak, když jste se staly partnerkami předsedů stran?

Talmanová: Ano.

Jacques: Ne. Byla jsem dosti výrazná a relativně vysoce postavená, že spojení s Martinem Bursíkem na tom nic neměnilo.

Talmanová: Mně to politickou kariéru, kterou jsem do té doby budovala, téměř ukončilo.

Jacques: Proč?

Talmanová: Přirozeně jsem pozbyla část svébytnosti a toho, co jsem doposud v kariéře dokázala.

Jacques: Tím, že Mirek byl z vás ten výraznější?

Talmanová: Samozřejmě.

A podruhé vás oslabilo to, že jste se stala matkou.

Talmanová: Ano.

Co vám ve Sněmovně chybělo jako maminkám?

Jacques: Nevím. Když se narodila Noemi, od Lucie jsem po malém Nicolasovi dostala...

Talmanová: Hrací deku a přebalovací pult.

Jacques: To bylo milé.

Jsou matky malých dětí ve Sněmovně v nevýhodě?

Jacques: Těhotenství, porod i péče o malé dítě vytváří ženě horší pracovní podmínky ve srovnání s muži. To platí obecně.

Talmanová: Mě spíš trápilo, že mi někdo neustále kladl otázku, jak se mi daří, či spíše nedaří. Ta otázka často předjímala, že je téměř vyloučeno skloubit roli čerstvé matky s rolí poslankyně. Že musíte něco šidit. Není to pravda. Já se té otázce vždycky smála a musím říct, že na odpověď mě kdysi navedla právě Kateřina: tady je X kolegů, kteří mají stejně staré děti jako já - měsíčního chlapečka, půlročního - zeptejte se jich! Ta otázka mě i trošku urážela, protože si nejsem vědoma, že bych ve Sněmovně kvůli dítěti chyběla nebo že bych tím někoho obtěžovala.

Jacques: V průběhu těch čtyř let se miminka narodila mnoha poslancům z různých stran. V zeleném poslaneckém klubu všem - Rabasovi, Liškovi i Bursíkovi. Ale skoro vůbec se to nevědělo!

Talmanová: Vědělo se to jen podle toho, že se to zapilo.

Jacques: Když jsem byla dva dny před porodem ve Sněmovně, všichni se divili. Byla jsem jako slon, který se dere do poslanecké lavice. Budilo to pozornost, byť jsem nebyla tělnatější než řada mých kolegů...